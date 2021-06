Halla-ahon lähtö puoluejohtajan paikalta vaikuttaa väistämättä niin perussuomalaisiin kuin poliittisiin asetelmiin laajemminkin. Populismiin erikoistunut politiikantutkija Emilia Palonen arvioi, että puolue hyötyy, jos se välttyy olemasta yhtä kuin johtajansa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ilmoitti maanantaina, että hän jättää tehtävänsä puoluejohdossa elokuun puoluekokouksessa Seinäjoella.

Uutinen oli yllätys. Näin siitä huolimatta, että Halla-aho sanoi kertoneensa siitä lähipiirillensä jo vuosi sitten.

Perussuomalaiset on noussut Halla-ahon kaudella suurimpien puolueiden joukkoon mielipidemittauksissa. Seuraavien eduskuntavaalien jälkeen se voi hyvin olla jälleen hallitusvastuussa.

Nyt Halla-ahon lähtö väistämättä vaikuttaa niin perussuomalaisiin kuin poliittisiin asetelmiin laajemminkin.

Miten?

Populismiin erikoistunut valtio-opin yliopistotutkija Emilia Palonen Helsingin yliopistosta toteaa alkuunsa, että Halla-ahon ratkaisu on hänestä strategisesti järkevä. Eduskuntavaaleihin on vielä kaksi vuotta aikaa, ja puolueella on nyt riittävästi aikaa profiloitua uuden johtajansa näköiseksi.

”Se oli hyvä veto”, Palonen sanoo.

Veto oli hänestä hyvä erityisesti, jos ajattelee, mikä on monesti ollut populististen puolueiden ongelma: Ne ovat hyvin vahvasti sitoutuneita yhteen johtajaan, mikä tekee johtajan vaihtamisesta hyvin vaikeaa. Puolue on ikään kuin johtajansa.

Emilia Palonen

”Nyt perussuomalaisten pitäisi olla jotakin muutakin kuin johtajansa, jos se aikoo pärjätä valtakunnallisesti seuraavissa vaaleissa. Tämä oli ehkä se johtopäätös, jonka Halla-aho on tehnyt”, Palonen arvioi.

Huipulla on lisäksi aina hyvä lähteä, hän sanoo.

”Halla-aho jättäisi nyt, samoin kuin esimerkiksi vihreiden Ville Niinistö neljä vuotta sitten, erittäin suuret saappaat ja hyvän tilanteen puolueessa.”

Myös Halla-aho itse viittasi maanantaina puheessaan ajatukseen siitä, ettei puolueen kannata jäädä yhden henkilön vangiksi.

Halla-ahosta liian pitkissä johtajakausissa vaanii ”Kekkos-syndrooman vaara”.

”Johtaja alkaa itse uskoa välttämättömyyteensä ja korvaamattomuuteensa. Myös muut saattavat alkaa uskoa johtajan välttämättömyyteen ja korvaamattomuuteen”, hän sanoi.

Halla-aho puhui samasta ajatuksesta jo asettuessaan ehdolle perussuomalaisten puheenjohtajakisaan vuonna 2017.

Tuolloin hän piti ongelmana, että Timo Soini oli istunut perussuomalaisten johdossa 20 vuotta saamatta vakavasti otettavaa haastajaa.

”En halua, että seuraava puheenjohtaja istuu paikallaan 20 vuotta. Pitäisin hyvänä, että puheenjohtajan toimikaudet rajattaisiin esimerkiksi kolmeen tai neljään kauteen. Puolue ei saa pyöriä yhden henkilön ympärillä ja seistä yhden henkilön varassa. Tämä heikentää puoluetta”, Halla-aho sanoi tuolloin.

Tältä osin hän siis nyt elää kunnioittaen omia oppejansa.

Halla-aho on johtanut perussuomalaisia vuodesta 2017.

Hänen valintansa jälkeen puolueesta irtautui maltillisempi siipi, joka perusti Sininen tulevaisuus -puolueen. Se ei saanut yhtäkään kansanedustajaa vuoden 2019 vaaleissa.

Perussuomalaiset puolestaan nousi vaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi eduskunnassa.

Viikko sitten pidetyissä kuntavaaleissa perussuomalaiset kasvatti kannatustaan 5,6 prosenttiyksikköä 14,5 prosenttiin.

Lue lisää: Perussuomalaisille tulos oli pettymys odotuksiin nähden: Puolue kärsi erityisen paljon heikosta äänestys­aktiivisuudesta

Palonen toteaa, että vaikka kuntavaaleissa tuli voitto, ei se ollut sen kaltainen, että siinä olisi kruunattu Halla-ahosta selkeästi tuleva pääministeri, ei välttämättä edes kakkospuolueen johtajaa.

Sikälikin aika on siis sopiva Halla-aholle lähteä. Vaikka hän on ollut menestyksekäs johtaja, uudistumisestakin on etua, jos valtakunnallinen suosio halutaan saavuttaa.

Palonen arvioi, että Halla-ahon lähtö saattaakin hyvin parantaa perussuomalaisten menestymisen mahdollisuuksia ajatellen eduskuntavaaleja.

Syy on, että puolueella olisi johtajavaihdoksen jälkeen suurempi pakka näkyviä ja vahvoja kasvoja. Halla-aho tuskin vetäytyy kokonaan joukoista.

”He petaavat tässä uutta nostetta eduskuntavaaleihin ja samaan aikaan sitä, että siellä olisi useampia ministerikandidaatteja ehkä”, Palonen sanoo.

Halla-aho sanoi maanantaina jatkavansa kansanedustajana ja kaupunginvaltuutettuna. Palonen uskoo, että hän tulee säilyttämään merkittävän roolin puolueessa. Nähtäväksi jää, millaisen.

”Kaksi vuotta on aika pitkä aika odottaa sitä, että ehkä pääsee hallitukseen keskeiseksi ministeriksi ja ministeriksi voi ehkä päästä muutenkin.”

Mikä merkitys sitten on perussuomalaisten johtajan persoonan vaihtumisella?

Halla-aho on ollut jakava hahmo. Puolueensa keskuudessa hän on ollut hyvin suosittu. Kuntavaaleissa hän oli koko maan äänikuningas. Sinänsä johtajan vaihtaminen on luonnollisesti perussuomalaisille riski.

Palonen sanoo, että puolue saattaa kuitenkin myös hyötyä siitä, että sen viesti paketoidaan vastaisuudessa hiukan eri tavalla ja eri kasvoilla.

Valtakunnallista salonkikelpoisuutta ajatellen hyötyä voisi olla esimerkiksi siitä, ettei Halla-ahon osin ristiriitainen maine rasita sitä yhtä paljon, Palonen ajattelee.

”Nämä tunnetut kirjoitukset, jotka henkilöityvät häneen, eivät ehkä saisi enää niin paljon huomiota seuraavan johtajan kohdalla.”

Mahdollisiksi seuraajiksi Palonen veikkaa esimerkiksi puolueen varapuheenjohtajaa Riikka Purraa tai taannoista presidenttiehdokasta, europarlamentaarikko Laura Huhtasaarta.

Huhtasaari kertoi tosin myöhemmin maanantaina, ettei hän lähde kisaan.

Palonen mainitsee mahdollisina ehdokkaina myös muun muassa eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion.

Perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola ilmoitti maanantaina harkitsevansa ehdolle lähtemistä.