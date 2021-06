Eduskunta­ryhmän puheenjohtaja ei ota suoraan kantaa mahdollisiin sanktioihin.

Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Mari Holopainen eivät aio äänestää hallituksen sote-ratkaisun puolesta, sillä se ei ole heidän mielestään valmis.

Hopsun ja Holopaisen mukaan sote-ratkaisun ongelmina ovat puutteet tarvekerroin­mallissa sekä kasvu­kaupunkien ja tutkimuksen rahoituksessa. Nämä puutteet olisi pitänyt heidän mielestään korjata ennen mallin hyväksymistä.

Hopsun ja Holopaisen mielestä sote-palveluiden ja kuntiin jäävien palveluiden kustannus­laskelmiin käytetyt kertoimet jättävät toivomisen varaa.

"Kertoimet eivät riittävästi huomioi kuntien väkimäärää, vieraskielisen väestön osuutta, kaupungeille tyypillisiä segregaation hoidon kuluja tai esimerkiksi maan eri osien erilaisia vuokra- ja tilakuluja”, Hopsu ja Holopainen kirjoittavat tiedotteessaan.

Hopsun ja Holopaisen mielestä sote-rahoituksen olisi vastattava alueiden todellista tarvetta ja kustannuksia eikä se saisi rangaista kaupunkien korkeammista kustannuksista.

Sote-uudistuksen hyväksymisestä on määrä äänestää eduskunnassa ensi viikolla.

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari ei ota suoraan kantaa STT:n kysymykseen siitä, onko Hopsulle ja Holopaiselle tulossa sanktiota, jos he jättävät äänestämättä hallituksen sote-uudistuksen puolesta.

"Edustajien kanssa on käyty aiheesta keskusteluja. Vihreissä ei ole ryhmäkuria, mutta lähtökohta on aina ollut se, että kun hallituksessa ollaan, niin hallituksen esityksiä kannatetaan. Niistä on yhdessä hallituksessa neuvoteltu ja ryhmä on niihin sitoutunut”, Kari kirjoitti STT:lle.

Kari ei halunnut arvioida, kuinka laajaa tyytymättömyys sote-uudistusta kohtaan on vihreiden ryhmässä.

"Vihreä eduskuntaryhmä on sitoutunut sote-uudistuksen läpiviemiseen. Eihän uudistus tietysti täydellinen ole, harva tämän kokoinen hanke on. Uudistukseen liittyy ihan aiheellisia huolia ja jatkotyössä täytyy vielä palata moneen kysymykseen.”