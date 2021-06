Keskiviikkona ennakkoääniä annettiin noin 99 000.

Kuntavaaleissa on annettu tähän mennessä ennakkoon noin 745 000 ääntä. Kahdeksannen äänestyspäivän päättyessä äänioikeuttaan oli käyttänyt 16,7 prosenttia äänioikeutetuista.

Naisten äänestysinto on ollut hieman suurempaa kuin miesten. Naisista on äänestänyt ennakkoon 17,9 prosenttia äänioikeutetuista, kun miehillä vastaava osuus on 15,5 prosenttia.

Ennakkoäänestys ulkomailla alkoi keskiviikkona ja jatkuu tämän viikon lauantaihin asti.

Kotimaassa ennakkoäänestys jatkuu tiistaihin 8. kesäkuuta saakka. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 13. kesäkuuta.