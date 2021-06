HS:n tietojen mukaan lakiesitystä muutetaan vähintään niin, että syksyllä toisen testin ja karanteenin vaatimusta ei enää ole.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson haluaa, että Suomen rajoja aukaistaan enemmän. ”Nyt kun olemme eläneet tämän koronaviruksen kanssa yli vuoden, huomataan, kuinka helppoa on asettaa rajoituksia mutta kuinka vaikea niitä on purkaa tasapainoisesti ja askel askeleelta”, hän sanoo.

Rkp:n puheenjohtajan Anna-Maja Henrikssonin mielestä on riski, ettei sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) valmisteltu rajaturvallisuutta koskeva lakiesitys mene eduskunnan perustuslakivaliokunnassa läpi, jos sitä ei muuteta.

”STM:n malli on niin tiukka, etten minä osaa sanoa, läpäisikö se perustuslakivaliokunnan seulonnan vai ei. Toiveeni on, että eduskuntaan lähtisi malli, jolla on mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi perustuslakivaliokunnassa. Se on meidän kaikkien etu”, Henriksson sanoo.

Hallituksessa on käsitelty uutta maahantulomallia useita päiviä.

Kiistaa on eritoten STM:n esityksen kohdasta, jonka mukaan saapuja joutuisi käymään Suomessa testissä kolmen vuorokauden kuluttua maahantulosta. Hänen pitäisi myös odotella testiä omaehtoisessa karanteenissa, mikäli matkustajalla on vain yksi rokoteannos tai pelkkä negatiivinen testitulos.

Matkailualan mukaan tämä sääntö ajaisi matkailijat muualle kuin Suomeen. Jo tieto mahdollisesta säännöstä on jäädyttänyt matkailua.

HS:n tietojen mukaan hallituksessa päästään yhteisymmärrykseen vähintään siitä, että toisen testin ja karanteenin vaatimusta ei jatketa ainakaan enää syksyllä.

Keskustelua käydään yhä siitä, pitääkö nämä rajoitteet poistaa kokonaan esityksestä ja jos, poistetaanko ne elokuussa, syyskuussa vai milloin.

Hallituksessa on myös päästy käytännössä sopuun, ettei alle 16-vuotiailta vaadita koronavirukseen liittyviä todistuksia, kun he saapuvat Suomeen.

Henriksson nostaa esiin rajalakiesityksen lausuntokierrokselta kaksi lausuntoa.

Oikeusministeriö huomautti lausunnossaan, että perusoikeuksien rajoittamisen pitää olla välttämätöntä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) puolestaan sanoi, ettei esityksessä oteta riittävästi huomioon Suomen rokotekattavuuden kasvua.

THL:n mukaan rokotekattavuuden kasvu mahdollistaa osittaisen luopumisen matkailijoiden toisesta testauksesta Suomessa ilman, että terveysturvallisuus oleellisesti heikkenisi.

THL:n mukaan tämä keventäisi testauksista kunnille aiheuttamaa kuormaa ja helpottaisi testausta.

Henriksson painottaa myös EU:n vapaan liikkuvuuden tärkeyttä ja sitä, että esityksen tulee olla sopusoinnussa EU:n lainsäädännön kanssa. Tavoitteena tulisi olla yhteinen malli EU:n sisällä, hän sanoo.

Henriksson ei ota kantaa siihen, pitäisikö lähtömaatestin lisäksi Suomessa otettavasta toisesta testistä ja siihen liittyvästä karanteenista luopua kokonaan vain vasta, kun rokotekattavuus Suomessa on nykyistä korkeampi.

”Tähän THL:n pitää asiantuntijaorganisaationa ottaa kantaa. Se on epidemiologisesti tehtävä arvio. Lento- ja laivayhtiöiden on saatava riittävä näkymä, mitä on tulossa ja koska”, hän sanoo.

Henriksson sanoo, että Suomen koronapolitiikka on tuottanut tulosta. ”Kuulumme maihin, jotka ovat pärjänneet kaikkein parhaiten. Nyt myös pitää oppia elämään viruksen kanssa mutta niin, että se on hallinnassa.”

Hallituksen oli määrä käsitellä rajalakia torstaina päivällä, mutta asiaa käsittelevän ministeriryhmän aika on yllättäen kulunut siihen, että se käsitellyt sote-esitystä.