Valtiovarainministeri Saarikko esittää EU-maille tiukan vaatimuksen velan vähentämiseksi: ”Tiedostan, että se on meillekin vaikea”

Saarikon mukaan Suomen tulee ajaa EU:n 60 prosentin velkasäännön palauttamista. Suomen oma velkasuhdekin on noussut jo reippaasti sen yli.

Annika Saarikolle (kesk) julkisesta velasta puhuminen on tuttua. Suomi on velkaantunut yhtäjaksoisesti koko Saarikon poliitikonuran ajan, ja kurssin kääntäminen on ollut vaalipaneelien vakioaihe.

Nyt 37-vuotias Saarikko tarkastelee velanottoa aitiopaikalta, sillä keskustan puheenjohtaja nousi toukokuun lopulla Sanna Marinin (sd) hallituksen valtiovarainministeriksi.

HS:n talouden ja politiikan toimitus tarkastelee kesällä velkaa eri kulmista, ja tässä haastattelussa valtiovarainministeri kertoo näkemyksensä nimenomaan julkisesta eli meidän kaikkien yhteisestä velasta.

Sarjan ensimmäinen osa kertoi perjantaina, missä maailman velka tarkalleen ottaen nyt on.

Tämän hetken arvion mukaan Suomen valtio ottaa pelkästään tänä vuonna velkaa yli 14 miljardia euroa. Joka viides valtion käyttämä euro otetaan velaksi. Hirvittääkö reipas velanotto valtiovarainministeriä, vai näkeekö hän sen vain numeroina paperilla?

”Minulla on elävä mielikuva yhdestä kevään kehysriihen keskustelusta. Toisesta hallituspuolueesta todettiin, että se maailma, jossa katsotaan velan perään, on sellaista maailmaa, jossa kenraalit käyvät vanhoja sotia. Eli menneeseen katsomista. Minulla on toisenlainen näkemys”, Saarikko sanoo.

Hän ei yksilöi, mistä puolueesta oli kyse, mutta sen voi päätellä ministerin puheista. Hänen mukaansa vasemmistolaiseen talousajatteluun kuuluu nyt yhä vahvemmin ajatus siitä, ettei julkisesta velasta tarvitse kantaa huolta.

Saarikko työhuoneessaan Valtioneuvoston linnassa.

Saarikko kuvaa ympäri maailmaa käytävää velkakeskustelua ”paradigman muutokseksi”. Keskuspankkien kevyen rahapolitiikan ansiosta valtioiden reipas velkaantuminen ei ole toistaiseksi muodostunut ongelmaksi, vaan Suomen ja monen muun valtion korkokulut ovat hyvin alhaiset.

”Päättäjät jakautuvat kahteen joukkoon. Onko suhde velkaan ja rahan painamiseen muuttunut pysyvästi, vai onko meillä edelleen tarve vahtia kokonaisvelan määrää samalla tavoin kuin ennenkin? Itse lukeudun jälkimmäisellä tavalla ajatteleviin. Näin ei voi jatkua”, hän sanoo voimakkaaseen velanottoon viitaten.

Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Saarikko antaa esimerkin: Suomi tulee ajamaan EU:ssa paluuta velka- ja alijäämäsääntöihin, jotka ovat olleet koronakriisin vuoksi hyllyllä.

”Nyt kuuma kysymys EU:ssa on, palataanko näihin kahteen sääntöön. Me haluamme, että palataan. Tiedostan, että toinen niistä on meillekin vaikea.”

Saarikko viittaa kasvu- ja vakaussopimuksen sääntöön, jonka mukaan valtiolla saisi olla velkaa enintään 60 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Säännön noudattaminen olisi Suomellekin lievästi sanottuna vaikeaa.

Suomen velkasuhde on koronakriisin aikana noussut aiempaakin rivakammin ja kohonnut jo yli 70 prosenttiin. Monella muulla EU-maalla velkaa on vielä paljon enemmän.

Kevään kehysriihen väännön jälkeen keskustajohtaja sanoi, että ”hallitus painaa velalle jarrua”. Hän korostaa nytkin, että vuonna 2025 ”velkaantuminen taittuu”.

Ilmauksia voi pitää jossain määrin kaunisteltuina, sillä velanotto jatkuu tulevina vuosina erittäin voimakkaana. Valtiovarainministeriön laskelmassa velkasuhteen kasvu todella pysähtyy vuonna 2025, mutta vain hetkeksi. Velkaantuminen ei siis lähde ministeriön painelaskelmassa taittumaan, vaan jatkuu tulevina vuosikymmeninä muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.

Saarikon mukaan velkaantumisen hillitseminen on tärkeää suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan säilyttämiseksi. Toisaalta hänen peräänkuuluttamansa velkasuhteen painaminen alle 60 prosenttiin voisi itsessään edellyttää useiden miljardien eurojen leikkauksia hyvinvointiyhteiskunnan palveluihin ja etuuksiin.

Sitä Saarikko ei halua, vaikka ajaakin puheen tasolla tiukkaa velkalinjaa.

”Mitä sinne penaaliin jää, jos toteamme, ettemme ihan ensimmäisenä ole kaventamassa hyvinvointiyhteiskuntaa? Sinne jää keskustelu veronkorotuksista. Heikko vaihtoehto sekin, sillä veroasteemme on jo korkea ja veronkorotuksilla on myös näivettävä vaikutus.”

Leikkauksia ja veronkorotuksiakaan ei valtiovarainministerin mukaan voi sulkea kokonaan pois keinovalikoimasta. Tärkein keino velkasuhteen kääntämiseksi ovat hänen mukaansa silti kasvua kiihdyttävät uudistukset.

”Panostukset tutkimus- ja kehittämistoimintaan, työmarkkinoiden rakennemuutokset, tuki investoinnille. Nämä ovat niitä toimia, joilla bkt voi nousta ja velan suhde bkt:hen samalla laskea.”

Toisaalta Saarikon esittämät tuet ja panostukset rahoitettaisiin nekin velkarahalla. Tyypillistä tämän päivän talouspoliittiselle keskustelulle on, että useat poliitikot sanovat olevansa huolestuneita velkaantumisesta, mutta esittävät silti itsekin vähintään yhtä paljon menolisäyksiä kuin sopeutuksia.

” ”Kun vaikka kokoomus puhuu velasta, kannattaa katsoa heidän vaaliohjelmaansa.”

Tämä pätee muihinkin puoleisiin, Saarikko huomauttaa.

”Kun vaikka kokoomus puhuu velasta, kannattaa katsoa heidän vaaliohjelmaansa. Siellä listataan aika isoja veronkevennyksiä, jotka ovat pois hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisesta.”

Herää kysymys, onko Suomen mielekästä esimerkiksi ajaa EU:ssa 60 prosentin velkasääntöä, jos suomalaisilla poliitikoillakaan ei ole halua toteuttaa siihen pääsemiseksi vaadittuja kovia sopeutustoimia.

Mistä ylipäätään voi tietää, onko kestävä velkataso pitkän päälle 60 prosenttia vai esimerkiksi 40 tai 80 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen?

”Tämä on ehkä se kaikkein kiinnostavin kysymys, eikä mitään varmaa vastausta ole. Korkomenot ovat nyt alhaiset, muttei ole mitään taetta, että näin on aina oleva. Yleisen korkotason nousu yhdellä prosenttiyksiköllä tarkoittaisi valtiolle nopeasti lähes miljardin euron vuosittaisia lisäkustannuksia.”

Yhdessä sovituista säännöistä on siksi tärkeää pitää kiinni, Saarikko sanoo. Hallitus päätti kehysriihessä ylittää menokehykset tulevina vuosina, mutta valtiovarainministeri vakuuttaa, ettei kehysjärjestelmää ole romutettu.

Samalla tavoin pitää hänen mielestään toimia EU:ssa: vaikka velka- ja alijäämäsäännöt pantiin hetkeksi hyllylle, ei niitä saa pysyvästi kuopata.

”Kysymys on siitä, että pitää olla tavoitteita. Jotain, jota kohti mennä. Suomen pitää kuulua siihen joukkoon, joka haluaa EU:n palaavan omiin sääntöihinsä”, Saarikko linjaa.