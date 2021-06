Professori Alberto Alemanno pitää liian pitkälle vietyjä rajatoimia uhkana vapaan liikkuvuuden tulevaisuudelle. Koronapassista on aikanaan vaikea luopua, hän ennustaa.

Moni iloitsee tänä kesänä mahdollisuuksista matkustaa koronapandemiarajoitusten hellittäessä eri puolilla Eurooppaa. Myös Suomi on vapauttamassa rajarajoituksia.

Eurooppalaisen lain professori Alberto Alemanno on pessimistisempi.

”Viime kesään verrattuna tiedämme paljon enemmän viruksesta, meillä on rokotusohjelma ja rokotuspassi. Silti kesästä voi tulla painajainen. Meitä jopa kehotetaan matkustamaan, mutta jäsenmaiden rajoilla voimme silti joutua ongelmiin. EU-mailla ei ole yhteistä linjaa”, Alemanno sanoo HS:n haastattelussa.

”Rajoille syntyy paljon jännitteitä vain siksi, että tulet jostain tietystä maasta.”

Alemanno on puhunut pandemian aikana avoimen Euroopan puolesta. Pandemia antoi monille maille mahdollisuuden kiristää maahanpääsyn vaatimuksia, mikä johti Alemannon mukaan säädösten hyväksikäyttöön.

Ihmisiä eroteltiin heidän kansallisuutensa ja terveystietojensa perusteella, vaikka virus ei kunnioittanut kansallisvaltioiden rajoja.

”Italialaisia kohdeltiin yhtenä ryhmänä, vaikka tilanne pohjoisessa oli paha ja etelässä oli hyvin vähän tartuntoja”, hän sanoo.

”Kansallisvaltio ei ollut oikea mittakaava asettaa rajatarkastuksia. Rajoista ei saa tulla paikka, jossa jollain on etuoikeuksia esimerkiksi terveystietojen takia.”

Alberto Alemanno on italialainen, mutta asuu Espanjassa.

” ”Yhtäkkiä minun piti ryhtyä espanjalaiseksi, vaikka se ei ollut minun valintani.”

Alemanno on itse italialainen, mutta asuu Espanjassa ja opettaa ranskalaisyliopistossa. Pandemia pysäytti kansainvälisen elämäntavan sellaisena kuin Alemanno sen tunsi.

”Tuntui, että elämä oli typistetty. Yhtäkkiä minun piti ryhtyä espanjalaiseksi, vaikka se ei ollut minun valintani. Olen aina kokenut olevani ennen muuta eurooppalainen”, hän sanoo.

"Jos olet vain jämähtänyt paikoillesi, et altistu uusille kokemuksille ja näkökulmille.”

Pandemia katkaisi Alemannon mukaan kuvitelman ja unelman siitä, että rajat voi vain ylittää sen kummempia miettimättä.

”20 vuoteen minun ei ole tarvinnut esittää dokumenttia uuteen maahan mennessäni. Nyt tilanne on toisin. Huolestuttavaa on, että esimerkiksi lapsilleni tämä tilanne voi olla uusi normaali. He eivät ole tai ehkä eivät tunne itseään enää koskaan vapaaksi matkustaessaan.”

Alemannon mukaan koronapandemian varjolla pystytetyt rajatarkastukset vain jatkoivat trendiä, joka oli jo olemassa. Osa EU-maista on pitänyt rajoillaan tarkastuksia vuoden 2015 maahanmuuttokriisistä ja terrorismiuhasta lähtien.

Vapaan liikkuvuuden Schengen-alueen säännöt mahdollistavat väliaikaiset raja­tarkastukset, mutta niiden kestoa on venytetty.

Suomi pystytti rajatarkastukset koronapandemiassa ja on pitänyt niitä voimassa pidempään kuin valtaosa muista EU-maista. Euroopan komissio on moittinut Suomea ja pitänyt raja­tarkastuksia suhteettomina.

Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi Suomeen, jotta rajoituksia helpotettaisiin. ”Tuhannet työssä­käyvät virolaiset joutuvat valitsemaan työn ja perheen välillä”, hän kirjoitti Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla.

Suomeen ei ole päässyt pandemian aikana kuin tarkkaan rajatuista välttämättömistä syistä, ja monet perheet, sukulaiset ja ystävät eivät ole voineet tavata toisiaan kuukausiin.

Alemanno on Euroopan komission kanssa samaa mieltä.

Hänen mukaansa Suomi on mennyt rajatoimissaan liian pitkälle. Alemanno ymmärtää Suomen perustelut terveys­turvallisuudesta, mutta rajoituksia olisi pitänyt hänen mukaansa hieno­säätää.

”Perusteena käytettiin tulijan kansallisuutta, mikä luo eriarvoisuutta. Suomeen ei päässyt edes seudulta, jossa tautitilanne on sama tai jopa parempi.”

” ”En ole varma, voiko Suomi rehellisesti sanoa, ettei muuta vaihtoehtoa ollut.”

Alemannon mukaan Suomen maantiede helpotti sitä, että systemaattiset tarkastukset yli­päätään voitiin ottaa käyttöön. Maantieteellinen sijainti ei kuitenkaan saisi automaat­tisesti oikeuttaa tarkastuksia.

”Ajatus kuulostaa ylipäätään vanhanaikaiselta. Että voisit suojella kansalaisia rajat sulkemalla. Samaan aikaan virus oli jo kaikkialla Euroopassa”, hän sanoo.

”En ole varma, voiko Suomi rehellisesti sanoa, ettei muuta vaihtoehtoa ollut.”

Rajojen sulkemisella on Alemannon mukaan isompi, symbolinen vaikutus kuin yksittäisen maan kansalaisten suojaaminen.

Rajojen pystyttäminen vahvisti kansallis­­mielisiä ajatuksia, millä voi olla vaikutusta EU:n tulevaisuuteen yleisesti.

”Pelkään, että näitä ajatuksia aletaan käyttää poliittisesti. Että meille kerrotaan, kuinka Eurooppa ei takaa tarpeellista turvaa ja suojaa, vaan on pikemminkin uhka meille.”

Koronapandemiaa käytetään hyväksi, mikä alkaa vahingoittaa Euroopan ideaa siitä, ettei ihmistä saa syrjiä sen perusteella mistä tulet, Alemanno sanoo.

Koronan aikana Euroopan unionilla oli Alemannon mielestä harvinainen hetki osoittaa tarpeellisuutensa. On harvinaista, että kaikki eurooppalaiset tuntevat olevansa samassa veneessä.

Tässä EU kuitenkin epäonnistui, ainakin aluksi. Jäsenmaat pystyttivät vienti­rajoituksia, eikä esimerkiksi Italian avunpyyntöihin vastattu.

Yksi esimerkki yhteistyövaikeuksista Alemannon mukaan on korona­passi. Vaikka se saadaan voimaan kaikissa EU:n jäsenmaissa, sen ehdot ovat erilaiset. Se ei välttämättä vapauta esimerkiksi karanteeneista ja maahantulotesteistä alkuperäisen idean mukaan. Myös koronatestien hinnat asettavat eurooppalaiset eri­arvoiseen asemaan.

”Koronapandemia jättää varmasti arpia Eurooppaan, ja ne ovat kanssamme pitkään.”

Alemanno itse on lähdössä pitkästä aikaa matkalle Espanjasta. Hän pitää luento­sarjan Italian Firenzessä. Matkaa edeltää koronatesti ja printatut matkustus­kaavakkeet.

”Pelkään, että koronapassi ei ole lopulta niin väliaikainen vaatimus kuin nyt ehkä luullaan. Siitä voi olla vaikea luopua.”