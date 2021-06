Suomessa turkistuotanto kasvaa, eikä lain­säädäntöön ole tulossa merkittävää kiristystä.

Turkistarhaus on määrätty päättyväksi siirtymäajan jälkeen Euroopan maista Belgiassa, Norjassa, Ranskassa, Slovakiassa ja Virossa.

Jo nyt turkistarhaaminen on kiellettyä tai tiukan eläinsuojelu­lainsäädännön vuoksi taloudellisesti kannattamatonta isossa osassa Eurooppaa. Esimerkiksi Britanniassa turkistarhaus kiellettiin jo vuonna 2000.

Myös koronavirus­pandemia vaikutti peruuttamattomasti turkistarhaukseen. Viime vuonna korona­viruksen todettiin leviävän tarhattujen minkkien keskuudessa. Tämän vuoksi monessa maassa, kuten Ruotsissa, minkkien tarhaaminen kiellettiin väliaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka.

Hollannissa minkkien tarhaaminen päättyi lopullisesti tämän vuoden tammikuussa, kun alun perin vuodelle 2023 kaavailtua tarhauskieltoa aikaistettiin koronavirus­pandemian vuoksi.

Pandemian järeimmät vaikutukset nähtiin Tanskassa, jossa lopetettiin viime marraskuussa 17 miljoonaa minkkiä tarhoissa levinneen koronavirus­mutaation vuoksi.

Lue lisää: Kaikki on ohi, sanoo tanskalainen minkki­tarhaaja – Tanska tapattaa kaikki 17 miljoonaa minkkiään, ja nyt suomalais­yritys nousee alalla maailman suurimmaksi

Suomi on Euroopan kolmanneksi suurin turkistarhaus­maa, kun lukuihin lasketaan kahden yleisimmän turkiseläimen, minkin ja ketun, kasvatusluvut. Suomen edellä on Tanskan lisäksi vain Puola, jossa turkistarhauksen kieltävä lakiesitys on parhaillaan lainsäädäntö­koneiston käsittelyssä.

Voiko Suomesta tulla turkistarhauksen kärkimaa Euroopassa?

Siltä näyttää, ainakin jos turkistarhaamisen kieltävä laki menee Puolassa läpi.

Vaikka Tanskassa turkistarhaus on yhä laillista, maan tuotanto ei lähivuosina tule nousemaan samalle tasolle, jolla se on tähän saakka ollut. Minkkien lopettamisen lisäksi maassa on ajettu alas niiden kasvattamiseen vaadittava infrastruktuuri rehukeittiöistä lähtien.

”Periaatteessahan Tanskalla on mahdollisuus jatkaa turkistuotantoa, mutta totta kai se on vaikeaa, koska myös kaikki maan siitoseläimet on lopetettu”, kommentoi Suomen turkiseläin­kasvattajien liiton Fifurin toiminnanjohtaja Marja Tiura.

Tiuran mukaan esimerkiksi 17 miljoonan kappaleen vuosituotantoon palaaminen vaatisi noin miljoona siitoseläintä.

”Mikäli tuotanto halutaan vielä takaisin sille tasolle, jokainen ymmärtää, että kyllä siihen pitkään menee”, Tiura sanoo.

Suomi näyttää kulkevan toiseen suuntaan kuin muut Euroopan maat. Vaikka turkiseläinten tuotanto maailmalla on vähentynyt, kysyntä erityisesti Kiinan ja Venäjän suunnalla on pysynyt ennallaan. Tämä on johtanut erityisesti minkkien hintojen voimakkaaseen nousuun.

Turkistuotanto tuleekin Suomessa lähivuosina kasvamaan, arvioi Saga Furs -turkishuutokauppa­yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ljung.

”Minkin osalta tuotantoluvut ovat kääntyneet jo nousuun”, Ljung totesi HS:n haastattelussa.

Ljung arvioi, että suomalainen minkintuotanto voi jopa kaksinkertaistua viidessä vuodessa, jos minkin­nahkojen hintakehitys pysyy nykyisellä tasollaan.

Toimitusjohtaja Magnus Ljung esittelee minkinnahkoja Saga Fursin toimitiloissa Vantaalla.

Fifurin Tiura puolestaan kertoo, että rehun­valmistuksen ja tarhaustilojen puolesta Suomessa voitaisiin pitkällä aikavälillä tuottaa jopa 4–5 miljoonaa minkkiä vuodessa.

”Toki jäsenyrittäjät itse ratkaisevat tuotannon lisäämisen markkinan ja kustannusten mukaan.”

Toisin kuin monessa muussa Euroopan maassa, Suomessa lainsäädäntöön ei näytä olevan lähitulevaisuudessa tulossa merkittäviä kiristyksiä, jotka estäisivät suomalaista turkisalaa kasvamasta.

Suomessa turkistarhaus nousi laajaan valtakunnalliseen keskusteluun vuonna 2013, kun turkistarhauksen kieltämiseen pyrkinyt kansalaisaloite eteni eduskuntaan lähes 70 000 allekirjoituksen voimin. Aloite ei mennyt eduskunnassa läpi, mutta sen jälkimainingeissa perustettiin työryhmä, jonka tarkoituksena oli valmistella turkiseläinten suojelusta annetun niin sanotun turkisasetuksen kiristämistä.

Asetuksen luonnos valmistui vuonna 2015, mutta silloisen maa- ja metsätalousministerin Kimmo Tiilikaisen (kesk) johtama ministeriö keskeytti valmistelutyön.

Eduskuntavaalien 2019 jälkeen valmistelua jatkettiin uuden hallituksen voimin. Valmistelu keskustan Jari Lepän johtamassa ministeriössä kuitenkin keskeytettiin jälleen keväällä 2020 koronavirus­pandemian alkamisen jälkeen.

Silloisten kokous­pöytäkirjojen mukaan syynä valmistelun keskeyttämiselle olivat koronaviruksen aiheuttamat vaikutukset turkistarhaajien taloudelliseen tilanteeseen ja se, että ”turkistuottajille ei haluta taloudellista painetta investoida turkiseläinten olosuhteisiin”.

Alkukesästä uudistustyö käynnistyi jälleen. Ministeriön apulais­osastopäällikön Taina Aaltosen mukaan päivittäminen on tarkoitus saada valmiiksi syksyllä. Sisällöltään päivitys vastaisi pitkälti viiden vuoden takaista päivitysyritystä.

Silloisessa luonnoksessa keskeisimmät muutokset turkis­tarhauksen voimassaoleviin vaatimuksiin liittyivät tarhausalueiden aitaamiseen, jotta turkiseläinten karkaaminen ja villieläinten tarha-alueelle pääseminen voitaisiin estää.

Lisäksi aiempi asetusluonnos olisi hieman lisännyt turkiseläinten häkkien vaatimuksia. Luonnoksen mukaan esimerkiksi minkkien häkkeihin olisi pitänyt lisätä makuuhylly.

Animalian toiminnanjohtajalla Heidi Kivekkäällä ja Fifurin toiminnanjohtajalla Marja Tiuralla on erilaiset näkemykset turkisalan tulevaisuudesta.

Eläinsuojelujärjestö Animalian ja sen toiminnanjohtajan Heidi Kivekkään mukaan lainsäädäntöön ei ole odotettavissa merkittäviä kiristyksiä.

”Niissä luonnoksissa, joita olemme nähneet, muutokset turkiseläinten oloihin ovat olleet lähinnä kosmeettisia”, Kivekäs sanoo.

Hänen mukaansa suurimmat muutokset olisivat pieniä lisäyksiä joidenkin turkiseläinten häkkien kokoihin. Niitäkin vastustetaan alan etujärjestöissä.

”Vaikka ne toteutuisivatkin, eläinten mahdollisuudet toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistä eivät paranisi”, Kivekäs sanoo.

Turkisasetuksen valmistelun lisäksi Kivekäs moittii eläinsuojelulain uudistustyötä. Vuodelta 1996 peräisin olevaa eläinsuojelulakia on yritetty uudistaa vuodesta 2010 lähtien, mutta valmistelu on kerta toisensa jälkeen keskeytynyt.

”Meidän mielestämme paras ratkaisu olisi, jos turkistarhaus suoraan kiellettäisiin eläinsuojelulaissa. Silloin erillistä turkisasetustakaan ei tarvittaisi”, Kivekäs sanoo.

Turkiseläinten lisäksi Kivekkään mielestä pitäisi keskustella siitä, miten turkistarhaajien toimeentulo varmistetaan tulevaisuudessa. Hän uskoo, että ennemmin tai myöhemmin turkistarhaus alana lakkaa joko kysynnän lakkaamisen myötä tai lainsäädännön muuttumisen vuoksi.

Kivekkään mukaan alan yrittäjät voivat joutua ikävään tilanteeseen, jos alaa ei ajeta alas hallitusti.

Tilannetta voi verrata esimerkiksi turvetuottajiin, jotka protestoivat tänä keväänä äänekkäästi elinkeinonsa jatkumisen puolesta.

”Kyllähän meidän suuntamme varmasti herättää myös muualla Euroopassa ihmetystä. En usko, että turkistarhaus asia, jonka haluamme liitettävän Suomen brändiin”, Kivekäs toteaa.

Tiura ei halunnut vielä kommentoida tarkemmin Fifurin tavoitteita turkisasetuksen uudistustyön suhteen. Hän on kuitenkin täysin eri mieltä turkisalan tulevaisuudesta Kivekkään kanssa.

”On harmillista, että muutamat eläinoikeus­järjestöt ovat aina liikkeellä lopetuskortilla. Vastuullisesti tuotetuilla turkiksilla ja muilla luonnon­materiaaleilla on selvä kysyntä ja jopa kasvava markkina.”