Keskustan kannatus kasvoi viime mittauksesta, Sdp:n taas laski.

Kokoomus on edelleen suosituin puolue Ylen viimeisessä puoluekannatusmittauksessa ennen sunnuntain kuntavaaleja. Puolueen kannatus on 19,6 prosenttia.

Toiseksi suosituin puolue on perussuomalaiset, jonka kannatus on 18 prosenttia. Pääministeripuolue Sdp:n kannatus on laskenut 17 prosenttiin. Neljäntenä tulee keskusta 13 prosentin kannatuksella.

Vihreiden kannatus on 10,9 prosenttia, vasemmistoliiton 8,5, Rkp:n 4,8 ja kristillisdemokraattien 3,6 prosenttia. Muita puolueita äänestäisi 2,6 prosenttia vastaajista ja Liike Nytiä 2,1 prosenttia.

Eniten suosiotaan on kasvattanut keskusta, jonka kannatus on kasvanut viime mittauksesta 1,3 prosenttiyksikköä. Suurin pudotus on Sdp:n kannatuksessa, joka laski huhtikuusta 1,1 prosenttiyksikköä.

Ylen Taloustutkimuksella teettämään kannatusmittaukseen haastateltiin 2 965 suomalaista, joista 1 986 kertoi puoluekantansa.

Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän listoilla olevaa ehdokasta he äänestäisivät, jos kuntavaalit olisivat nyt.

Haastattelut tehtiin 5. toukokuuta ja 8. kesäkuuta välisenä aikana. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.