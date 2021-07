Suurten maiden vaalit voivat muuttaa niiden EU-linjaa. Jatkossa EU:ssa saatetaan siirtyä eritahtiseen etenemiseen, jossa päätöksissä olisi mukana vain osa jäsenmaista.

Koronaviruksesta pahasti kärsinyt Belgia on edennyt rivakasti rokotuksissa, ja sen myötä myös EU-komission päämaja Berlaymont Brysselissä on alkanut herätä eloon pitkän etätyö­vaiheen jälkeen.

Yksi harvoista lähes tauotta toimisto­kolossissa työskennelleistä on EU-komissaari Jutta Urpilainen, joka vastaa komissiossa kansain­välisistä kumppanuuksista 126 maan kanssa ja erityisesti EU:n Afrikka-yhteistyöstä. Edelleen hänen päivästään suuri osa kuluu etäpalavereissa eivätkä työhön olennaisesti liittyvät fyysiset vierailut kumppanimaissa vielä onnistu.

Mutta ilmassa on optimismia ja muutosta. Urpilainen haluaisi havahduttaa suomalaiset yhteen EU:n kehityskulkuun, jonka hän arvioi kiihtyvän EU:n suurten maiden Saksan ja Ranskan tulevien vaalien myötä.

Saksan liittopäivävaalit ovat syyskuussa, Ranskan presidentin­vaalit ensi keväänä.

Näiden maiden EU-politiikkaan voi tulla uusia painotuksia, joiden myötä EU saattaa siirtyä yhä enemmän kohti eritahtisuutta – eli päätöksiin, joissa olisi mukana vain osa jäsenmaista. Saksan mahdollinen tuleva liittokansleri Armin Laschet väläytti tätä kansleri­kandidaattien ensimmäisessä yhteisessä televisioväittelyssä toukokuussa.

Saksan linja Angela Merkelin aikana on ollut, että kaikki maat halutaan pitää mukana eikä osa jäsenmaista irtaudu syventämään integraatiota, vaikka haluja olisikin.

Samassa väittelyssä CDU:ta edustava Laschet, vihreiden ehdokas Annalena Baerbock ja sosiaali­demokraatien Olaf Scholz olivat kaikki periaatteessa samaa mieltä siitä, että EU:n tulisi päätöksenteossaan siirtyä yksimielisyys­vaatimuksesta enemmistö­päätöksiin.

”Tällainen uudenlainen tilanne voi olla edessä. Nämä ovat heikkoja signaaleja, mutta ne kannattaa noteerata. Miten Suomessa on valmistauduttu tähän kansallisesti?” Urpilainen kysyy.

”Meillä saattaa olla edessä sellainen tilanne, että osa jäsenmaista haluaa syventää integraatiota vaikka talouspolitiikassa. Kannustaisin suomalaista keskustelua siihen, että katsottaisiin, mitä tässä on mahdollisesti edessä.”

” ”Meillä saattaa olla edessä sellainen tilanne, että osa jäsenmaista haluaa syventää integraatiota vaikka talouspolitiikassa.”

Urpilaisen mielestä suomalainen EU-keskustelu keskittyy monesti yksityis­kohtiin. Syvempää keskustelua siitä, mitä unionilta halutaan ja millaiseksi sen halutaan kehittyvän, kuulee vähemmän.

Suomen EU-politiikan punainen lanka jäsenyyden alusta asti on ollut se, että Suomi haluaa niihin pöytiin, joissa päätöksiä tehdään. Pääministeri Paavo Lipponen (sd) halusi viedä Suomen ”kaikkiin ytimiin”.

”Tarvitaan pohdintaa siitä, päteekö tämä jatkossakin. Jos integraatiota halutaan syventää, onko Suomen linja edelleen, että kaikkiin pöytiin, kaikkiin ytimiin?”

Urpilainen kysyy mieluummin kuin vastaa itse, mikä liittyy hänen rooliinsa. Päätöksenteko Suomen EU-linjasta kuuluu Suomen päättäjille.

Samojen päättäjien niukka panos väittelyssä EU:n elpymisvälineestä sai huutia EU-politiikan alkuvaihetta luotsanneelta Lipposelta. Lipponen arvioi Ylen haastattelussa, että poliitikkojen mielenkiinto EU-kysymyksiin on heikentynyt viime vuosina.

” ”Jos integraatiota halutaan syventää, onko Suomen linja edelleen, että kaikkiin pöytiin, kaikkiin ytimiin?”

Urpilaisen mukaan EU on instituutiona ja yhteisönä tulossa tien­risteykseen, kun pandemiasta siirrytään pandemian jälkeiseen elämään.

”Keskustelu varmasti käynnistyy siitä, onko tarvetta tehdä toimivalta­kysymyksiin muutoksia. Pitäisikö EU:lla olla enemmän sananvaltaa esimerkiksi terveyspolitiikassa ja muissa kysymyksissä, jotka vahvistaisivat yhteistä vastustus­kykyämme tulevissa kriiseissä?”

Pandemia osoitti Urpilaisen mukaan hyvin selvästi, että esimerkiksi huolto­varmuudessa tarvittaisiin yhteiset pelisäännöt ja jopa yhteistä huoltovarmuusvarastointia.

Jutta Urpilaisen mukaan muutamat EU:n jäsenmaat ovat hyvin aktiivisia vaikuttamaan komission suuntaan. Samaa aktiivisuutta hän toivoisi Suomelta.

Toinen keskeinen kysymys liittyy talous­politiikkaan. EU:n finanssipolitiikan perussääntöjen mukaan jäsenmaan julkisen talouden velka ei saisi olla yli 60 prosenttia suhteessa bruttokansan­tuotteeseen (bkt) eikä julkisen talouden alijäämä yli kolme prosenttia bkt:sta.

”Jäsenmailla on huomattavasti korkeampi velkataso tämän kriisin jälkeen. Ajatellaanko, että vakaus- ja kasvu­sopimuksen noudattamiseen pystytään palaamaan sellaisenaan, vai onko tarvetta tehdä muutoksia finanssipolitiikan säännöstöön?”

Urpilainen aloitti muun komission kanssa työnsä joulukuussa 2019. Heti alkuvaiheessa komissio tuuppasi ilmoille paljon esityksiä – niiden johtamisoppien hengessä, joiden mukaan perusta luodaan sadan ensimmäisen päivän aikana.

Linjana oli tehdä komissiosta edelläkävijä isojen mega­trendien, kuten ilmastonmuutoksen ja digitalisaation, ratkaisussa.

Pandemia sekoitti suunnitelmat.

”Meistä tuli kriisiorganisaatio”, Urpilainen sanoo.

Puheenjohtaja Ursula von der Leyen veti aamuisin virtuaaliset kriisipalaverit 27-jäseniselle komissiolle, joka keskittyi päätöksen­teossa pandemian hoitoon.

Lue lisää: Komissaarin vuosi – Jutta Urpilainen oli juuri pääsemässä maailmanmatkailun makuun, kun koronakriisi iski

Alkuperäiseen työlistaan alettiin palailla syksyllä 2020, jolloin von der Leyen paalutti unionin tilaa käsittelevässä vuosittaisessa puheessaan muun muassa aiempaa kunnian­himoisemmat päästövähennys­tavoitteet.

Tämä muuttuu puheista teoiksi heinäkuun puolivälissä, kun komissio julkistaa ennen­näkemättömän ison paketin ilmasto- ja energia­lainsäädäntöön liittyviä ehdotuksia. Kuten kaikilla EU-hankkeilla, tälläkin on jo nimi: Fit for 55 (valmis 55:een). Se on viittaus EU:n kiristyneeseen päästö­tavoitteeseen eli 55 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä.

” ”Meistä tuli kriisiorganisaatio.”

Komissio aikoo esittää merkittäviä uudistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi päästökauppaan, liikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, energia­­tehokkuuteen ja energiaverotukseen. Lisäksi komissio esittää hiilitullien käyttöönottoa ja päivittää myös Lulucf-asetusta, jossa huomioidaan maankäytön ja metsien rooli päästövähennyksissä.

Se, mitä komissio esittää heinäkuussa, on vasta pitkän prosessin alku. Lopulta EU:n jäsenmaat yhdessä parlamentin kanssa päättävät, millaisina ehdotukset tulevat voimaan.

”Itselleni tärkeää komission työssä on se, että esitykset olisivat mahdollisimman tasapainoisia ja koko Euroopan etua katsovia. Ne eivät voi lähteä yksittäisten jäsenmaiden intressien ajamisesta.”

Hallitus on linjannut, että Suomen pitäisi saavuttaa hiili­neutraalius vuonna 2035, jolloin päästöjen tulisi olla enintään hiilinielujen tasolla. Tavoite on tiukempi kuin EU:lla, joten Urpilaisen mukaan Suomi ja komissio ovat ehdotuksissa vahvasti samalla puolella.

”Ovatko kaikki yksityiskohdat, joita lainsäädännössä tulemme esittämään, juuri sellaisia kuin kaikki osapuolet Suomessa haluaisivat – eivät varmastikaan. Mutta iso kuva on vielä tärkeämpi ja murros Suomelle myös valtava mahdollisuus.”

Jutta Urpilainen vastaa EU-komissiossa kansainvälisistä kumppanuuksista. Monissa kumppanimaissa koronarokotetilanne on vielä huono eivätkä ne ole päässeet samanlaiseen elpymisvaiheeseen kuin Euroopan maat.

Urpilaisen mukaan on tärkeää, että komissiossa ymmärretään eri maiden eri näkökulmat.

”Kun valmistelua tehdään, jäsenmaiden erilaisuudet ja herkkyydet pitäisi tuntea. Eri näkökulmien esillä pitäminen liittyy komissaarin työhön.”

Urpilainen täsmentää, että hän on kollegion jäsen, joka tuntee Suomen parhaiten, mutta hänen tehtävänsä ei ole olla suomalaisten edunvalvoja komissiossa. Viimeksi hän esimerkiksi yritti auttaa komissiota ymmärtämään, miksi elpymis­välineestä tuli Suomessa niin iso meteli verrattuna EU:n muihin jäsenmaihin.

Urpilainen toivoisi suomalaisten sisäistävän nykyistä paremmin, että komission esityksiin kannattaa pyrkiä vaikuttamaan ennakkoon eikä jälkikäteen.

”Ihan lähtien siitä, miten Suomi on luomassa komission agendaa. Komissio tekee vuosittain työsuunnitelmat, joissa politiikkatavoitteita konkretisoidaan. Siinä kannustaisin olemaan vielä aktiivisempi. Jotkut jäsenmaat ovat erittäin aktiivisia”, Urpilainen sanoo.

” Urpilainen täsmentää, että hänen tehtävänsä ei ole olla suomalaisten edunvalvoja komissiossa.

Elpyminen ja komission tavoitteet ilmaston ja digitalisaation suhteen linkittyvät toisiinsa, Urpilainen sanoo. Niillä on myös vahva yhteys Urpilaisen salkkuun.

Urpilainen oli komission pääneuvottelija noin 80 miljardin euron rahoitus­välineessä, jonka kautta lähes koko EU:n kansainvälinen toiminta rahoitetaan.

”Nyt se on perustettu ja olemme aloittaneet niin sanotun ohjelmoinnin, joka tarkoittaa alue- ja maakohtaisia suunnitelmia seuraaviksi seitsemäksi vuodeksi: mitä hankkeita rahoitetaan ja miten edistetään esimerkiksi ilmastoon ja digitalisaatioon liittyviä tavoitteita.”

Heinäkuussa komissiolta tuleva massiivinen Fit for 55 -paketti vaikuttaa myös EU:n ulkopuolella, ja sillä voi toteutuessaan olla kauppa­poliittisia seurauksia. Esimerkiksi hiilitullit koskisivat EU-alueelle saapuvia tuontituotteita. Tavoitteena on määrätä hinta tuontituotteiden hiilelle.

Tämä mietityttää Urpilaista.

”Meidän ei pitäisi omalla toiminnallamme luoda tilannetta, jossa kumppanimaat kääntyvät yhteisiä ilmastotavoitteita vastaan.”