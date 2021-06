”Yksi vaihtoehto on rajoittaa matkustajien määrää lautoilla”, sanoo Rajavartiolaitoksen rajatarkastusyksikön päällikkö Tuomas Laosmaa.

Suomen ja Viron liikenteen laajemmassa avaamisessa pohditaan vielä käytännön vaihtoehtoja.

Pohdittavana on etenkin se, miten estetään todennäköisesti syntyvät tarkastus- ja testausruuhkat satamissa, jos työmatkaliikennettä ja mahdollisesti muutakin maiden välistä liikennettä avataan myös lentoliikenteessä.

Jos lautan enimmäiskapasiteetti on vaikkapa 3 000 henkeä, sallittu määrä voisi olla esimerkiksi 75 prosenttia.

”Neuvotteluissa on mietitty monia vaihtoehtoja, miten voitaisiin ottaa seuraava askel siitä, kun työmatkaliikennettä avattiin varovasti ensin vain lentoliikenteessä”, Laosmaa sanoo.

Hänen mukaansa lentoliikenne otettiin ikään kuin pilotiksi sisärajaliikenteen rajoitusten lieventämisessä siksi, että pakolliset terveystarkastukset kyetään siinä toteuttamaan helpommin. Matkustajien määrä on lentokoneissa satoja vuorokaudessa, kun taas laivoilla kyse on tuhansista.

Yksi vaihtoehto on tyytyä pistokoetyyppisiin tarkastuksiin, joissa otettaisiin huomioon riskit. Pohdinnassa on myös, avattaisiinko liikennettä muillekin ryhmille kuin työmatkalaisille. Kyseeseen tulisivat lähinnä ne ihmiset, joilla on täysi rokotussarja. Useimmissa rokotteissa se tarkoittaa kahta rokotusta.

Lisäksi yksi maahantulon peruste voisi olla kiinteistön omistaminen Suomessa.

Vapaampaa matkustamista puoltavat parantunut tautitilanne ja kasvava rokotekattavuus niin Virossa kuin Ruotsissakin, jolloin tiukat maahan­tulo­rajoitukset eivät enää ole välttämättömiä.

Viron pääministeri Kaja Kallas vetosi perjantaina Helsingin Sanomissa Suomen pääministeriin Sanna Mariniin (sd) meriliikenteen vapauttamiseksi matkustusrajoituksista.

Marin vastasi Kallakselle kirjallisesti ja sanoi, että sisäministeriö on valmistelemassa jo ensi viikolle hallituksen neuvoteltavaksi esitystä siitä, miten työmatkustusta myös laivoilla ja maarajojen yli avattaisiin terveysturvallisesti.

Hallitus päätti nykyisistä rajoituksista 3. kesäkuuta, ja ne ovat voimassa 27. kesäkuuta saakka. Rajoitukset mahdollistavat maahan saapumisen lentäen aiempaa vapaammin EU- ja Schengen-maiden välillä työasioissa.

Vesiliikenteessä sekä maarajoilla rajoitettiin maahantuloa työssäkäynnin perusteella edelleen vain välttämättömiin tapauksiin. Jo aiemmin rajoitukset oli poistettu Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailta.

Laivayhtiöt protestoivat päätöstä vastaan ja alkoivat mahdollistaa laivalle pääsyn, jos matkustajalla on todistus sairastetusta koronavirustaudista, koronarokotteesta tai negatiivisesta koronatestistä. Maahan pääsyä laivayhtiöt eivät kuitenkaan voineet taata.

Euroopan komissio on jo helmikuussa moittinut Suomea Schengen-sopimuksen vastaisesta maahan pääsyn toteuttamisesta.

Jos hallitus saa päätettyä rajoitusten keventämisestä ensi torstaina, uudet määräykset voisivat tulla voimaan aikaisintaan samalla tai seuraavalla viikolla.

Sisärajaliikenteen rajoitukset koskevat Viron lisäksi Norjan ja Ruotsin rajoja.