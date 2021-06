Konkareita jäi pois kuntapolitiikasta eikä uutta kaartia saatu vielä tilalle.

Pääministeripuolue Sdp:lle on tulossa kaikkien aikojen heikoin kuntavaalitulos, kun äänistä on laskettu noin 60 prosenttia. Sdp:n ääniosuus on tässä vaiheessa 17,9 prosenttia, jolla se on toistaiseksi säilyttänyt toiseksi suurimman puolueen asemansa. Edellä on kokoomus.

Viime kuntavaaleissa Sdp:n kannatus oli 19,4 prosenttia.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin myönsi odottaneensa parempaa ensimmäisistä vaaleistaan puheenjohtajana.

"Kyllä se [tulos] oli hieman alempi kuin mitä odotin."

Sdp:n ehdokasasettelu sujui hämmentävän huonosti siihen nähden, että puolue hoitaa hallituksen ykköspuolueena maan asioita ja sen keulakuvana on yhä sangen suosittu pääministeri Sanna Marin.

Sdp asetti ehdolle 5 620 ehdokasta, mikä on yli 500 vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Puoluesihteeri Antton Rönnholm on selittänyt tätä sukupolvenvaihdoksella. Osa pitkään kuntapolitiikassa puurtaneista koki voivansa jäädä nyt pois, kun puolueella menee hyvin, mutta tilalle ei saatu yhtä paljon uutta kaartia.

Sdp:llä on Marinin kaltaisia nuoria näkyviä poliitikkoja, mutta tutkimusten perusteella on tiedetty jo pitkään, että puolue on poikkeuksellisen iäkäs niin jäsenistöltään kuin kannattajakunnaltaan. Tämä konkretisoitui nyt ehdokasasettelussa.

Puolueen ehdokasmäärissä oli kovia pudotuksia esimerkiksi Kaakkois-Suomessa ja Keski-Suomessa. Muun muassa Kouvolassa, Lappeenrannassa, Savonlinnassa ja Pieksämäellä ehdokasrivit harvenivat.

Vaaleja edeltäneet kannatusmittaukset eivät olleet Sdp:n kannalta rohkaisevia. Sekä Helsingin Sanomien että Ylen kuntavaalimittauksissa kokoomus oli ykkösenä 19,6 prosentin kannatuksella, ja Sdp ja perussuomalaiset kisasivat tasavahvoina kakkospaikasta noin 18 prosentin kannatuksella.

Sdp:llä on aiemminkin ollut ongelmia kuntohuippunsa ajoittamisessa.

Marinin aikana puolue on käynyt eduskuntavaalikannatusta mittaavassa HS-gallupissa korkeimmillaan 22,1 prosentissa viime toukokuussa. Vuosi sen jälkeen kannatus oli sulanut 19 prosenttiin, millä Sdp jäi selvästi jälkeen perussuomalaisista.

Sdp:llä on pitkä historia vahvana kuntapuolueena erityisesti kaupungeissa. Sen parhaita kannatuspaikkoja ovat olleet duunarivoittoiset paikkakunnat, esimerkiksi Varkaus, Imatra ja Harjavalta, joissa se viime kuntavaaleissa sai yli 40 prosentin kannatuksen.

Sdp on ollut viime kuntavaalien jäljiltä valtuuston suurin puolue kaikkiaan 14 kaupungissa.

Pääkaupunkiseudulla vankin suosio tulee Vantaalta, jossa puolueen ääniosuus oli viimeksi 25 prosenttia. Myös Lahdessa ja Porissa puolue pääsi kärkipaikalle.

Sen sijaan Helsinki ja Espoo ovat Sdp:lle jo vaikeampia paikkoja. Niissä se alisuorittaa: kannatus oli viimeksi Helsingissä 13,8 prosenttia ja Espoossa 12,5 prosenttia.

Marinin kotikaupungissa Tampereella puolue oli viimeksi ykkönen yli 20 prosentin kannatuksella ja sai pormestarin paikan, johon nousi SAK:n puheenjohtajuudesta eläkkeelle jäänyt Lauri Lyly. Työväenkaupunki Tampereella paikka ei tule annettuna, vaan näissäkin vaaleissa kamppailu kokoomuksen kanssa on äärimmäisen kova.

Peritamperelainen Marin toimi kaupunginvaltuuston puheenjohtajana kaudella 2012–2016 ja niitti mainetta tehokkaana kurinpitäjänä. Viime kuntavaaleissa Marin sai Tampereelta 5 783 ääntä, mikä oli 23 prosenttia koko Sdp:n listan äänistä.

Nyt kun äänistä oli laskettu hieman yli 60 prosenttia, Marin oli saanut Tampereelta jo yli 8 000 ääntä.

Eduskuntavaaleissa Marin oli Sdp:n ylivoimainen ääniharava koko maassa yli 19 000 äänellään Pirkanmaalta.

Suurissa kaupungeissa Sdp:n ote lipsahteli viime kuntavaaleissa, mutta sen sijaan niin sanotuissa seutukaupungeissa puolue vielä säilytti asemiaan. Seutukaupungit ovat oman talousalueensa keskuksia mutta pykälää pienempiä kuin maakuntien keskuskaupungit.

Näissä vaaleissa Sdp on keskustan tavoin pelännyt etukäteen, että perussuomalaiset kaappaavat kuntavaltaa juuri seutukaupungeissa.

Suurten kaupunkien painoarvon kasvu on yksi syy siihen, että Sdp on menettänyt 2000-luvulla suurimman kuntapuolueen paikan kokoomukselle. Vielä 1990-luvun alussa Sdp oli kuntavaalien suvereeni ykkönen ottaen yli 27 prosentin valtakunnallisen kannatuksen.

Edellisten vuoden 2017 kuntavaalien aikaan Sdp oli oppositiossa, mutta oppositioasema ei silloin auttanut. Puolue tavoitteli ykköspaikkaa, mutta sai lopulta 19,4 prosenttia äänistä ja päätyi kakkoseksi kokoomuksen jälkeen.

Tuolloin puoluetta johti Antti Rinne, joka oli juuri valittu toiselle kaudelle puheenjohtajana. Hän ei onnistunut vihreiden tavoin kääntämään Juha Sipilän (kesk) hallituksen epäsuosiota vaalivaltiksi.

Vihreille viime kuntavaalit olivat läpimurto muun muassa Jyväskylässä, jossa puolue nousi ykköseksi ohi Sdp:n.

Näissä vaaleissa Sdp näyttää luottaneen Sanna Marinin valovoiman hoitavan osan vaalityöstä ehdokashankintaa myöten. Marinin suosio nousi huippuun koronapandemian alkuaikoina, kun kansa haki turvaa selkeäsanaisesta pääministeristä.

Sittemmin koronakuorrute on alkanut rakoilla, kun pandemia on alkanut painua taka-alalle ja perinteinen hallituspolitiikka noussut taas etualalle.

Tämä näkyi budjettiriihessä ja myös kuntavaalitenteissä. Marin haastoi perussuomalaisten Jussi Halla-ahoa työmarkkinapuheista ja kokoomuksen Petteri Orpoa leikkauslistoista, mutta känäsi myös omien hallituskumppaneidensa kanssa.

Tilastoista tiedetään, että yleensä pääministeripuolue ottaa takkiinsa kuntavaaleissa.

Voi olla, että hallituksen jarruttelu koronarajoitusten purkamisessa ei ole ollut kaikille mieleen. Kohu valtion piikkiin nautituista aamiaisista on saattanut myös ärsyttää äänestäjiä, vaikka Marin kertoi maksavansa takaisin aterioista saamansa yli 14 000 euron edun sekä korjaavansa veroilmoitustaan ateriaedun osalta.

Näiden tekijöiden merkitystä ei kannata liioitella. Kuntavaalit ovat paikallisvaalit, joten Sdp:n ehdokasasettelu ja tulos kertovat enemmänkin puolueen ikärakenteesta ja kenttäorganisaation köhimisestä. Puolueella on siinä pohdittavaa tuleviin eduskuntavaaleihin valmistautuessaan.