Kun äänistä oli laskettu noin puolet, perussuomalaiset oli jäämässä neljänneksi suurimmaksi kuntapuolueeksi Suomessa. Puolueen tulos on odotetusti selkeä parannus viime kuntavaaleihin, mutta olisi jäämässä kauas gallup-luvuista.

Perussuomalaisten tulos kuntavaaleissa on jäämässä kauas odotetusta, kun äänistä oli laskettu noin puolet.

Kun äänistä oli laskettu noin puolet kello yhdeksän aikaan illalla, puolue oli saamassa vajaat 13,5 prosenttia. Se on selkeä parannus viime kuntavaalien 8,8:aan prosenttiin, mutta olisi silti pettymys puolueelle.

Perussuomalaiset on toistaiseksi jäämässä kauas gallup-luvuistaan. Tuorein HS:n kuntavaaligallup antoi perussuomalaisille 18 prosenttia.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho kommentoi tulosta vaalivalvojaisissa sanomalla, että hän uskoo äänimäärän nousevan illan mittaan. Halla-aho sanoi, että ennakkoääniä on vielä merkittävästi laskematta.

”Tästä lähdetään liikkeelle ja katsotaan miten kehittyy. Meillä on tavoitteena että tulos paranee edellisiin vaaleihin nähden, teemme historian parhaan tuloksemme, missä olemme jo, ja olla suurimpien puolueiden joukossa.”

Halla-aho kiisti olevansa pettynyt ennakkoääniin.

”En ole pettynyt, nämä eivät kerro vielä kovin paljon.”

Kun äänistä oli laskettu noin puolet, perussuomalaiset oli saamassa 1231 paikkaa kuntavaaleissa, eli puolue olisi myös valtuustopaikoissa mitattuna neljänneksi suurin. Viime kuntavaaleissa luku oli 770.

Ennakkoäänten tulos korostaa gallupien arvaamattomuutta perussuomalaisten kohdalla, arvioi tutkimuslaitos E2:n vaalitutkija Jussi Westinen.

Perussuomalaiset kärsii puolueista ehkä eniten siitä, jos äänestysaktiivisuus jää matalaksi. Äänestämättä jättäneet ovat kertoneet säännönmukaisesti tutkimuksissa, että jos he olisivat äänestäneet, he olisivat äänestäneet perussuomalaisia. Äänestysaktiivisuus on kuntavaaleissa ollut vielä matalampi kuin eduskuntavaaleissa.

Perussuomalaisten on myös ollut vaikea päästä kuntavaaleissa valtakunnallisiin lukemiin. Siinä missä eduskuntavaaleissa perussuomalaisten tulos on säännönmukaisesti ylittänyt viimeisimmän gallupin, kuntavaaleissa suunta on ollut päinvastainen.

”Yksi selitys on se, että kuntavaaleja ei lopulta vain koeta puolueen kannattajien keskuudessa niin tärkeinä kuin eduskuntavaaleja. Tärkeimmät teemat kuten EU, maahanmuutto, ’Suomen äänestäminen takaisin’ ja arvokysymykset ovat enemmän valtakunnanpolitiikkaa”, Westinen sanoo.

”Voi myös olla, että kuntavaaliehdokkaita ei samalla tavalla tunneta. Ehdokkaiden vakiintuminen kuntatasolla vie aikansa, valtakunnanpoliitikot ovat jo tuttuja.”

Tämä trendi näyttää toistaiseksi jatkuvan myös Halla-ahon perussuomalaisten kohdalla. Koska perussuomalaisten äänestäjät tapaavat äänestää viime hetkillä, voi puolueen tulos tosin hyvinkin nousta ennakkoäänistä, arvioi Westinen.

Vuonna 2017 perussuomalaiset sai 8,3 prosenttia ennakkoäänistä.

Perussuomalaisten vaalivoitto viime kuntavaaleihin verrattuna on sinänsä ollut selvä asia, koska puolueen tulos vuonna 2017 oli niin heikko.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että heikon tuloksen taustalla oli muun muassa protestipuolueen vaikea asema hallituksessa. Lisäksi porvarihallituksessa tehdyt leikkaukset sekä kuntavaaleja edeltäneinä vuosina käynnissä ollut siirtolaiskriisi todennäköisesti näkyivät puolueen kannatuksessa ja ehdokasasettelussa.

Viime kuntavaalien jälkeen perussuomalaiset hajosi. Nyt puolue on onnistunut erinomaisesti. Puolueella on 5 962 ehdokasta, mikä tarkoittaa kaikista puolueista suurinta prosentuaalista ja määrällistä nousua viime kuntavaaleista. Vuoden 2017 vaaleissa ehdokkaita oli 3 800.

Westisen mielestä perussuomalaisten kuntavaalitulosta ei kannata suhteuttaa liikaa viime kuntavaaleihin, koska tuolloin perussuomalaisten tulos oli eri syistä niin surkea.

Kun vaalitulos alkaa selvitä ja sitä ehditään katsoa tarkemmin, käy ilmi, miten voimallisesti perussuomalaiset on kyennyt haastamaan sekä keskustaa maakunnissa että kokoomusta ja Sdp:tä urbaanimmilla alueilla.

Viime eduskuntavaaleissa perussuomalaisten suurin nousu tapahtui keskustan ydinkannatusalueilla. Puolue on menestynyt maantieteellisesti hyvin laaja-alaisesti ja ottanut paikkoja keskustan ydinalueilla ja tukikannatusalueilla.

Kuntavaalikampanjan aikana perussuomalaiset on ottanut yhteen etenkin juuri keskustan kanssa. Kuntavaalituloksen myötä nähdään, kykeneekö perussuomalaiset viemään kunnissa valtaa keskustalta sen ydinalueilla kuten Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla, sekä Kainuussa ja Lapissa.

”Vaikka keskusta säilyttäisi hyvän määrän valtuustopaikkoja vielä, olisi perussuomalaisten vaalimenestys sen ydinalueilla symbolisesti ja henkisesti rankka paikka. Kun gallupit muutenkin ovat heikkoja keskustalle, se olisi tiukka tilanne, jos perustuksetkin alkavat natisemaan alta”, Westinen arvioi.

Lisäksi perussuomalaiset on onnistunut eduskuntavaaleissa viemään jalansijaa kokoomuksen ja Sdp:n hallitsemilta urbaaneilta alueilta.

Yksi kiinnostava kysymys näissä kuntavaaleissa onkin se, missä määrin perussuomalaiset onnistuu voittamaan ääniä keskisuurissa ja maakuntien ”kakkoskaupungeissa”.

Esimerkiksi Kotka, Kouvola ja Pori ovat Sdp:n perinteisesti hallitsemia kaupunkeja, joissa perussuomalaiset saattaa haastaa myös kuntatasolla. Eduskuntavaaleissa Kymenlaakson ja Satakunnan alue ovat sellaisia, joissa perussuomalaiset on noussut jo vahvasti esiin.

Westinen pitää hyvin mielenkiintoisena myös Tampereen tilannetta, jossa perussuomalaiset oli Aamulehden gallupin mukaan saamassa yli 18 prosenttia äänistä. Viime kuntavaaleissa puolue sai 6 prosenttia.

Lisäksi pian nähdään, miten hyvin perussuomalaiset on onnistunut houkuttelemaan äänestäjiä kokoomuksesta. HS uutisoi alkuvuonna kokoomuksen sisäisestä selvityksestä, jonka mukaan puolueella on yhteistä äänestäjärajapintaa merkittävästi kokoomuksen kanssa ympäri Suomen.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho totesi HS:n haastattelussa uskovansa, että tässä rajapinnassa tullaan näkemään liikehdintää kuntavaaleissa.