Työryhmän on tarkoitus käsitellä muun muassa sitä, miten EU:n elpymisrahastosta kulttuurille osoitettavaa rahoitusta tulisi kohdentaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perustanut työryhmän, jolta odotetaan ehdotuksia kulttuurin ja taiteen alan vahvistamiseksi ja sen elpymisen tukemiseksi. Lisäksi ministeriö tukee aiheeseen liittyviä hankkeita.

”Taide- ja kulttuuriala on saatava nousuun ja sen osaaminen ja merkittävä potentiaali käyttöön laajasti yhteiskunnassa. Haluamme etsiä ratkaisumahdollisuuksia alan haasteisiin ja tukea hyvien toimien toteutumista”, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) tiedotteessa.

Twitterissä Kurvinen nimeää tavoitteikseen saada aloille lisää yrittäjyyttä ja työpaikkoja sekä kansainvälistä tunnettuutta ja vientiä.

Koronaviruspandemia on asettanut kulttuurin ja taiteen alan ahdinkoon, ja ala on kokenut kohtelunsa epäreiluksi. Kesäkuun alussa kulttuuri- ja tapahtuma-ala järjesti Mitta on täysi -nimisen mielenosoituksen.

Lisäksi se käsittelee uutta kulttuurin ja luovien alojen rahastoa, jota Suomeen kaavaillaan ja jota valtio on varautunut pääomittamaan.

Työryhmän jäsenet tulevat sekä ministeriöistä että kulttuurin ja taiteen aloilta.

Mukana ovat esimerkiksi kulttuurialan puolesta puhunut muusikko Mikko Kosonen, kirjailija Juha Itkonen, kuvataiteilija Teemu Mäki, tanssija Julian Owusu, ohjaaja ja käsikirjoittaja Pauliina Feodoroff sekä Tapahtumateollisuus ry:n puheenjohtaja Pekka Timonen.

Ryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Tuomo Puumala. Ministeriö tukee lisäksi kahta uutta hanketta aiheesta. Taideyliopisto ja Kulta ry kartoittavat kulttuurialan tulevaisuutta ja etsivät ratkaisuja alan haasteisiin.