Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suhtautuu koronarajoitusten purkamiseen eri tavalla kuin muut ministeriöt, sanoivat Annika Saarikko (kesk) ja Maria Ohisalo (vihr) puheenjohtajatentissä.

Hallituksen erimielisyydet koronarajoitusten purkamisesta tulivat selvinä esiin MTV3:n puheenjohtaja­tentissä tiistaina.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) suhtautuu koronarajoitusten purkamiseen eri tavalla kuin muut ministeriöt, sanoivat keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko ja vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo tentissä.

”Kyllä STM on ollut eri mieltä kuin muut ministeriöt”, Saarikko sanoi.

”Siellä on ollut erilainen näkemys kuin muilla ministereillä ja ministeriöillä”, Ohisalo sanoi.

Ministerit selittivät STM:n tiukalla linjalla sitä, että Suomessa koronarajoitusten purku on jumittanut. Ohisalon mukaan rajoitusten purkuun on mennyt ”valitettavan paljon aikaa”. Rajoituksia on arvostellut etenkin kulttuuri- ja tapahtuma-ala.

Lue lisää: ”Minkähän takia olemme täällä kun kaikki puolueet haluavat ajaa meidän asioitamme?” Noin 1 500 ihmistä osoitti mieltä kulttuuri- ja tapahtuma-alan epäreilua kohtelua vastaan

Hallituspuolueista etenkin vihreiden ja vasemmistoliiton edustajat ovat julkisuudessa asettuneet tukemaan kulttuurialan vaatimuksia.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi tentissä Ohisalon ja Saarikon arvostelua sanomalla, että hallitus on päättänyt rajoituksista yhdessä.

”Voi tätä käsien pesua. Kyllä hallitus on näistä asioista yhdessä linjannut, myös tämän exit-suunnitelman tehnyt”, Marin kommentoi.

”Fakta on kuitenkin se, että Suomi on hoitanut koronan Euroopan parhaiten”, hän sanoi.

Marinin mukaan rajoitukset ovat Suomessa olleet kevyempiä kuin suurimmassa osassa muita Euroopan maita.