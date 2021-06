Tällä viikolla jakolinja syntyi luonnon monimuotoisuuden strategiasta, ja syksylle odotettavissa on vääntöä metsien roolista päästövähennyksissä.

Suomalaiset europarlamentaarikot ovat vahvasti eri mieltä Euroopan unionin metsäpolitiikasta.

Keskustelussa asettuvat vastakkain metsien suojelu ja puun käyttöön perustuvan talouden puolustaminen. Moni toki korostaa, että tavoitteet kulkevat myös käsi kädessä.

Tätä vuotta voisi EU:ssa kutsua hyvällä syyllä metsien vuodeksi. Komission ja parlamentin pöydillä on kenties enemmän yhtäaikaisia metsiin liittyviä poliittisia kysymyksiä kuin koskaan.

Suurin syy on EU:n ilmastopolitiikan täysremontti. EU-maiden johtajat asettivat joulukuussa tavoitteeksi, että kasvihuonekaasupäästöjä aiotaan vähentää 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Tiistaina parlamentti äänesti luonnon monimuotoisuudesta, joka on ilmaston ohella toinen metsiä koskettava suuri kysymys.

Parlamentin täysistunto asettui tukemaan oma-aloitemietinnöllään EU:n biodiversiteettistrategiaa ja esitti lisätoimia luonnon monimuotoisuuden tueksi.

Keskeisenä tavoitteena strategiassa on, että sekä EU:n maa- että merialasta tulisi suojella 30 prosenttia. Lisäksi sen mukaan tiukan suojelun piiriin tulisi saada 10 prosenttia sekä maa- että merialasta.

EU:n pinta-alasta yli 40 prosenttia on metsää. Erityisesti haluttaisiin suojella vanhoja metsiä ja turvemaita.

strategia jakoi suomalaismeppejä suuresti. Oman ryhmänsä puolesta mietinnön varjoesittelijänä toimi Ville Niinistö (vihr).

Ville Niinistö

”Tämä 30 prosenttia on kova tavoite, mutta se sisältää sen tyyppistä kevyttä suojelua, jota Suomessa voitaisiin helposti laajentaa”, hän sanoo.

Niinistön mukaan olennaista on oman luonnon suojelemisen lisäksi, että EU aikoo vaatia myös muuta maailmaa liittymään suojelu­tavoitteisiin.

Bio­diversiteetti­tavoitteista on tarkoitus sopia YK:n luonto­kokouksessa Kiinassa lokakuussa.

”Emmehän me voi uskottavasti sanoa Brasilialle tai tropiikin maille, että metsäkato pitää kokonaan pysäyttää ja Amazon suojella, jos me emme itse ole valmiita ottamaan käyttöön niitä ratkaisuja, joita maailman parhaat luontotutkijat sanovat, että Suomessakin pitää tehdä.”

Mauri Pekkarinen

Toisen näkökulman ottaa muiden muassa Mauri Pekkarinen (kesk).

”Tämä lyö yli pahemman kerran monella eri tavalla monesta eri kohtaa”, hän sanoo.

Pekkarisen mielestä suojeluvaatimukset ovat Suomelle kohtuuttomia ja suojelun käsite jää epäselväksi.

Hän korostaa, että Suomessa on jo paljon sekä suojeltuja että tiukasti suojeltuja metsiä, kun taas Keski-Euroopassa niitä on vähemmän.

Pekkarisen mukaan metsien käyttöä voidaan tarkastella suojelun, sosiaalisen hyvän ja talouden näkökulmista. Hänen mielestään kaksi muuta jäävät nyt strategiassa alisteisiksi suojelulle.

Myös Laura Huhtasaaren (ps) mielestä mietintö meni ”liian pitkälle” esimerkiksi kymmenen prosentin tiukan suojelun vaatimuksessa.

”Kyseessä ei ole onneksi lakia säätävä mietintö, mutta EU:lle tyypilliseen tapaan sen näkökulma on paikallistasolle ja todellisuudelle vieras”, Huhtasaari kirjoittaa sähköpostitse.

Perussuomalaisten Teuvo Hakkaraisen mielestä Suomessa lisäsuojelulle ei ole tarvetta.

”Talousmetsissä tehdyt toimet säästöpuineen ja tekopökkelöineen unohdetaan tyystin.”

Kokoomuksen Henna Virkkusen mielestä biodiversiteettistrategiassa on paljon hyvää, mutta metsiin liittyviin kohtiin hän ei ollut etukäteen tyytyväinen. Hänen mielestään mietintö ei esimerkiksi huomioi aktiivista metsänhoitoa ja kestävää metsätaloutta.

Samaa mieltä on Virkkusen puoluetoveri Petri Sarvamaa (kok), joka on huolissaan siitä, että esityksessä halutaan määritellä uudelleen, mitä on kestävä metsänhoito.

Nils Torvalds

Nils Torvaldsin (r) mielestä bio­diversiteetti­strategiassa on epä­onnistuttu siten, että se on keskittynyt liikaa metsiin.

”Jos katsot alanko­maalaista tulppaani­peltoa, jossa käytetään erilaisia torjunta­aineita paljon enemmän kuin edes tavallisella maatilalla, sen bio­diversiteetin ongelmat ovat todella vakavia. Mutta kun se ei ole kiinnostavaa. Metsät ovat aina kiinnostuksen kohteena.”

Torvaldsin mielestä keskusteluun vaikuttaa se, että bio­diversiteetti on aiheena ideologisesti herkkä.

Seuraavakin metsäkiista on jo nurkan takana. Syksylle luvassa on kovaa poliittista vääntöä.

Komission on määrä esitellä 14. heinäkuuta 12 lakiesitystä, jotka vastaisivat maiden johtajien asettamaan 55 prosentin päästövähennystavoitteeseen.

Luvassa on tuhti paketti. Muutoksia odotetaan esimerkiksi päästökauppadirektiiviin, energiatehokkuusdirektiiviin ja energiaverodirektiiviin.

Metsiin vaikuttaa erityisesti aiottu uudistus maankäyttöä koskevaan lulucf-asetukseen.

Komissio haluaisi rajoittaa metsien hakkuita turvatakseen metsien kasvun ja kyvyn sitoa hiilidioksidia ilmakehästä. Metsistä puhutaan tärkeinä hiilinieluina.

Lisäksi komissio aikoo muuttaa uusiutuvan energian direktiiviä. Siinä biomassan eli esimerkiksi puun käytölle asetetaan kestävyyskriteerit.

Alkuperäinen direktiivi on peräisin vuodelta 2018, ja se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään kesäkuun 2021 lopussa.

Tulevatkin metsäkysymykset jakavat edustajia vahvasti.

Petri Sarvamaan mielestä Suomelle kohtuullisen lopputuloksen kannalta olisi parempi, jos kaikki suomalaiset mepit vetäisivät metsäasioissa yhtä köyttä. Nyt näin ei hänen mielestään ole.

”Onhan tässä ihan selkeästi kaksi leiriä”, hän sanoo.

Silvia Modig

Vasemmistoliiton Silvia Modig sen sijaan sanoo, että häntä harmittaa vastakkainasettelun rakentaminen.

”Esimerkiksi minä edustaisin sellaista kantaa, että pitää asettaa joku moratorio, että metsiin ei saa koskea, mitään ei saa tehdä, ja kaikki työpaikat ja metsätalouden tuottama talouskasvu meille häviävät. Näinhän ei ole. Meidän täytyy löytää kestävät tavat tehdä sitä.”

Osa pelkää, että tulevat lakiesitykset korostavat vahvasti metsien suojelun näkökulmaa ja jättävät metsätalouden näkökulman varjoon. Toisten mielestä ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden korostaminen vahvistaa myös taloutta pitkällä aikavälillä.

On todennäköistä, että monella suomalaismepillä on kiinnostusta päästä oman ryhmänsä edustajana neuvottelemaan esimerkiksi maankäyttöä koskevan lulucf-asetuksen uudistuksesta.

Nils Torvalds uskoo, että Suomen vaikutustyöhön EU:ssa saattaa vaikuttaa, jos ryhmiensä neuvottelijoista monet ovat suomalaisia ja lisäksi hyvin erimielisiä keskenään.

Torvalds sanoo, ettei tästä syystä välttämättä halua oman ryhmänsä neuvottelijaksi, vaikka oli mukana neuvottelemassa lulucf-asetuksesta alun perin.

Toisaalta moni parlamentaarikko korostaa, että ei ole olemassa Suomen yhteistä mielipidettä vaan meppien kuuluukin olla asioista eri mieltä.

Esimerkiksi Sirpa Pietikäisen (kok) mukaan on ”aika keinotekoista sanoa, että olisi olemassa joku myyttinen kansallinen tavoite”.

”Mepit olisivat turhanpäiväisiä, jos me toistelisimme Suomen hallituksen kantoja”, Pietikäinen sanoo.

Yhteisen kansallisen rintaman ajatuksesta ei pidä moni muukaan. Esimerkiksi Heidi Hautalan (vihr) mielestä ”Suomen ja Ruotsien äskeinen kirje komissiolle kertoi siitä, että yhä tarkentuva tutkimustieto halutaan sivuuttaa”.

Ennen kuin Bryssel jää lomille elokuussa, on komission määrä vielä esitellä metsästrategia 20. heinäkuuta. Nykyinen metsästrategia on luotu vuonna 2013 ja uudistettu viimeksi vuonna 2018.

Lisäksi loppuvuonna komissiolta odotetaan lainsäädäntöä metsäkatoon liittyen. Kyse olisi siitä, mitä EU tekee, jotta se ei lisää metsäkatoa esimerkiksi maatalouden ja rakentamisen seurauksena kolmansissa maissa.

Valmistelussa on myös ennallistamislaki, jolla jo luonnoltaan taantuneita maa-alueita haluttaisiin palauttaa luonnontilaan.

Olennaista metsiin liittyvää politiikkaa ovat myös EU:n vihreän sijoittamisen kriteerit, joista heräsi viime viikolla kiistaa Suomessa erityisesti vihreiden ja sosiaalidemokraattien välillä.