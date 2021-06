Keskusta rahoitetaan kehitysyhteistyövaroin.

Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan yhteyteen perustetun uuden Oikeusvaltiokeskuksen johtoon on valittu oikeustieteen kandidaatti Tuija Brax, joka nyt on Sydänliiton pääsihteeri.

Ulkoministeriön ja Helsingin yliopiston yhteistyönä perustetun Oikeusvaltiokeskuksen on määrä koota yhteen oikeusvaltioalan osaajia ja asiantuntijoita.

Keskus tekee yhteistyötä kehittyvien maiden kanssa oikeusvaltion perusteiden luomisessa ja vahvistamisessa. Käytännössä työ on esimerkiksi yhteistyön koordinointia, koulutusta ja vierailuja.

Brax oli vihreitten kansanedustaja 1995–2015, jolloin hän toimi lakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä kolmena kautena perustuslakivaliokunnan jäsenenä.

Oikeusministeri Brax oli 2007–2011, jolloin valmistelussa olivat muiden muassa perustuslaki, vaalirahoituslaki ja valmiuslaki.

”Haikein mielin lähden Sydänliitosta, sillä terveyden ja liikunnan edistäminen on mielekästä ja minulle tärkeää. Toisaalta olen 25 vuotta tehnyt erinäisiä oikeusvaltioon liittyviä töitä, ja palaan nyt kaikista suurimman intohimon kohteeni pariin”, elokuussa uuden työnsä aloittava Brax sanoo.

Uuden oikeusvaltiokeskuksen toiminta rahoitetaan ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroista. Lisäksi se voi hankkia muuta rahoitusta ja laajentaa toimintaansa myös muihin kuin kehittyviin maihin.

Rahoituspäätös on tehty tällä erää kahdeksi vuodeksi.

”Keskus on eräänlainen pilotti ja osaamisen kokoamispiste, johon johtajan lisäksi palkataan ainakin koordinaattori. Kahdessa vuodessa keskuksen pitäisi lähteä lentoon ja vakiinnuttaa sellainen asema, että se saisi hankittua myös muuta rahoitusta”, sanoo Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Pia Letto-Vanamo.

Letto-Vanamon mukaan uutta keskusta ja sen sijaintipaikkaa on valmisteltu pitkään. Lopulta Helsingin yliopisto valikoitui luontevaksi sijoituspaikaksi.

Yliopisto ei keskusta rahoita, mutta alan tutkijat ovat sen yksi voimavara. ”Keskus voi olla myös opiskelijoitten harjoittelupaikka”, Letto-Vanamo sanoo.

Keskuksen perustamisen taustalla on Suomen hyvänä pidetty maine oikeusvaltiona, jolla on annettavaa kehittyville maille.

Koronaviruspandemian aikana on puhuttu paljon perusoikeuksista ja niiden mahdollisesta loukkaamisesta myös Suomessa.

Onko Suomi säilynyt oikeusvaltion mallimaana myös pandemian aikana?

”Kyllä Suomi on pystynyt tekemään monia asioita hyvin. Myös eduskunnan perustuslakivaliokunnan rooli on kasvanut, ja sekin on toiminut hyvin kovan työpaineen alla. Sen verran olen kuitenkin saanut kriisijohtamisen koulutusta, ettei kriisistä selviämistä voi kaikilta osin arvioida silloin, kun kriisi on päällä, vaan vasta sitten kun se on ohi”, Brax sanoo.

Braxin mukaan eri ammattialojen kohtelun tasapuolisuus nousee yhdeksi kysymykseksi.

”Oikeusvaltio ei missään ole valmis. Yksi epäkohta Suomessa on yhä se, että oikeudenkäynnit kestävät liian usein liian pitkään”, Brax sanoo.

Oikeusvaltiokeskuksen johtajan tehtävä oli avoimesti haettavissa. Kymmenen muun hakijan joukossa oli muun muassa tutkijoita. Niinikään entinen kansanedustaja ja ministeri Astrid Thors (r) oli kiinnostunut tehtävästä samoin kuin apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

