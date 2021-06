Hallitus esittää Sallaan uutta kansallispuistoa, lain on tarkoitus tulla voimaan tänä vuonna

Ympäristöministeriön mukaan kansallispuiston perustaminen lisäisi alueen kävijämääriä merkittävästi.

Hallitus esittää, että Suomeen perustettaisiin uusi kansallispuisto. Puisto tulisi Sallan kunnassa sijaitsevalle Sallatunturin luonnonsuojelualueelle, jonka valtio omistaa.

”Sallan kansallispuistoksi esitettävällä alueella vanhat metsät, suot ja laajat vaaramaisemat kohtaavat vaikuttavan rotkolaakson. Alueelle voi matkata julkisilla liikennevälineillä, eli kansallispuisto edistäisi myös kestävää matkailua”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo tiedotteessa.

Valtioneuvosto antoi esityksensä laiksi Sallan kansallispuistosta eduskunnalle torstaina istunnossaan.

Kyseessä olisi Suomen 41. kansallispuisto. Lain on tarkoitus tulla voimaan tämän vuoden aikana.

Kansallispuisto olisi kooltaan noin 9 983 hehtaaria maa- ja vesialueita. Alueelle kuuluvat esimerkiksi Iso Pyhätunturi ja Pieni Pyhätunturi.

Lisäksi alueella on rotkolaakso Aatsinginhauta, joka on paikoin jopa 250 metriä syvä. Sen pohjalla ja rinteillä on ympäristöministeriön mukaan erityisiä uhanalaisen lajiston keskittymiä.

Osa nykyisestä Sallatunturin luonnonsuojelualueesta jäisi kansallispuiston ulkopuolelle. Tämä osa säilytettäisiin suojelualueena ja sen nimeksi tulisi Rämiäjängän luonnonsuojelualue.

Laki muuttaisi metsästystä alueella. Metsästys olisi hirven ajoa lukuun ottamatta kiellettyä Sallan matkailukeskuksen tuntumassa turvallisuussyistä.

Lupametsästystä rajoitettaisiin kansallispuiston alueella, mutta pääosassa aluetta säilyisi vapaa metsästysoikeus. Metsästysrajoitusalue on ministeriön mukaan muotoiltu Sallan kunnan ja Sallan riistanhoitoyhdistyksen ehdotuksen mukaan.

Kansallispuistojen kävijämäärät nousivat vuonna 2020 ennätyslukemiin. Kansallispuistojen käyntimäärä kasvoi edellisestä vuodesta lähes neljänneksellä ja oli lähes neljä miljoonaa.

