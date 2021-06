Kokoomuksen puhteenjohtaja Petteri Orpo sai vaalivoitosta selkänojaa, jonka turvin hän voi itse päättää, mitä haluaa tehdä, kirjoittaa HS:n politiikan toimituksen esihenkilö Jussi Pullinen.

Sunnuntain kuntavaalit on käyty, ja tulos on selvä – ja tuttu: kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue, ja sen vallan linnake on suurissa kaupungeissa.

Helsingissä kokoomus oli ykkönen saaden 25,7 prosenttia äänistä, ja puolue piti ykkössijansa Espoossakin huimalla 36,1 prosentin äänisaaliilla. Myös Tampereella kokoomus on saamassa 24,2 prosenttia äänistä, tosin puolue kamppaili rinta rinnan Sdp:n kanssa. Vantaalla kokoomus nousi ykköseksi ja sai äänistä 24,7 prosenttia, Turussa puolue oli suurin 23,2 prosentilla, Oulussa tulos oli 21,9 prosenttia ja yhtä monta paikkaa kuin ykkösenä olleella keskustalla.