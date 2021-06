Vuosikausia jauhettu sote-uudistus vihdoin lähellä toteutumista – tästä uudistuksessa on kyse

Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa niin sanotut hyvinvointialueet, joita aiemmin kutsuttiin maakunniksi.

Vuosikausia jauhettu sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tänään ottamassa suuren askeleen. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on saanut uudistuksen valmiiksi lopulliseen muotoonsa.

Valiokunta järjestää aiheesta tiedotustilaisuuden tänään tiistaina kello 12. HS näyttää sen suorana tästä linkistä avautuvassa jutussa.

Jos uudistus toteutuu, kyse on tosiaan historiallisesta tapahtumasta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä on yritetty uudistaa tavalla tai toisella jo vuodesta 2006 lähtien.

Aiemmilla hallituskausilla uudistukset ovat kaatuneet, sillä ne on arvioitu perustuslain vastaisiksi. Nyt esityksen perusratkaisu hyväksyttiin perustuslakivaliokunnassa, joka näki muutettavaa vain yksityiskohdissa.

Nyt hallituksen esitys etenee siis eduskunnassa, jossa se todennäköisesti hyväksytään. Tavoitteena on ollut saada laki hyväksytyksi ennen eduskunnan kesätaukoa.

Julkisuudessa pitkään velloneesta uudistuksesta on ollut helppo pudota kärryiltä. Tässä jutussa kerromme, mistä uudistuksen perusasioissa on kyse.

Miksi uudistus tehdään?

Suomen väestö ikääntyy kovaa vauhtia, ja kaupungistuminen vähentää ihmisten määrää monilla paikkakunnilla. Sosiaali- ja terveyspalveluihin pääseminen on osissa maata vaikeaa tai hidasta. Pääkaupunkiseudulla ongelmia aiheuttaa kasvava väkimäärä.

Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelman mukaan uudistuksen tavoitteena on esimerkiksi kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti.

Lisäksi hallitus haluaa ”turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille” ja ”vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua”.

Siitä, toteuttaako nyt tulossa oleva uudistus näitä tavoitteita, on esimerkiksi oppositio ollut eri mieltä. Kritiikistä on kerrottu alempana lisää.

Miten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään nyt?

Tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on kuntien vastuulla.

Tämä tarkoittaa yksinkertaistetusti sitä, että kun käyt esimerkiksi terveyskeskuksessa päivystyksessä tai lapsen neuvolakäynnillä, kunta on järjestänyt tämän jollakin tavalla.

Kunta on voinut perustaa terveyskeskuksen itse ja maksaa itse lääkärin palkan. Joissain kunnissa palvelu on voitu ostaa yksityisiltä yrityksiltä. Tällöin kunta maksaa yritykselle, joka on perustanut terveyskeskuksen ja maksaa lääkärin palkan.

Monissa paikoissa tämän tekee myös niin sanottu kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue eli useampi kunta yhteistyössä.

Mitä ovat sosiaali- ja terveyspalvelut?

Kun puhutaan sosiaalipalveluista, tarkoitetaan joukkoa monenlaisia asioita.

Kuntien vastuulla olevia sosiaalipalveluita ovat esimerkiksi sosiaalihuolto, perhetyö, omaishoidon tuki, päihde- ja mielenterveystyö, laitoshoito, kotipalvelu ja kotihoito. Lisäksi niitä ovat muun muassa vammaispalvelut, kehitysvammaisten erityishuolto ja lastensuojelu.

Myös kuntien vastuulla olevia terveyspalveluita on lukuisia. Niitä ovat esimerkiksi sairaanhoito ja kuntoutus, ensihoito ja sairaankuljetus, hammashuolto, kouluterveydenhuolto, mielenterveyspalvelut ja ympärivuorokautinen päivystys.

Koko lista kuntien vastuulla olevista sosiaali- ja terveyspalveluista löytyy sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Mitä uudistus muuttaa?

Suomeen perustetaan kokonaan uusi hallinnon taso.

Jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ovat vastuussa niin sanotut hyvinvointialueet, joita aiemmin kutsuttiin maakunniksi. Niille siirtyy kunnilta sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen lisäksi myös palo- ja pelastustoimi.

Alueita tulee yhteensä 21. Lisäksi Helsingin kaupunki jatkaa omien sote-palveluidensa ja pelastustoimen järjestäjänä.

Soten ja pelastustoimen rahoitus siirtyy kunnilta valtiolle.

Jatkossa vaaleilla valittavat aluevaltuustot päättävät soten ja pelastustoimen järjestämisestä. Ensimmäiset aluevaalit on määrä järjestää alkuvuonna 2022. Sitä ennen alkaisi jo toimia alueiden väliaikaishallinto.

Miten uudistus näkyy kunnissa?

Uudistus vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitkä asiat jäävät juuri valittujen kunnanvaltuustojen päätettäviksi.

Kuntien lakisääteisiksi tehtäviksi jäävät esimerkiksi varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, kirjastot, yleinen kulttuuritoimi, niin sanottu yleinen toimi ja tekninen toimi.

Noin 173 000 työntekijän työnantaja vaihtuu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen lisäksi opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit siirtyisivät hyvinvointialueiden palvelukseen.

Vaikutus kuntien talouteen on suuri, sillä sosiaali- ja terveyspalveluihin ja pelastustoimeen on mennyt yli puolet kuntien kustannuksista. Toisaalta kunnat menettävät myös näistä saatavat tulot.

Alla olevasta laskurista voit katsoa, miten uudistus vaikuttaa talouteen omassa kunnassasi.

Mistä uudistusta on arvosteltu?

Oppositiopuolueet kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt jättivät uudistuksesta välikysymyksen toukokuussa. Niiden mielestä uudistus ei paranna hoitoon pääsyä eikä auta hillitsemään terveydenhuollon kasvavia kustannuksia.

Oppositio on ollut huolissaan myös siitä, miten malli vaikuttaa kuntien ja kaupunkien talouteen. Esimerkiksi kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen (kok) sanoi eduskunnassa, että hallituksen sote-mallin myötä edessä olisivat ”kuntien hiljaiset hautajaiset”.

Ennen kuntavaaleja keskusteltiin paljon siitä, miten alueet saavat rahaa palveluiden järjestämiseen. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valtuuskunta on kritisoinut raportissaan, että hallituksen esitys voi johtaa kustannustehottomuuteen.

Hallituksen ratkaisu tähän on ollut maakuntavero, jossa tosin on ollut toistaiseksi perustuslaillisia ongelmia ja josta on virinnyt myös hallituksen sisällä kiistaa. Oppositio vastustaa tätä.

Opposition mielestä hallitus runnoo sotea kiireellä maaliin.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Seuraavaksi lakiesitys etenee eduskunnan äänestykseen. Koska hallituspuolueilla on eduskunnassa enemmistö kansanedustajista, uudistus todennäköisesti hyväksytään.

Eduskunta jää kesälomalle juhannuksena, joten äänestys tapahtuu todennäköisesti ensi viikolla.

Jos uudistus hyväksytään, syyskesällä 2021 aloittaisi uusien hyvinvointialueiden väliaikaishallinto. Aluevaalit voitaisiin järjestää aikaisintaan alkuvuonna 2022.

Lopullisesti vastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta ja pelastustoimesta siirtyisi alueille vuonna 2023.