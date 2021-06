Vasemmistoliiton kansanedustaja nousee sosiaali- ja terveysministeriksi ensi tiistaina. Hänen mielestään Suomessa tulisi edetä kohti perustuloa.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) kertoo nukkuneensa monta yötä putkeen huonosti. Hän kuitenkin vakuuttaa, että syynä on asunnon tukalaksi lämmittänyt helle, eikä jännitys ensi viikolla alkavasta ministeripestistä.

Sarkkinen nousee tiistaina Sanna Marinin (sd) hallituksen uudeksi sosiaali- ja terveysministeriksi Aino-Kaisa Pekosen (vas) tilalle. Vasemmistoliitto sopi hallitusneuvottelujen jälkeen vuonna 2019, että Pekonen ja Sarkkinen jakavat kauden puoliksi.

”Olen ehtinyt nyt kaksi vuotta orientoitumaan ja valmistautumaan tehtävään. Mutta eihän sitä etukäteen pysty sisäistämään, millaista se sitten on, kun niihin saappaisiin astuu ja vastuu todella lankeaa harteille”, Sarkkinen toteaa.

33-vuotias oululainen on suurelle yleisölle vielä melko tuntematon nimi. Helsingin kaduilla hän saa kuulemma ainakin toistaiseksi kävellä varsin rauhakseen.

Kotikaupungissaan Sarkkinen on kuulunut politiikan kärkinimiin jo pitkään. Hänet valittiin kaupunginvaltuustoon parikymppisenä vuonna 2009 ja eduskuntaan kuusi vuotta myöhemmin. Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa filosofian maisteri sai Oulun vaalipiirissä jo yli 11 000 ääntä, edellään vain Juha Sipilä (kesk).

Sarkkinen sanoo olleensa duunariperheen lapsi, jolle vasemmistoliitto oli luonteva puoluevalinta. Häntä vetivät 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla politiikkaan finanssikriisi, ilmastokriisi ja keskustelut korkeakoulujen mahdollisista lukukausimaksuista.

Rastatukallaan monista muista poliitikoista erottunut Sarkkinen kutsui itseään haastatteluissa ”puolihipiksi” ja oli esimerkiksi mukana osoittamassa mieltään Kööpenhaminan ilmastokokouksen edustalla vuonna 2009.

”Ymmärrän hyvin niitä nuoria, jotka osoittavat Elokapinassa mieltään ja vaativat meiltä päättäjiltä nopeampia toimia”, hän sanoo.

Sarkkinen kampanjoimassa eduskuntavaaleihin Oulussa vuonna 2015. Hänen vasemmalla puolellaan nykyinen SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Ministerinä Sarkkinen ei itse voi olla vaatimassa muilta toimia, vaan hänen pitää olla päivittäin edistämässä kompromisseja muiden hallituspuolueiden kanssa. Muista puolueista Sarkkista kehutaan asiakeskeisyydestä ja ratkaisuhakuisuudesta.

Sosiaali- ja terveysministerin keskeisin vastuualue on sosiaaliturva.

Ensi töikseen Sarkkinen tulee muun muassa edistämään hallituksen esitystä työttömyysturvan lisäpäivien, eli niin sanotun eläkeputken asteittaisesta poistamisesta. Vaikka vasemmistoliitto on vastustanut putken poistamista pitkään, Sarkkinen myös kehuu pakettia ikääntyvien työllistämiseksi.

”Lisäpäivien poisto on puolueellemme vaikea asia. Toisaalta tiedetään, että työnantajat ovat kohdistaneet irtisanomisia juuri putki-ikäisiin työntekijöihin. Ja osana pakettia ikääntyvien muutosturvaa, kouluttautumismahdollisuuksia ja palkkatukea parannetaan.”

Sarkkinen sanoo vasemmistoliiton kannattajien ymmärtävän, että hallitusyhteistyössä on tehtävä myönnytyksiä. Sellaiseksi hän mainitsee myös miljardien eurojen hävittäjähankinnan, johon monet vasemmistoliittolaiset suhtautuvat hyvin kriittisesti.

Aktiivimallin poisto, parannukset pieniin eläkkeisiin ja sosiaaliturvan koronaparannukset ovat Sarkkisen mukaan esimerkkejä niistä päätöksistä, joiden vuoksi vasemmistoliiton kannattaa olla hallituksessa. Uuden ministerin johdolla etenee myös vasemmistolle mieluinen perhevapaauudistus.

” ”Kuntavaalitulos herättää pohtimaan, miten voisimme paremmin tuoda esille saavutuksiamme hallituspolitiikassa.”

Vasemmistoliiton kannatus silti laski edellisistä kuntavaaleista lähes prosenttiyksiköllä 7,9 prosenttiin. Sarkkinen ei usko sen johtuvan siitä, että kannattajat olisivat pettyneitä puoleen hallitustaipaleeseen. Äänestäjiä vain oli helpompi innostaa vastustamaan Sipilän hallituksen politiikkaa kuin tukemaan mieleisemmän hallituksen politiikkaa, hän arvioi.

”Mutta kuntavaalitulos varmasti herättää meidätkin pohtimaan, miten voisimme paremmin tuoda esille saavutuksiamme hallituspolitiikassa. Tätä politiikan viestinnällistä puolta emme voi sivuuttaa. Eikä tämä nyt tarkoita sitä, että alkaisimme hallituksessa jotenkin tarkoituksellisesti hillumaan.”

Yksi tulevista kipukohdista vasemmistoliitolle ovat uudet työllisyystoimet, joiden pitää hallituksen sopimuksen mukaisesti vahvistaa julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vuosikymmenen loppuun mennessä. Keinoja tavoitteen saavuttamiseksi on rajallisesti. Hallituskumppaneista etenkin keskusta ajaa kiristystä ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan.

Sarkkinen ei suoraan vastaa siihen, voisiko hän ministerinä edistää uutta työttömyysturvan leikkausta. Hän toteaa, että ”on vaikea nähdä vasemmistoliiton eduskuntaryhmän hyväksyvän turvan keston tai tason leikkausta”.

Yhdeksi vaihtoehtoiseksi työllisyystoimeksi Sarkkinen nostaa ase- ja siviilipalveluksen lyhentämisen. Valtiovarainministeriö on arvioinut vasemmistoliiton ehdotuksen tuovan 4 700 työllistä vuosikymmenen loppuun mennessä.

” ”Uskomme siihen, että ihminen on lähtökohtaisesti aktiivinen.”

Uuden sosiaaliturvasta vastaavan ministerin mielestä suomalainen työllisyyskeskustelu pyörii ylipäätään liiaksi sosiaaliturvan kiristämisen ympärillä.

Sarkkisen ja vasemmistoliiton mielestä sosiaaliturvaa tulisi päinvastoin parantaa ja tuoda ennen pitkää Suomeen vastikkeeton perustulo. Kaikki saisivat ilman velvoitteita automaattisesti sosiaaliturvaa, joka tulojen noustessa verotettaisiin pois.

”Esimerkiksi kokoomuksesta poiketen me uskomme siihen, että ihminen on lähtökohtaisesti aktiivinen, haluaa tehdä töitä ja olla osa yhteisöä.”

Sarkkisen mielestä nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä estää aktiivisuuden joissain tilanteissa.

”Esimerkiksi opiskelu ei välttämättä ole aina mahdollista. Tai jos olet työtön muusikko, niin voidaan katsoa, ettet saa harjoitella.”

Sarkkinen ei usko sosiaaliturvan passivoivan ihmisistä, vaan päinvastoin.

”Se, ettei tarvitse joka päivä miettiä huomisia ruokarahoja, vapauttaa voimavaroja elämässä etenemiseen.”

Suurin osa muista puolueista on sosiaaliturvasta eri mieltä kuin vasemmistoliitto. Etenkin oikeistopuolueet katsovat, että sosiaaliturvan tulee olla vastikkeellista ja sosiaaliturvaa nostavalta tulee voida edellyttää työnhakua tai työvoimapalveluihin osallistumista. Muutoin kannustin yrittää työllistyä jäisi puolueiden mielestä liian vähäiseksi.

Sarkkinenkin tunnustaa, ettei perustulo etene tällä hallituskaudella eikä sille ole riittävää parlamentaarista kannatusta. Hänen mielestään perustuloa kohti voitaisiin kuitenkin edetä sellaisilla askelilla, joita muutkin puolueet saattaisivat kannattaa.

”Yksi konkreettinen muutos, jonka toivon edistyvän, on yhden hakemuksen malli. Eli sosiaaliturvaa hakevan ei tarvitsisi tietää, mihin etuuksiin hän on oikeutettu. Hakemuksen käsittelevässä päässä katsottaisiin, mihin etuuksiin henkilö on oikeutettu.”

Näin voitaisiin Sarkkisen mukaan vähentää byrokratiaa ja ihmisten juoksuttamista sekä varmistaa, että jokainen saa hänelle kuuluvat etuudet.

Toinen Sarkkisen toivoma asia on, että hallitus pohtisi yrittäjien tuomista pysyvästi työmarkkinatuen piiriin. Hallitus päästi yrittäjät koronaviruskriisin vuoksi väliaikaisesti tuen piiriin. Normaalisti päätoimiset yrittäjät eivät ole oikeutettuja työttömyystukiin, vaan tuen saaminen edellyttää yritystoiminnan lopettamista.

Hanna Sarkkista voi verrattain nuoresta iästä huolimatta kutsua jo urapoliitikoksi. Vuonna 2012 sanomalehti Kaleva kysyi 24-vuotiaalta Sarkkiselta, millainen tämä tulee olemaan 35-vuotiaana. Sarkkinen vastasi toivovansa, että hän säilyttäisi arvomaailmansa:

"Etten olisi porvarillistunut ja tullut kyyniseksi keski-ikäiseksi, jota kiinnostaa vaan materian kerryttäminen itsellensä. Ja haluaisin reaalipolitiikan ohella säilyttää kykyni nähdä mahdollisuuksia isoihinkin yhteiskunnallisiin muutoksiin."

Kun 35 ikävuoden rajapyykki hiljalleen lähestyy, miten politiikassa vauhdikkaasti edennyt oululainen kokee onnistuneensa tavoitteessaan?

”Varmaan joku muu pystyy paremmin arvioimaan, mutta itse sanoisin ainakin osittain onnistuneeni. En koe kyynistyneeni. Enkä koe, että materian metsästys olisi muuttunut elämäni pääasiaksi. Vaikka on sitä materiaakin jonkun verran kertynyt”, Sarkkinen sanoo ja naurahtaa.