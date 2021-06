Veroa vastustanut finanssiala ilahtui työryhmän johtopäätöksistä. Sdp ilmoitti, että verosta pitää päättää syksyllä budjettiriihessä.

Valtiovarainministeriön (VM) asiantuntijaryhmän mukaan Suomeen ei ole syytä ottaa osinkojen viiden prosentin lähdeveroa. Veroa on ajanut etenkin pääministeripuolue Sdp.

VM:n selvityksen mukaan veropohjan tiivistämisen kannalta lähdeverolle löytyy perusteita. Myöskään juridisia esteitä verolle ei ole.

Työryhmän mukaan vero ei kuitenkaan sovi nykyiseen osinkoverojärjestelmään ja tekisi siitä monimutkaisemman. Vero myös edellyttäisi teknisiä muutoksia verotukseen. Vero voisi lisäksi vaikuttaa sijoituskäyttäytymiseen.

”Lähdevero kohdistuisi pistemäisesti vain tiettyihin toimijoihin ja poikkeaisi menettelynä nykyisestä osinkoverotuksesta”, mietinnössä sanotaan.

Lähdeveron ajatus on saada etenkin ulkomaisia toimijoita verottaviksi.

Osinkoverosta on vapautettu muun muassa eläkerahastot, sijoitusrahastot, asiakkaidensa vakuutuskuoria hallinnoivat yhtiöt sekä yleishyödylliset yhdistykset ja säätiöt. Verovapaus koskee yleensä myös vastaavia ulkomaisia yhteisöjä. Ulkomaiset yhteisöt nostavat Suomesta osingot verovapaasti.

Tiistaina julkistetun mietinnön mukaan EU:n säädösten takia myös kotimaisten verovapaiden osingonsaajien verokohtelua täytyy muuttaa, jos ulkomaisten osingonsaajia aiotaan verottaa.

Näin siksi, että EU-oikeuden nojalla ulkomaiset osingonsaajat voivat rinnastua verotuksessa muun muassa suomalaisiin sijoitusrahastoihin, yleishyödyllisiin yhteisöihin ja työeläke­vakuutusyhtiöihin.

Suomella on myös sopimuksia, joiden verosääntelyn vuoksi Suomi ei voisi periä veroa valtaosasta ulkomaille maksettavista osingoista, vaikka uusi osinkojen lähdevero otettaisiin käyttöön.

Tällaisia osinkojen verotuksen estäviä verosopimuksia Suomella on Irlannin, Ison-Britannian, Meksikon ja Ranskan kanssa. Lisäksi muun muassa Yhdysvaltojen kanssa tehdyn verosopimuksen mukaan eläkerahastot on vapautettu verosta.

Työryhmä selvitti myös mahdollisuuksia periä kohtuullista veroa ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista. Työryhmä ei esitä varsinaista johtopäätöksiä, vaan suosittelee asian jatkotarkastelua.

Lähdevero oli esillä hallituksen puoliväliriihessä, kun hallitus päätti etsiä noin 100–150 miljoonaa euroa lisää verotuloja. Päätöksiä ei tehty, koska lähdeverotyöryhmän loppuraportti ei ollut vielä valmis.

Lähdevero tulee seuraavan kerran esille ensi syksynä hallituksen budjettiriihessä. Lähdeveron käyttöönotto ei ole edelleenkään mahdotonta, vaikka työryhmän raportti suhtautui siihen kriittisesti.

Lähdeveroa vastustanut edunvalvontajärjestö Finanssiala ilahtui työryhmän johtopäätöksistä.

”Uudenlaiset omistamiseen ja sijoittamiseen kohdistuvat veronkiristykset eivät tukisi kotimaista omistajuutta, joten työryhmän linjaus on tämän vuoksi erittäin merkittävä ja vaikuttava. Nyt ei kaivata uusia investointien tulovirtoihin kohdistuvia verokapuloita talouden rattaisiin ”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) johtava veroasiantuntija Lauri Luukkonen.

Eduskunnan valtiovarain­valiokunnan verojaoston puheenjohtajan Pia Viitasen (sd) mukaan raportti osoittaa, että erilaisia veromalleja rahastojen ja muiden institutionaalisten sijoittajien verottamiseksi on jo nyt käytössä monissa maissa.

”Muissa Pohjoismaissa ulkomaisten sijoittajien kiinteistötulot ovat laajasti verotuksen piirissä. Tanskassa ollaan ottamassa käyttöön 15 prosentin lähdevero rahastojen osingoille, ja Saksassa tällainen malli on jo nyt. Suomessa on keskusteltu 5 prosentin verotasosta. Hallituksen tulisi linjata syksyn budjettiriihessä toimista, jotta Suomen veropohja voidaan turvata ja parantaa näin palvelujen rahoitusta”, Viitanen sanoo.

Viitasen mukaan työryhmän raportti osoittaa, että niin suursijoittajien lähdevero kuin ulkomaisiin kiinteistörahastoihin kohdistuva vero olisi mahdollista toteuttaa ja niistä voisi kertyä reilusti yli sata miljoonaa euroa vuodessa.

”Vahvistamalla pääomien veropohjaa voidaan pienituloisten palkansaajien ja eläkeläisten veroja jopa alentaa”, hän sanoi.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa hallitus päätti selvittää, onko veropohjan tiivistämisestä mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaalaisten rahastojen ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen saamille osingoille lähdevero vuoteen 2022 mennessä.

Marin viittasi muun muassa HS:n haastattelussa viime sunnuntaina, että lähdevero olisi tapa lisätä valtion tuloja.

”Verotuksen puolella on paljon tehtävää ilman, että korotetaan työn tai yrittämisen verotusta. Me olemme esittäneet useita erilaisia kokonaisuuksia, joilla voisi tilkitä verotuksessa olevia aukkoja. Tällainen on esimerkiksi lähdevero institutionaalisille sijoittajille. Se ei vaikuta työssä käyvän kukkaroon millään tavalla eikä vaikeuta myöskään yritystoimintaa”, Marin sanoi.