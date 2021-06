Reikä ehdokas­listalla on varoitus­merkki äänestäjälle – Näin puolueet reagoivat ehdokkaiden rikos­taustoihin

Puolueet ovat poistaneet mainoksistaan ja ehdokas­listauksistaan ainakin 12 kuntavaaliehdokasta. Määrällisesti eniten poistoja on perussuomalaisten listoilla. Raumalla vasemmistoliitto häivytti yhdeltä ehdokaslistalta kaksi rikoksista tuomittua puolueen jäsentä.

Tilaajille

293, 294, 296, 297...

Tässä kuntavaalien ehdokaslistan numeroinnissa on jotain outoa: yksi numero puuttuu välistä. Mistä on kysymys?

Puolueiden omat ehdokaslistaukset ja hakukoneet ovat kuntavaalien 2021 alla harvinaisen reikäisiä, sillä puolueiden ehdokkaiden taustoista on paljastunut yllättäviä rikoksia. Ehdokasnumeroita ja ehdokkaiden kasvoja on häivytetty, kun osa puolueista on tehnyt julkaisuihin korjauksia rikosten paljastumisen jälkeen.