Kuntavaalien äänestys­aktiivisuuden lasku on lähestyvän sote-uudistuksen valossa ymmärrettävä, mutta numeroiden takana suomalainen äänestäminen jakautuu huolestuvasti, kirjoittaa HS:n talouden ja politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen.

Kuntavaalien historiallisen heikko äänestys­aktiivisuus on sunnuntain vaalien keskeisiä puheenaiheita. Tampereen yliopiston tutkijatohtori Johanna Vuorelma piti HS:n haastattelussa alhaista aktiivisuutta jo ”ongelmana järjestelmän legitimiteetille”.

Onkin vakava ongelma, jos edustuksellinen demokratia ei innosta niitä, joita demokratia edustaa. Kuntavaaleista kuva vielä tarkentuu, mutta eroista tiedetään jo valmiiksi melko paljon.

Lyhyesti sanottuna kokemus vaikutus­mahdollisuuksista kasautuu yhteiskunnassa niille, joilla jo menee hyvin.

Bibu-demokratiatutkimushankkeen vuonna 2019 julkistettu raportti kertoo, että sosioekonominen asema korreloi vahvasti eduskunta­vaaleissa äänestysinnon kanssa.

Pienituloiset äänestävät selvästi vähemmän kuin suurituloiset. Vähiten äänestävät ruumiillisen työn tekijät kuten ikkunanpesijät, keittiö­henkilökunta ja tarjoilijat. Eniten taas esimerkiksi johtajat, opettajat ja lääkärit.

Nuoret äänestävät vanhempia harvemmin, mutta myös perhetaustalla on väliä.

Helsingin yliopistossa pari vuotta sitten tarkastettu Hannu Lahtisen väitöskirja kertoi pysäyttävän tiedon: Niillä nuorilla aikuisilla, joiden vanhemmat eivät olleet suorittaneet perusasteen jälkeisiä tutkintoja, äänestys­aktiivisuus oli vuoden 2015 eduskunta­vaaleissa vain 28 prosenttia. Jos vanhemmalla oli keskiasteen tutkinto, 39 prosenttia äänesti. Vanhemman ylempi korkeakoulu­tutkinto sen sijaan nosti äänestysinnon 69 prosenttiin.

Valtion nuorisoneuvoston tämän vuoden vaalien alla julkistama kyselytutkimus 18–29-vuotiaiden äänestys­näkymistä kertoi sekin nuorten muita matalammasta äänestysinnosta, mutta syitä Talous­tutkimuksen kyselystä ei löytynyt. Ehdokasta ei vain tuntunut löytyvän.

Raportin päätelmissä kerrotaan, että äänestämättömyys on tavallaan nuorissa lähtöoletuksena.

Erikoista on, että vaikka nuorten äänestys­into on laimeaa, he kuitenkin tuntevat politiikkaa ainakin jonkin verran. Nuorisokyselyssä noin 73 prosenttia vastaajista osasi nimetä puolueen, jota mieluiten äänestäisi – jos siis ylipäänsä äänestäisi.

” Nyt käydyissä kuntavaaleissa panokset eivät oikeastaan olleet historiallisen suuret.

Äänestysinnon jakautumisesta on syytäkin olla huolissaan. Jos demokratiassa äänestys­aktiivisuus laskee lähelle puolta ja ääntänsä käyttävät ovat vielä valikoitu joukko, ei tämä välttämättä lupaa hyvää järjestelmän pitkän tähtäimen hyväksyttävyydelle. Hyväosaisetkin valitsevat uurnilla monesti itsensä oloisia ihmisiä.

Toisaalta myönteisiäkin merkkejä on.

Viime eduskuntavaaleissa äänestys­vilkkaus nousi 72,1 prosenttiin. Lukema oli korkein vuoden 1991 jälkeen, ja nousua edellisiin eduskunta­vaaleihin verrattuna oli peräti kaksi prosentti­yksikköä. Alimmillaan äänestysinto oli vuoden 2007 eduskunta­vaaleissa, jolloin äänesti vain 67,9 prosenttia.

Vaikka hyvinvointivaltion rakentamis­ajan hurjista yli 80 prosentin prosenteista on tultu alas, olisi vaikea väittää, että kansa Suomessa olisi varsinaisesti hylkäämässä kansanvallan.

Puhtaan rationaalisesti katsottuna nyt käydyissä kuntavaaleissa panokset eivät oikeastaan olleet historiallisen suuret.

Nykyhallituksen versio pitkään taotusta sote-uudistuksesta näyttää olevan menossa läpi, ja uudistus siirtää kunnilta pois tukun niiden näkyvimpiä tehtäviä: vanhustenhoidon, terveyskeskukset ja neuvolat.

Jäljelle jäävät tietysti erittäin tärkeät koulut, mutta sunnuntaina ei käyty varsinaisesti lähipalvelujen kohtalon vaalia. Palvelujen kannalta huomattavasti tärkeämmät ovat aluevaalit, jotka odottavat ensi vuoden alussa – jos hallituksen esitys siis toteutuu.

Käytännössä Helsingissä valittiin sunnuntain kuntavaaleissa myös alue­valtuutetut, sillä hallituksen uudistuksessa Helsinki on oma hyvinvointialueensa. Tietoisuus tästä tuskin on saavuttanut aivan kaikkia kansalaisia, mutta joka tapauksessa pääkaupungissa äänestysprosentti laski vain hitusen, vaikka muualla se tuli roimasti alas.

” Puolueiden pitäisi huolehtia, että demokratiassa todella puhutellaan kaikkia.

Eduskuntavaalien ja kunnallisvaalien eroja voi etsiä siitäkin, missä suuret ristiriidat yhteiskunnassa kulkevat. Ilmastotekoja tehdään kunnissa paljonkin, mutta varsinaiset ilmastotavoitteet asetetaan EU:ssa tai valtakunnan tasolla.

Julkisen talouden yhtälö kietoutuu lopulta valtionosuuksina eduskunnan päätöksiin, eikä kuntien taloutta voi lopulta täysin eriyttää valtakunnallisesta talous­politiikasta. Koronankin yli mentiin valtion kunnille lapioimalla lainarahalla.

Toisaalta lähidemokratian rapautuminen ei varmasti ainakaan lisää osallisuuden tunnetta. Jos valtakunnan tason poliittiset päätökset eivät muutu lähiympäristössä tuntuviksi muutoksiksi – esimerkiksi lämmityksessä tai terveyspalveluissa – ei osallistumisen kokemuskaan luultavasti parane.

Siksi puolueiden pitäisi huolehtia, että demokratiassa todella puhutellaan kaikkia, vaikka kaikki eivät nyt äänestäisikään. Koronan vuoksi nyt käytiin todelliset some-vaalit, joissa kampanjointi keskittyi Facebookiin, Instagramiin ja Twitteriin. Se ei kuitenkaan näkynyt äänestysaktiivisuutena – pikemminkin päin vastoin. Vaikka some aktivoi uusia äänestäjiä, ei sekään aktivoi kaikkia.

Siksi pohdittavaa on medialla varmasti myös siinä, keiden asiat jutuissa näkyvät ja mistä näkökulmasta. Osallisuuden kokemus on koko suomalaisen demokratian yhteinen asia, jonka ei soisi rapautuvan.