Puolueen mukaan operaatio sujui hyvin ja Orpo on toipumassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sairauslomalla heinäkuun loppuun saakka, puolue tiedottaa. Orpolle tehtiin keskiviikkona Meilahden sairaalassa pallolaajennus.

Tiedotteen mukaan Orpo oli hakeutunut keskiviikkona lääkäriin huonovointisuuden vuoksi. Tutkimuksissa havaittiin tukos sepelvaltimon sivusuonessa.

”Operaatio meni hyvin, ja Orpo on toipumassa”, tiedotteessa sanotaan.

Orpon tehtäviä hoitavat hänen sairauslomansa aikana muut puoluejohdon jäsenet tarpeen mukaan, kertoo puoluesihteeri Kristiina Kokko HS:lle. Eduskunnan osalta eduskuntaryhmä määrittää tarvittavat sijaisjärjestelyt, hän sanoo.

"Helpotus on meille kaikille suuri, että Orpo voi hyvin ja on pian kotiutumassa. Kaikki on sujunut olosuhteisiin nähden erittäin hyvin”, Kokko sanoo.

Orpo kotiutuu sairaalasta tänään.

Pääministeri Sanna Marin (sd) toivotti Orpolle Twitterissä toipumista ja lepoa.

Toivotukset lähetti myös puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk)

Kokoomus voitti sunnuntaina pidetyt kuntavaalit 21,4 prosentin valtakunnallisella ääniosuudella. Välimatkaa seuraavaksi tulleeseen Sdp:hen kertyi 3,7 prosenttiyksikköä.

