Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo yön yli nukuttuaan olevansa ”sykähdyttävän onnellinen” sunnuntain kuntavaalien tuloksesta.

”Tunnelma on ollut väsynyt ja helpottunut. Parasta tässä on se, että keskustalaisten omanarvontunto on palannut. Siitä minä olen sykähdyttävän onnellinen”, hän sanoi maanantaina iltapäivällä.

”Vaikka tulos on tappio, niin omanarvontunto on palannut.”

Saarikko antaa haastattelua kampaajan ovelta. Tulossa on pieni lepohetki. Juhlittu ei kuulemma juuri ole. Yö meni puoluejohdon kanssa vaalitulosta peratessa, ja aamu alkoi varhain puolueen ilmasto- ja luonnonvaralinjauksia laatiessa, Saarikko kertoo.

Onko juhlaan ylipäätään aihetta, on toki tulkinnan asia. Vaalien tulos, 14,9 prosentin kannatus, oli keskustalle historiallisen heikko kuntavaaleissa ja vajaan kolmen prosenttiyksikön tappio viime vaaleista. Samalla keskusta kuitenkin päihitti selvästi viimeaikaiset gallupit. Tulos oli myös parempi kuin esimerkiksi viime eduskuntavaaleissa.

Torjuntavoitosta Saarikko ei puhu. Työvoitto on hänestä oikeampi sana.

”Kaikki ympärillä manasivat maailmanloppua, mutta niin vaan se tulos tehtiin.”

Keskusta myös päihitti 0,4 prosenttiyksikön erolla perussuomalaiset, joka haastoi keskustaa tiukasti sen vahvoilla kannatusalueilla. Kuinka suuri helpotus tämä oli?

Saarikko sanoo, ettei ole osannut juuri ajatella maaliintulojärjestystä suhteessa perussuomalaisiin.

”Hehän tekivät vaalivoiton, ei kahta kysymystä. He tulevat muuttamaan tilannetta valtuustoissa. Heidän on pakko siirtyä nyt kovista puheista vastuunkantoon ja tekoihin. Ja sillä tavalla se tilanne muuttuu. Voittajilla on aina erityinen vastuu”, Saarikko sanoo.

Mitä keskustan tulokseen tulee, Saarikko sanoo olevansa tyytyväinen erityisesti siitä, miltä tulos näyttää seutukaupungeissa ja maakuntakeskuksissa, joiden valtatasapainon muuttumista etukäteen seurattiin.

Asemat pysyivät vahvoina, Saarikko tulkitsee. Keskusta on edelleen suurin seitsemässä maakuntakeskuksessa ja 33 seutukaupungissa, hän laskee.

Odotuksia parempaa tulosta selittää hänestä ehdokasasettelun suhteellinen onnistuminen ja loppukiri kampanjassa.

Missä määrin esimerkiksi kannatusprosentin alhaisuus oli omiaan tukemaan keskustaa, Saarikko ei halua arvioida. Alhainen kannatusprosentti usein syö perussuomalaisten tulosta, ja keskusta ja perussuomalaiset kilpailivat monilla paikkakunnilla samoista äänistä.

”Äänestysaktiivisuuden alhaisuudesta ei voi kukaan iloita ja on mahdotonta sanoa, että kenen voitto tai tappio se on. Se on tasaisesti kaikkien tappio.”

Keskustalla on vaalien jälkeen paikkamäärässä vähintään puolet paikoista 50 kunnassa. Viime vaalien jälkeen tämä lukema oli 80. Valtaansa puolue siis kuitenkin menettää selvästi, ja monissa kunnissa juuri kasvaneille perussuomalaisille.

Saarikko sanoo, ettei suuri enemmistökuntien määrä ole ollut puolueelle mikään tavoite.

”Se määrä on ihan merkittävä. Keskusta on kuitenkin yhteistyöpuolue ja ihan yhtä merkittäviä ovat tulokset niissä paikoissa, missä olemme hyvin tasapäisiä muiden kanssa. Sitten mitataan sitä yhteistyökykyä.”

”Tietenkin on hienoa, että niitä on edelleen noin paljon, mutta ei sitä voida pitää menestyksen mittarina suuntaan tai toiseen meille.”

Ennen vaaleja erityisesti perussuomalaiset povasi, että keskusta lähtee hallituksesta, jos tulos romahtaa. Miten tulos nyt heijastuu hallitusyhteistyöhön?

”Ei hallitusyhteistyöstä tule tämänkään jälkeen yhtään helpompaa. Ei-vasemmistolaisena puolueena meillä on paljon vastuuta siinä joukossa. Samalla kuten tähänkin asti asiat ratkaisevat ja sopimisen kyky sen hallituksen toimintakyvyn”, Saarikko sanoo.

”En näe, että kuntavaalitulos takaisi sen, ettei tule mistään kahinaa. Totta kai hallitusyhteistyössä tulee tiukkoja paikkoja tästä eteenpäinkin, ei se tästä muuksi muutu.”

Saarikko korostaa, että kyseessä oli erityisesti paikallisvaalit, ei vaalit, joilla ratkaistaisiin valtakunnanpolitiikan asetelmia.

”Mutta tämä on viesti siitä, että meillä on kanttia ja mahdollisuus jatkaa vahvasti niiden meidän omien näkökulmien esillä pitämistä myös hallitusvastuussa.”

Tekeekö keskusta nyt siis sen tulkinnan, että vastaava ärhentely kuin kehysriihen yhteydessä tuo kannatusta?

Kehysriihen yhteydessä hallitus ajautui kriisiin ja erityisesti keskusta oli jo kävelemässä ulos hallituksesta kun sopua työllisyys- ja talouslinjasta ei meinannut löytyä.

”Ei, ei, ei”, Saarikko sanoo.

”En missään vaiheessa uskonut, että se puoliväliriihi, olisi siinä käynyt miten tahansa olisi meitä nostamassa kuntavaaleissa. Siinä politiikka ei ole parhaimmillaan. Olisin huomattavasti mieluummin ottanut pienemmän kriisin ja edistänyt niitä asioita helpommin.”