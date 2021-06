HS kysyi kaikilta puheenjohtajilta kolme kysymystä: Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata. Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi? Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

HS haastatteli kaikki eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kuntavaalien alla.

Pidemmän haastattelun lisäksi kysyimme heiltä kolme samaa kysymystä. Näin he vastasivat:

Kerro yksi konkreettinen asia, joka kiireisimmin pitäisi kunnassasi korjata.

Hjallis Harkimo, Liike Nyt: ”Koulukiusaaminen. Se on ylivoimaisesti tärkein asia.”

Sari Essayah, kristillisdemokraatit: ”Kotipalvelun henkilökunnan riittävyys.”

Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson, Rkp: ”Jatkuvaa työtä vaativa asia on, että löytäisimme riittävästi lääkäreitä ja myös suomen kieltä osaavia lääkäreitä. Lääkäreiden tarve on iso varsinkin päivystyksessä. Tämä on osa laajempaa kansallista problematiikkaa.”

Jussi Saramo, vasemmistoliitto: ”Kiireettömän terveydenhoidon jonot pitäisi saada lyhennettyä enintään viikkoon.”

Jussi Halla-aho

Jussi Halla-aho, perus­suomalaiset: ”Helsingissä suurin kipupiste on asumisen sietämätön hinta. Ongelma on siinä, että Kelan piikki on auki, ja toisaalta meille tulee jatkuvasti lisää ihmisiä Helsinkiin asumaan Kelan rahoilla. Kunnan asuntotuotannossa pitäisi priorisoida työssä käyviä, pieni- ja keskituloisia ihmisiä. Kaupunkiin keskittyy valtava, suurilta osin ulkomainen työttömien armeija. Samaan aikaan radan varteen häädetään ihmisiä, jotka ovat töissä, mutta joilla ei ole varaa asua täällä.”

Maria Ohisalo, vihreät: ”Kohtuu­hintaisen asunto­tuotannon lisääminen. Pitää olla varaa muuttaa tähän kaupunkiin, asua ja elää täällä. Samoin asunnottomuutta pitää torjua tuetun asumisen malleilla ja asumisneuvontaa vahvistamalla.”

Annika Saarikko, keskusta: ”Yksi vaikeimmista asioista, joka herättää Oripäässä syystäkin kritiikkiä, on lääkäripalveluiden saatavuus. Tämä asia pitäisi saada kuntoon.”

Sanna Marin, Sdp: ”Omaishoitajien aseman parantaminen. Omaishoidon kriteerit pitää yhdenmukaistaa ja lisätä omaishoidon tukipalveluja.”

Petteri Orpo

Petteri Orpo, kokoomus: ”Turun kaupunginorkesterin vanhat tilat ovat tulleet tiensä päähän, ja haluaisin, että tulevalla valtuustokaudella tehtäisiin lopullinen investointipäätös uudesta konserttitalosta. Se mahtuu hyvin jokirantaan kaupunginteatterin viereen.”

Mihin käyttäisit 100 000 euroa kunnassasi?

Harkimo: ”Tehtäisiin projekti, jossa suunniteltaisiin useampia liikuntapaikkoja kaupunkiin.”

Sari Essayah

Essayah: ”Kunnan elinvoima olisi tärkeä asia. Eli infraan, tietoliikenneyhteyksiin ja muihin yrittäjyyden edellytyksiin.”

Henriksson: ”Vastasin Ylen tentissä vastaavaan kysymykseen, että laajentaisin laajakaistaverkon rakentamista siten, että se ulottuisi siihen osaan kaupunkia, jossa sitä ei vielä ole. Toisaalta meillä paikallinen puhelinyhtiö on hoitanut asiansa aika hyvin. Kun olen ehtinyt miettiä, panostaisin sen 100 000 euroa nuorten hyvinvointiin.”

Jussi Saramo

Saramo: ”Käyttäisin sen opetusryhmien koon pienentämiseen kouluissa.”

Halla-aho: ”Tämä on tietysti mitättömän pieni summa minkään ongelman ratkaisemiseen, mutta ehkä ostaisin ruokaa vähävaraisille ihmisille. Ehkä ruokajakelu on kohde, jossa sadalla tuhannella eurolla saisi jotain konkreettista hyötyä.”

Maria Ohisalo

Ohisalo: ”Lasten ja nuorten hyvin­voinnin lisäämiseen mielen­terveys­palveluita vahvistamalla.”

Saarikko: ”Käyttäisin sen kuntamme markkinointiin yrityksille investointiympäristönä.”

Marin: ”Tampereella muuttaisin hiekkapäällysteisiä futiskenttiä tekonurmikentiksi.”

Orpo: ”Nuorten mielenterveysongelmien matalan kynnyksen palveluihin. Lisäksi purkaisin lupakasaa, jotta saataisiin investointeja liikkeelle.”

Minkä neuvon antaisit puolueesi uusille valtuutetuille?

Hjallis Harkimo

Harkimo: ”Antaisin sen neuvon, että kuuntelevat kuntalaisia ja tekevät järkeviä päätöksiä sen mukaan, mitä kuntalaiset haluavat, että he tekevät.”

Essayah: ”Ole rohkea ja innokas.”

Henriksson: ”Ensikertalaisille sanoisin: olkaa uteliaita. Se, että kysyy ja on utelias, antaa paljon enemmän tietoa siitä, miten kaupunki toimii ja mitä missäkin tehdään. Silloin saa myös vastauksia ja voi arvioida paremmin, mitä mahdollisia muutoksia ja uusia päätöksiä tarvittaisiin.”

Saramo: ”Kuntapolitiikassa saa voittoja, kun toimii pitkäjännitteisesti ja perustelee hyvin esityksensä. Pitkäjännitteisyys palkitaan.”

Halla-aho: ”Järjestö- ja poliittisessa toiminnassa kannattaa aina nukkua yön yli ennen kuin tekee mitään. Tämä ohje kannattaa pitää aina mielessä, se pätee moniin tilanteisiin.”

Ohisalo: ”Et ole koskaan yksin. Muistetaan, että kunnan rajan toisella puolella on jo niitä vihreitä valtuutettuja. Voimme jakaa toinen toiselle hyviä aloitteita ympäri maan.”

Annika Saarikko

Saarikko: ”Muistuttaisin hyvän toimintakulttuurin merkityksestä. Haluaisin, että keskustalaiset valtuutetut ovat tunnettuja yhteistyökyvystään ja taidokkaista puheenvuoroistaan, vähemmän nälvimisestä ja somessa huutamisesta.”

Sanna Marin

Marin: ”Ole oma itsesi. Oma elämänkokemus ja arjen asiantuntemus ovat kuitenkin se kaikkein arvokkain asia, mitä kunnallisilla luottamushenkilöillä on.”

Orpo: ”Kannattaa olla rohkea ja tuoda omia mielipiteitä esille. Lisäksi kannattaa keskittyä joihinkin asioihin, ja hakea niiden ajamiseen tukea omasta ryhmästä ja etenkin ryhmän ulkopuolelta.”