Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ei halunnut spekuloida mahdollisia seuraajia. Kuitenkin jo maanantaina muutamia nimiä nousi esille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoi maanantaina jättävänsä perussuomalaisten puheenjohtajan tehtävät.

Puolueen uusi puheenjohtaja valitaan elokuussa Seinäjoella. Halla-aho ei maanantaina halunnut spekuloida mahdollisia seuraajiaan.

Kuitenkin jo maanantaina muutamia perussuomalaisnimiä nousi esille.

Populismiin erikoistunut valtio-opin yliopistotutkija Emilia Palonen veikkasi Halla-ahon seuraajaksi esimerkiksi perussuomalaisten varapuheenjohtajaa Riikka Purraa tai taannoista presidenttiehdokasta, europarlamentaarikko Laura Huhtasaarta.

Huhtasaari kertoi tosin myöhemmin maanantaina, ettei hän lähde kisaan.

Palonen mainitsi mahdollisina ehdokkaina myös muun muassa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion.

Lisäksi perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja Juho Eerola ilmoitti maanantaina harkitsevansa ehdolle lähtemistä.

Keitä nämä kolme ovat taustoiltaan, ja mitä heidän linjauksistaan tiedetään?

Riikka Purra

Spekulaatioissa Riikka Purraa on pidetty vahvana Halla-ahon seuraajaehdokkaana. Purra on eduskunnan hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja.

Purran eduskunta-avustaja kertoi HS:lle, ettei Purra ole maanantaina tavoitettavissa kommentteja varten.

Purra on syntynyt vuonna 1977, ja hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kirkkonummelta. Purra valittiin kesän kuntavaaleissa Kirkkonummen kunnanvaltuustoon 1 314 äänellä, joka oli kunnan toiseksi suurin äänisaalis.

HS haastatteli Purraa viime viikolla. Tuolloin hän sanoi, ettei hänellä ole halua haastaa Halla-ahoa elokuun puoluekokouksessa.

Haastattelussa Purra luetteli perussuomalaisille tärkeiksi asioiksi hyvistä kouluista ja varhaiskasvatuksesta huolehtimisen sekä riittävät lähipalvelut.

Mutta on hänellä mielipide myös maahanmuutosta. Purran mielestä suomalaisuus ei ole vain ilmoitusasia.

”Joidenkin näkökulmien mukaan ihminen muuttuu suomalaiseksi, kun hän vain tulee tänne ja ilmoittaa olevansa suomalainen. Toisten mukaan se tapahtuu kansalaisuuden saamisen yhteydessä”, Purra kertoi haastattelussa.

Ville Tavio

Ville Tavio kommentoi maanantaina Halla-ahon päätöstä ainoastaan Facebookissa, jossa hän lähinnä kiitti Halla-ahoa tämän työstä.

Tavio on syntynyt vuonna 1984 ja on toisen kauden kansanedustaja Turusta. Tavio on perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja ja koulutukseltaan juristi.

Tavio on kritisoinut EU:ta ja näkemäänsä liittovaltiokehitystä voimakkaasti sekä sanonut muun muassa eurokriisin saaneen hänet liittymään perussuomalaisiin ja lähtemään ehdolle vuoden 2012 kuntavaaleihin.

”EU on hirviö, joka ei ikinä lopeta vallan kahmimista itselleen. Se ei vain lopeta”, Tavio sanoi HS:n haastattelussa elokuussa 2020.

Dystopiakseen Tavio luonnehti ”yhtenäis-Eurooppaa, jossa kansalliskulttuurit on häivytetty ja kaikki puhuvat rallienglantia”.

Juho Eerola

Juho Eerola kertoi maanantaina harkitsevansa puheenjohtaja­kisaan lähtöä, tosin riippuen siitä, kuka muu kilpailuun ryhtyy.

”Harkitsen ja pidän varmana sitä, että tulen olemaan varapuheen­johtajistossa niin kuin tähänkin saakka. Katson keitä muita osallistuu kilpailuun ja mietin sitten asiaa”, hän sanoi.

Eerola on syntynyt vuonna 1975 ja on koulutukseltaan lähihoitaja. Hänet valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuoden 2011 vaaleissa. Eerola on perussuomalaisten kolmas varapuheenjohtaja. Hän on toiminut aiemmin myös eduskunnan hallinto­valiokunnan puheenjohtajana.

Eerola on arvostellut Suomen maahanmuuttolinjaa, ja hän on entinen Suomen Sisun jäsen. Häntä pidetään yhtenä taustavoimana, joka edisti Jussi Halla-ahon tietä puolueen puheenjohtajaksi Timo Soinin jälkeen.

Eerola toimii eduskunnan toisena varapuhemiehenä. Puhemiehistö valittiin kesäkuussa 2019, minkä jälkeen Eerola ilmaisi, että hänen mielestään eduskunnassa miehillä tulisi ehdottomasti olla puku, kauluspaita ja kravatti.

”Kansanedustajan homma on univormuammatti. Ei täällä pidä missään flanellipaidassa pyöriä”, Eerola sanoi.

Varapuhemiehen mielestä myös naisilla pitäisi olla jokin pukeutumiskoodi, jos kerran miehilläkin on.