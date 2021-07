”Ei käy, että aina vaadittaisiin valtion tukea esimerkiksi investointeihin. Kyllä puhuisin yleisesti kurinpalautuksesta rahan käytössä”, sanoo jättiministeriön demaritaustainen kansliapäällikkö.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) korkein virkamies, kansliapäällikkö Raimo Luoma on hyvin huolissaan siitä, kuinka valtavasti valtiot ovat alkaneet tukea yrityselämää.

Erityisesti hän on pistänyt merkille, kuinka eurooppalaiset valtiot avustavat yrityksiä eri tavoin myös muuten kuin koronatukien tai EU:n pian jakoon tulevan 750 miljardin euron tukipaketin muodossa.

”Nyt on rahaa liikenteessä ja todella paljon”, Luoma sanoo.

Suomen on vaikea pärjätä investoinneissa, jos muualla investointeja houkutellaan erilaisilla tuilla.

Yritysten houkuttelussa on menossa kaksi suuntausta: samaan aikaan, kun johtavat teollisuusmaat yrittävät tukkia valtioiden verokilpailua, maat ovat lisänneet tukia teollisuudelle.

”Nämä tuet ovat laajempi ilmiö kuin vastaveto veroparatiisien tiukentamiselle. Tätä meidän pitää seurata erittäin tarkkaan. Olemme perinteisesti tukeneet vahvaa komissiota ja komission mahdollisuuksia puuttua vääristäviin valtiontukiin. Tämä on edelleen hirveän tärkeää.”

Luoma tuntee tukipolitiikan hyvin, sillä hän on toiminut kymmenen vuotta eurooppa- sekä kilpailuoikeuteen erikoistuneena juristina. Hän oli aikoinaan pääministeri Paavo Lipposen (sd) EU-asioista vastaava avustaja.

”Paavo Lipponen taisi joskus sanoa, että ranskalaisten ja saksalaisten kanssa täytyy nukkua kuin koira, toinen silmä koko ajan auki. Se pitää tässäkin paikkaansa. En voi mennä yksityiskohtiin, mutta tällaisia hyvin selkeitä viitteitä tukikilpailusta Euroopassa on näkynyt tämänkin vuoden aikana, kun olen tässä tehtävässä ollut.”

”Meidän rahamme eivät koskaan tule riittämään siihen huutokauppaan. Se on kuin kommunistien kanssa kilpailisi etujen jakamisesta. Koskaan ei voi voittaa.”

Luoma valittiin tehtävään noin vuosi sitten.

Hyvin usein korkeimpiin virkanimityksiin liittyy syytöksiä poliittisista tai muuten vääristä valinnoista.

Tälläkin kertaa keskusta viivästytti hiukan nimitystä, mutta muuten nimitystä on kritisoitu aika vähän, vaikka Luoma on julkidemari ja edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd) entinen valtiosihteeri.

TEM:ää johtaa kaksi ministeriä, työministeri Tuula Haatainen (sd) ja keskustalainen elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Lintilä sanoo arvostavansa Luomaa. ”Pitkän linjan vakaa virkamies. Kiitettävästi ravistanut työssään demariviitan selästään”, Lintilä luonnehtii.

Jopa korkeimpien yritysjohtajien hallitsemasta Elinkeinoelämän keskusliitosta kuuluu kehuja Luomalle.

Luoman tausta ainakin sopii tehtävään.

Hän on toiminut TEM:ssä ylijohtajana 6 vuotta ja TEM:n edeltäjässä kauppa- ja teollisuusministeriössä (KTM) virkamiehenä 13 vuotta sekä TEM:n alaisen Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajana viisi vuotta.

Yrittäjäkokemusta riittää, sillä hän on toiminut pitkään omassa lakitoimistossa. ”Se on rankkaa hommaa. Joko huolehtii asiakkaan asioista tai sitten siitä, ettei ole asiakkaita.”

Nykyään hänellä ei ole enää omaa yritystä. Italiassa hänellä on italialaisen lääkärivaimonsa kanssa pieni oliivitila. ”Oliivit menevät enimmäkseen paikalliseen tuotantoon, ja jokunen purkki kaupitellaan kavereille. Bisnestä se ei todellakaan ole.”

TEM on suurehkon pörssiyhtiön kokoinen organisaatio, joka hallinnoi muun muassa elinkeino-, innovaatio-, kilpailu-, kuluttaja-, työvoima- ja energiapolitiikkaa sekä alueiden kehittämistä ja maahanmuuttajien kotouttamista.

”TEM-konsernissa” on töissä 8 800 henkilöä.

TEM:ään kuuluvat muun muassa Business Finland, Energiavirasto, Patentti- ja rekisterihallitus, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Huoltovarmuuskeskus sekä joukko virastoja, kuten ely- eli elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset ja niiden te- eli työ- ja elinkeinotoimistot.

Luomaa kuvaillaan särmikkääksi juristiksi, joka ei jaksa kuunnella jaaritteluja.

”Hän on sellainen murahtelija ja poikki ja pinoon -tyyppi, eivätkä kaikki tästä tyylistä pidä, mutta hyvin hän on täällä pärjännyt”, arvioi yksi TEM:ssä työskentelevä.

Luoma on purkanut kansliapäällikön avuksi luodun noin 30 henkilön ohjausyksikön ja siirtänyt näitä virkoja osastoille. ”Tuotannon puolelle”, Luoma itse asian ilmaisee.

”Kyllä täällä välineitä on paljon. Innovaatiopolitiikka ja energiapolitiikka ovat koko ajan tärkeämpiä. Pärjäsimme kohtuullisen hyvin elvytyspaketin rahojen jaossa. Siinä mielessä tämä on enemmän kiinni siitä, että osataan niitä rahoja käyttää kuin siitä, että pitäisi saada jotain rahaa tai muita välineitä lisää.”

”Ei se helppoa ole osata käyttää rahaa oikein. Pitää myös tehdä regulaatiota, joka pitää maan kilpailukykyisenä. On kilpailulainsäädäntöä, teknistä lainsäädäntöä ja muuta. Tämä koostuu monipuolisesta paketista, ei pelkästään rahan jaosta.”

Luoma on antanut vähän haastatteluja eikä viihdy julkisuudessa.

Hänen edellinen haastattelunsa julkaistiin HS:ssa vuonna 2003, kun hän toimi KTM:n yrittäjyysohjelman johtajana.

”Eikä uutta tukirahaa tule, eikä sitä mielestäni edes tarvita. Minun mielestäni kaikki liikenevä pitää laittaa verotuksen keventämiseen”, hän sanoi tuolloin.

Sitaatti hymyilyttää Luomaa.

”Aika lailla olen yhä samaa mieltä, siis kun puhutaan yritysverotuksesta. Yritysveroahan on sittemmin laskettu, mutta niinpä on lisätty myös tukia yrityksille.”

”Kyllä yritystuista leikkaaminen on aivan uskomattoman vaikeaa, sen näin hallitusneuvottelujen aikana.” Luoma istui usein Säätytalon hallitusohjelmaneuvotteluissa Rinteen vieressä.

” ”Kyllä puhuisin yleisesti kurinpalautuksesta rahan käytössä.”

Yleensä Luoma ei ole yritystukien ystävä, ei edes suomalaisten tukien.

Hän toivoo hartaasti, ettei korona-aikana sinänsä aivan välttämättömistä tuista tule tapa, kun pandemia on ohi.

”Nyt valtio on ollut kuitenkin aika avokätinen, mutta ei käy, että aina vaadittaisiin valtion tukea esimerkiksi investointeihin. Kyllä puhuisin yleisesti kurinpalautuksesta rahan käytössä. Valtiovarainministeriö on oikeassa siinä, että hallitusten pitää pysyä kautensa alussa määrittelemissään menokehyksissään, mutta elinkeinoelämä voisi osallistua tähän sillä tavalla, että haitallisia tukia voisi vähentää”, hän linjaa.

”Älä kysy, mitä ne tarkalleen ovat, mutta sen voin sanoa, mitä ne eivät ole. Ne eivät ole tutkimus- ja kehitysrahoitusta, jotka pitää nostaa neljän prosentin tasolle bruttokansantuotteessa.”

Muualta pitää siis jatkaa tukileikkausten etsintää?

”Kyllä.”

Luoma sanoo, että keskeisintä yrityksille ja yrittäjille on saada maa avattua.

Luoma istuu joka tiistai kokoontuvassa, muun muassa kansliapäälliköistä koostuvassa valtioneuvoston ydinryhmässä, jossa koordinoidaan hallituksen koronatoimia.

”Kunhan saadaan palveluelinkeinot kuten ravintolat ja tapahtumapalvelut auki, ne vetävät tuhansia lomautettuja ja työttömiä töihin. Se on iso asia kansantaloudellisesti, mutta helkkarin iso asia kansalaisille. Mutta vaikeaa tämä on. On koko ajan pelko, että avataan liian nopeasti ja tilanne lähtee käsistä. Se vasta maksaakin aivan valtavasti.”

”Minkä siinä tällainen juristi voi, jos yhdeksän terveysviranomaista vieressä sanoo, ettei voi aukaista.”

Lähiaikojen keskeinen työ on työvoimapalvelujen siirto kunnille. Asiassa on vielä monta kysymystä auki.

Hallituksen pitää muun muassa päättää, mitä tapahtuu valtion te- eli työ- ja elinkeinotoimistoille sekä ely- eli elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskuksille.

”Nyt pitää tarkkaan miettiä, mitä pohjimmiltaan tarkoittaa, että työvoimapalvelut siirtyvät kunnallisen itsehallinnon piiriin, kun valtiolla on kuitenkin viimekätinen vastuu työllisyyspalveluista.”

Ja miten rahoitusasiat menevät, hän lisää.

”Tämä on todella iso kysymys. Olen minäkin paljon ollut maailmalla, puhun kieliä ja haarukka sekä veitsi pysyvät kädessä, mutta olen ajatellut, että paras on, että olen hallintomies tämän minun kauteni. En aio juosta Burundissa enkä Baskimaalla.”

Luoma sanoo, että päätökset esimerkiksi te- ja ely- palvelujen organisoinnista pitää tehdä tämän vuoden puolella.

Luoma sanoo, että hänellä on alustavia ajatuksia, mutta niitä hän ei paljasta.

”Palataan asiaan vuodenvaihteen jälkeen, mitä ideoita on syntynyt. Varmasti ministeri kertoo tästä jo aikaisemmin, mutta minä en nyt niin tee.”

Kuntaliiton tutkija Hannu Karhunen sanoi HS:n haastattelussa, että työvoimapalvelun siirrolla ei ole osoitettu olevan työttömyyttä vähentäviä vaikutuksia.

Onko palvelujen siirto kunnille virhe?

”Se toteutuu ja sillä hyvä. Näin on hallitus päättänyt. Sillä tavalla tämä virkamiehen elämä on helppoa, että on kaksi ohjenuoraa. Toinen on se, että toimii niin kuin laki sanoo. Ja toinen on se, että me edistämme parhaan kykymme mukaan kulloistakin hallitusohjelmaa. Lähtökohtaisesti hallitusohjelma kertoo, mitä meidän pitää ajatella yhteiskunnallisista kysymyksistä.”

Pitääkö virkamiehen laittaa järkensä kaappiin, kun hän lukee hallitusohjelmaa?

”Ei se sitä tietenkään tarkoita. Kyllähän hallitus itsekin tarkastelee välillä, miten sen ohjelma toimii.”