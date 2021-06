Kuntavaaleissa oli tälläkin kertaa mukana monia politiikan ulkopuolelta tunnettuja ehdokkaita.

Kirjailija Monika Fagerholm (sd), kapellimestari-säveltäjä Jaakko Kuusisto (vihr), stand up -koomikko Lotta Backlund (kok), tv-persoona ”Remontti-Reiska” eli Jorma Piisinen, koripalloilija Shawn Huff (vihr), kiinteistövälittäjä ja tv-julkkis Jethro Rostedt (liik), kirjailija Tuomas Nevanlinna (vas), kirjailija-toimittaja Minna Lindgren (vihr) ja romukauppias ja tv-persoona Markus Kuotesaho (kesk) olivat valtuustoihin valittujen joukossa, kun kuntavaalien äänistä oli kello 21 laskettu hieman yli puolet.

Tämän vuoden kuntavaaleissa oli monia politiikan ulkopuolelta tunnettuja ehdokkaita: taiteilijoita, kulttuurivaikuttajia ja muun muassa tv-ohjelmista tunnettuja julkisuuden henkilöitä.

Backlund, Huff, Nevanlinna ja Lindgren olivat ehdolla Helsingissä, Rostedt Turussa, Piisinen Järvenpäässä, Fagerholm Raaseporissa ja Kuotesaho Siikajoella.

Helsingissä kokoomuksen listoilla on mainittujen lisäksi muun muassa tanssinopettaja Aira Samulin sekä ravintoloitsija ja Naughty BRGR -hampurilaisketju perustaja Akseli Herlevi. Herlevi on nähty monissa television kokkiohjelmissa, kuten Top Chef Suomessa ja Masterchef Suomessa ja hänellä on myös oma matkaohjelma Burgerimies.

Kokoomuksella julkkisehdokkaita on enemmän kuin muilla puolueilla. Heitä ovat yllämainittujen lisäksi esimerkiksi muotivaikuttaja Laila Snellman Helsingissä, Nightwish-yhtyeen manageri Toni Peiju Lahdessa, tangokuningas Jukka Hallikainen Miehikkälässä sekä oopperalaulajaveteraani, basso Johann Tilli Rantasalmella. Vaalien nimekkäimpiin urheilijaehdokkaisiin kuuluu niin ikään kokoomuksessa Tampereella ehdolla oleva ex-pituushyppääjä Tommi Evilä.

Räppäri Juno eli Jon Korhonen on SDP:n listoilla ehdossa Sipoossa. Soolouransa lisäksi Korhonen on esiintynyt myös SMC Hoodrats- ja Elokuu-yhtyeiden riveissä. Näyttelijät Sara Paavolainen ja Mikko Rasila ovat SDP:n ehdokkaita Helsingissä ja Keravalla, laulaja ja Tangomarkkinat-finalisti Jonna Ortju taas on ehdolla Laukaassa.

Keskustalla on julkkisehdokkaita ehkä yllättävänkin paljoon tällä kertaa. Kuuluisin heistä lienee jääkiekkovalmentaja ja -vaikuttaja Juhani Tamminen, Turun ehdokas.

Muita keskustan tunnettuja ehdokkaita ovat radiojuontaja Lauri Salovaara Oulussa, tangokuningatar Maria Tyyster Säkylässä, laulaja Jamppa Kääriäinen Iisalmessa sekä Metsolat-sarjasta tuttu näyttelijä Erkki Hakala Kurikassa.

Vihreiden ehdokkaista Egotrippi-yhtyeen laulaja Mikki Kauste ja Temptation Island Suomi -sarjan osanottaja Santeri Kärki ovat ehdolla Espoossa.

Vasemmistoliiton julkkisehdokkaat ovat painottuneet Helsinkiin, jossa ehdolla Nevanlinna lisäksi ovat kulttuurialan sekatyöntekijä Jani ”Wallu” Valpio ja ex-näyttelijä, lähihoitaja Outi Alanen. Turussa ehdolla on jalkapalloilija Timo Furuholm ja Joensuussa Temptation Island Suomi -kisaaja Ville-Pekka Timonen.

Julkisuudessa kauan viihtynyt ravintoloitsija, yökerhoyrittäjä ja laulajanakin viime vuonna debytoinut Seppo ”Sedu” Koskinen on Helsingissä ehdokkaana perussuomalaisten riveissä. Koskinen on aiemmin edustanut kokoomusta. Hänet valittiin kokoomuksen ehdokkaana Turun kaupunginvaltuustoon vuonna 1996.

Lisäksi entinen selvännäkijä ja Suurin pudottaja -kilpailija Eve Claudia eli Eveliina Polviander on perussuomalaisten ehdokkaana Espoossa.

RKP:n tunnetuin julkkisehdokas lienee vuonna 1997 alkaneen Antiikkia, antiikkia -tv-ohjelman juontaja Wenzel Hagestam. Kristillisdemokraateilla ex-pikaluisteluija Mika Poutala on ehdolla Espoossa.

Liike Nytin tunnettuja ehdokkaita ovat Rostedtin lisäksi Suomen mestaruudenkin voittanut ex-pikajuoksija Stefan Koivikko Helsingissä, laulaja Kristian Meurman Espoossa ja näyttelijä-laulaja Natalil Lintala Seinäjoella.