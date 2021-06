Main ContentPlaceholder

Vihreissä myös kolmas kansan­edustaja jättää tukematta sotea – Heli Järvinen sanoo, ettei voi painaa vihreää nappia

Sekä vasemmistoliiton että vihreiden mukaan maakuntaverosta on nyt riittävä selvyys. ”Maakuntavero on tulossa ja me painamme vihreää nappia”, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo sote-äänestykseen liittyen.

Inka Hopsu, Heli Järvinen ja Mari Holopainen.

Vihreiden ryhmässä ainakin kolme kansanedustajaa sanoo, ettei voi äänestää sote-uudistuksen puolesta. Kansanedustaja Inka Hopsu kertoi jo aiemmin viikolla suuren salin sote-keskustelussa, ettei hän voi äänestää uudistuksen puolesta. Myös kansanedustaja Mari Holopainen on kertonut, ettei voi tukea sote-ratkaisua. Holopainen ja Hopsu tiedottivat kannoistaan torstaina. Mari Holopainen (vihr.) Nyt myös kansanedustaja Heli Järvinen sanoo, ettei hän aio äänestää soten puolesta. Järvinen kertoi epäilyistään esimerkiksi Ylelle jo viime syksynä. Tuo kanta ei ole Järvisen mukaan muuttunut. Hän sanoo, että sote-esityksessä on paljon hyvää, ja koko maata ajatellen uudistus on riittävän hyvä, jotta sitä olisi voinut periaatteessa tukea. Oman alueen tilanne kuitenkin huolestuttaa Järvistä. ”Valitettava tosiasia on se, että Etelä-Savo – siis Länsi-Pohja ja Savonlinnan sairaala – jätetään edelleenkin yksin, kun kummallekaan ei luvata yhtään lisärahoitusta eikä hyvinvointialueelle minkäänlaista velvoittavuutta kahden sairaalan malliin. Silloin on aivan selvää, että alueiden sairaalatoimintoja- ja palveluja tullaan ja joudutaan supistamaan isolla kädellä”, savonlinnalainen Järvinen sanoo. ”Se, että olisi oman sairaalan mahdollisesti rankankin supistamisen puolesta äänestänyt, niin siinä kohtaan menee vaan raja sydämessä.” Heli Järvinen (vihr) Holopaisen ja Hopsun mukaan kasvukaupunkien rahoitus olisi pitänyt turvata uudistuksessa paremmin, sote-rahoitusta määrittelevän tarvekerroinmallin puutteet olisi pitänyt korjata ja tutkimuksen rahoitus olisi pitänyt taata. Holopainen sanoo olevansa huolissaan yhtenä asiana siitä, että uudistus voi heikentää kuntiin jääviä palveluita, kuten koulutusta. ”Kuntien verotulot putoavat, mutta niille jää käytännössä samat lainat ja vastuut esimerkiksi koulutusinvestointien osalta. Tätä ovat erittäin hyvin tuoneet esiin muun muassa pääkaupunkiseudun vaikuttajat. Asiaa voidaan periaatteessa korjata esimerkiksi valtionosuusjärjestelmän kautta, mutta ei ole mitään selkeyttä siitä, miten tämä aiotaan nyt hoitaa”, hän sanoo. ”Kuntiin olisi pitänyt jättää suurempi osa kiinteistöverosta. Kun näin suurta uudistusta tehdään, olisi syytä huomioida paremmin, että kunnat ja kasvukaupungit selviävät niille jäävistä tehtävistä.” Inka Hopsu (vihr.) Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Emma Karin mukaan edustajien kanssa on käyty keskusteluja asiasta. Kysymykseen siitä, tuleeko edustajille seuraamuksia, jos he jättävät tukematta sotea, Kari vastaa, ettei vihreissä ole ryhmäkuria. ”Vihreissä ei ole ryhmäkuria, asiat hoidetaan keskustelemalla. Lähtökohta on aina tietenkin se, että kun hallituksessa ollaan niin hallituksen esityksiä kannatetaan. Niistä on yhdessä hallituksessa neuvoteltu ja ryhmä on niihin sitoutunut.” Kyseiset kolme kansanedustajaa eivät ole äänestämässä hallituksen esitystä vastaan. Vasemmistoliiton riveistä kerrottiin ennen kuntavaaleja hyvin selkeäsanaisesti, ettei soten läpimeno suuressa salissa olisi varmaa, jollei maakuntaveron tulosta saataisi selvyyttä. Sote-uudistukseen liittyvän maakuntaveron ympärille syntyi monisyinen sotku, kun hallituspuolueissa näytti olevan eri linjoja siitä, pitäisikö veroa edistää ja millä tahdilla. Lue lisää: Uusi railo repeämässä hallituksessa: Vasemmistoliitto ja vihreät eivät hyväksy sote-uudistusta ilman maakuntaveroa Onko vasemmistoliitto nyt saanut riittävän varmuuden veron toteutumisesta? Puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo, että on. ”Maakuntavero on tulossa ja me painamme vihreää nappia”, Arhinmäki sanoo sote-äänestykseen liittyen. Syy on Arhinmäen mukaan se, että valmistelu on nyt aloitettu ja niin sanottu hankeikkuna luotu. ”Siitä on avattu valmistelu, eli nyt asia on käyty läpi sen mukaisesti, mitä hallitusohjelmassa ja silloin kun sote-päätös tehtiin, niin kirjattiin”, Arhinmäki sanoo. ”Lähtökohta on se, että se valmistellaan niin, että se voidaan hyväksyä tällä vaalikaudella.” Myös vihreät painottivat maakuntaveron toteutumisen tärkeyttä aiemmin. Vihreissäkin asia on nyt selvä. ”Hallituksessa on nyt selkeästi sovittu, että maakuntaverosta tehdään lainsäädäntö tällä hallituskaudella ja vero tulee voimaan 2026. Tästä valmistelusta käynnistyy hanke heinäkuun alussa”, Kari sanoo.