Ex-pääministeri Paavo Lipposen palkkiosta on aikanaan pidätetty Kesärannan vuokra, puhelinetu ja muutamia kertoja siivouskuluja.

Valtioneuvoston kanslia (VNK) kertoo, että ex-pääministeri Paavo Lipposen palkkiosta on aikanaan pidätetty Kesärannan vuokra, puhelinetu ja muutamia kertoja siivouskuluja (1999). Kesärantaan silloin mahdollisesti kuuluneista ravitsemuspalveluista ei ole VNK:n mukaan arkistossa materiaalia tallessa.

Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

VNK kertoi toukokuussa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) käyttämä Kesärannan ateriaetu olisi ollut käytössä myös Lipposen pääministerikaudella.

Paavo Lipposen puoliso Päivi Lipponen puolestaan kirjoitti Facebookissa, että hän maksoi perheensä ruoat sekä siivosi, kokkasi ja pyykkäsi itse.

VNK alkoi selvittää Lipposen kauden etuja Päivi Lipposen ulostulon jälkeen. VNK:n mukaan selvityksessä on tarkistettu muun muassa arkistoidut kirjanpidon raportit ja palkkatositteita.

Pääministeri Lipposen aikaan ministeripalkkiolaki ei ollut voimassa ja pääministeri Lipponen maksoi vuokraa valtiolle.

”Valtioneuvoston kanslia pahoittelee vilpittömästi asiasta syntynyttä väärinkäsitystä”, VNK:n toimittamassa sähköpostissa sanotaan.

Keskustelu pääministerin virka-asunnon Kesärannan eduista lähti liikkeelle Iltalehden uutisesta, jossa kerrottiin että pääministeri Marinille on toimitettu valtion laskuun aamiaistarvikkeita noin 300 euron edestä kuukausittain. Pian selvisi, ettei kyse ollut vain aamiaistarvikkeista.

VNK:n mukaan pääministeri Marinin käyttämän ateriapalvelun kokonaiskustannukset ovat hänen kautensa aikana olleet yhteensä reilut 14 360 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat.

VNK oli katsonut ateriaedun kuuluvan pääministerin asuntoetuun, eikä ateriaedusta maksettu sen takia veroja. Verohallinto oli asiasta kuitenkin toista mieltä. Verohallinnon mukaan veroton asuntoetu on nimenomaan asuntoetu ja ateriaetu on erikseen ja siitä on maksettava veroa.

Marin on sittemmin ilmoittanut luopuvansa edusta.