Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja Sdp:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sekä vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ottivat kipakasti yhteen työehtosopimusten yleissitovuudesta ja työntekijöiden oikeuksista MTV:n vaalitentissä tiistai-iltana.

Halla-aho vahvisti tentissä, että hänen mielestään työehtosopimusten yleissitovuus ei ole ”pyhä lehmä” suomalaisille.

Yleissitovuus tarkoittaa sitä, että myös työnantajaliittoon kuulumattoman työnantajan on noudatettava niitä määräyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaisella alalla edustavassa työehtosopimuksessa.

”Te ette vastusta yleissitovuuden murtamista. Eli te ette näe ongelmaa siinä, että puretaan sitä järjestelmää, jolla on turvattu vähimmäistyöehtoja ja vähimmäispalkkaa Suomessa”, Andersson syytti.

”Meillä on tällä hetkellä vihervasemmistolainen hallitus. Toteutuuko meillä tällä hetkellä se, että ihminen saa palkkaa, jolla tulee toimeen, etenkin kaupungeissa? Toteutuuko meillä se, että täällä syntyy ihmisille työpaikkoja?” Halla-aho iski vastaan.

Halla-aho sanoi, että ”yksittäisten mekanismien” sijaan perussuomalaiset ajavat politiikkaa, jolla Suomeen syntyy yksityiselle sektorille lisää työpaikkoja ja ihmisille jää enemmän rahaa käteen. Hänen mukaansa molemmilla osapuolilla, niin työntekijöillä kuin työnantajillakin, on oltava riittävästi neuvotteluvoimaa.

Marin sanoi kuuntelevansa ”erittäin hämmentyneenä” Halla-ahon puhetta.

”Kyse ei ole yksittäisestä mekanismista, kun puhumme niinkin periaatteellisesta asiasta kuin yleissitovuus työehtosopimuksissa. [--] Juuri se on varmistanut, että meillä on vähimmäispalkkataso, meillä on työehdot kunnossa, meillä on ylipäätään järjestelmä, jossa ihmiset voivat pärjätä työelämässä”, hän sanoi.

”Tämä on erittäin iso linjanmuutos, siinä mennään kokoomuksesta ohi niin että viuhahtaa. Tämä on käsittämätöntä puhetta muka työväenpuolueena itseään pitävältä puolueelta. Käsittämätöntä!” Marin huudahti.

Kuntavaalien kampanjoinnissa on parhaillaan käynnissä loppurutistus: ennakkoäänestys päättyi tiistaina ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai. Mielipidemittausten mukaan perussuomalaiset ovat tehneet huomattavan loikan verrattuna edelliseen kuntavaalikannatukseensa.

Halla-ahon ja vasemmiston sanailu MTV:n tentissä on jatkoa nokittelulle, joka alkoi Halla-ahon toukokuun lopussa pitämästä linjapuheesta. Demareiden hanakasti arvostelemassa puheessa Halla-aho arvioi, että ammattiyhdistysliike ja elinkeinoelämä eivät kykene sopimaan tarvittavista toimista Suomen työllisyyden kohentamiseksi.

”Ay-liike vastustaa heikennyksiä työttömyysturvaan ja irtisanomissuojaan, paikallisen sopimisen lisäämistä ja työehtosopimusten yleissitovuuden purkamista sekä lakko-oikeuden rajoittamista. Samoin se vastustaa sisäistä devalvaatiota eli palkkojen tosiasiallista leikkaamista”, Halla-aho totesi puheessaan.

