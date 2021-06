Maanantaista lähtien Suomeen saa saapua rajoituksitta työmatkalle Schengen-maista lentäen. Aikaisemmin saapumiseen on vaadittu perusteltu syy, esimerkiksi yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ tai opiskelupaikka Suomessa.

Maanantaista lähtien Suomeen saa saapua rajoituksitta työmatkalle Schengen-maista lentäen, päätti valtioneuvosto yleisistunnossaan torstaina 3. kesäkuuta. Schengen-alueeseen kuuluu 26 eurooppalaista valtiota.

Schengen-alueen lisäksi työmatkustaminen lentoteitse vapautuu Suomen ja Andorran, Bulgarian, Irlannin, Kroatian, Romanian, San Marinon, Kyproksen sekä Monacon välisessä liikenteessä.

Vesi- ja maaliikenteessä sen sijaan Suomeen saa saapua jatkossakin vain välttämättömistä syistä, lukuun ottamatta Norjan ja Suomen välistä rajayhteistyötä. Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta poistettiin rajaliikenteen rajoitukset toukokuun lopulla.

Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Virosta ei jatkossakaan pääse työmatkalle Suomeen laivayhteyksien kautta.

Viron pääministeri Kaja Kallas moittikin perjantaina päätöstä siitä, että se asettaa laiva- ja lentoliikenteen keskenään erilaiseen asemaan.

”Suomen hallituksen eilinen päätös kyllä helpottaa tilannetta osittain, mutta pelkkä lentoyhteyksien salliminen ei mahdollista tavalliseen elämään palaamista”, Kallas totesi tuolloin Viron yleisradioyhtiö ERR:lle.

Kallas viittasi haastattelussa myös Euroopan komission jo helmikuussa Suomelle antamiin moitteisiin, jotka liittyivät liian tiukkoina pidettyihin matkustusrajoituksiin.

Raja-asioista vastaava sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) ei lauantaina halunnut kommentoida Kallaksen lausuntoa tai päätöstä työmatkaliikenteen avaamisesta lentoteitse.

Tähän saakka Suomeen on saanut saapua lentoteitse vain välttämättömän syyn vuoksi tai maahan palatessa. Vesi- ja maaliikenteessä tämä linjaus pysyy valtioneuvoston päätöksellä ainakin 27.6. saakka.

Välttämättömiä syitä ovat muun muassa yhteiskunnan toimivuuden tai huoltovarmuuden kannalta merkittävä työ, kuljetus- ja logistiikkahenkilöstö työtehtävissään sekä opiskelu Suomessa.

Myös vapaa-ajan liikenteeseen on luvassa muutoksia maanantaina. Jatkossa vapaa-ajan matkustaminen Suomeen on sallittua myös Maltalta. Tähän saakka se on ollut sallittua vain Islannista ja Vatikaanista.

Lisäksi Schengen-alueen ulkopuolisista maista vapaasti ovat saaneet ja saavat jatkossakin matkustaa Suomeen suorilla lennoilla Australian, Etelä-Korean, Israelin, Ruandan, Singaporen ja Uuden-Seelannin kansalaiset maiden hyvän koronavirustilanteen vuoksi.