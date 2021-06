Kokoomuksen Valtonen ja Häkkänen: Asiat ratkaisevat mahdolliset yhteistyöhalut perussuomalaisten kanssa – ”Halla-aholla on ollut omanlaisensa maine”

Perussuomalaisten puheenjohtajan vaihtumisella ei ole suoranaisia vaikutuksia kokoomuksen haluihin tehdä mahdollista yhteistyötä perussuomalaisten kanssa tulevaisuudessa, arvioivat kokoomuksen varapuheenjohtajat Elina Valtonen ja Antti Häkkänen.

”Kyllähän meillä on koko ajan ollut se asennoituminen, että sikäli jos minkäänlaista hallitusyhteistyötä minkään puolueen kanssa pohtii, niin asiakysymykset ratkaisevat”, Valtonen sanoo.

Myös Häkkänen korostaa, että kyse on asioista, ei ihmisistä.

”Mehän olemme sanoneet, että voimme asiapohjalta keskustella kaikkien puolueiden kanssa, ja ohjelma ratkaisee. Eihän se mikään salaisuus ole, että tietysti Halla-aholla on ollut omanlaisensa maine puoluekentässä”, hän sanoo.

Häkkänen sanoo ylipäätään vierastavansa ”henkilö- tai identiteettiposeerausta” politiikassa.

”Totta kai jotkut ajattelevat, että joihinkin henkilöihin liittyy voimakkaampia stigmoja, mutta suhtaudun itse asiat edellä.”

Kokoomus istui hallituksessa perussuomalaisten kanssa vuonna 2017, kun Halla-aho valittiin puolueen puheenjohtajaksi ja puolue jakaantui.

Keskusta ja kokoomus olivat siis tehneet yhteistyötä Timo Soinin perussuomalaisten kanssa, mutteivät halunneet jatkaa sitä Halla-ahon perussuomalaisten kanssa.

Tuolloin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo perusteli asiaa esimerkiksi arvoeroilla.

Orpon mukaan hän ei voinut luottaa siihen, että Halla-ahon perussuomalaiset ymmärtäisi esimerkiksi luovuttamattomien ihmisoikeuksien merkityksen tai oikeusvaltioperiaatteen.

”Ne [arvot] eivät ole poliittista korrektiutta tai liturgiaa”, Orpo sanoi.

”Me emme hyväksy minkäänlaista vihapuhetta tai syrjintää.”

Kokoomuksessa ajateltiin myös, että hallituksen EU-politiikalle voisi aiheutua vakavia haasteita, jos yksi hallituspuolueista kannattaa eroa koko unionista.

Orpo on nyt sairauslomalla, eikä häntä tavoiteltu kommentoimaan Halla-ahon lähtöä. Hän on sanonut hiljattain, että kokoomus on valmis neuvottelemaan mahdollisesta hallitusyhteistyöstä kaikkien puolueiden kanssa.

Jussi Halla-aho kertoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, ettei asetu enää ehdolle puolueen puheenjohtajaksi elokuun puoluekokouksessa. Vasemmalla puoluetoimiston työntekijä Matti Putkonen.

Häkkänen sanoo vuoteen 2017 viitaten, että tuon ajan ratkaisua on turha enää märehtiä.

”Mutta eihän siitä mihinkään pääse, totta kai Halla-aholla on ollut tiukka maine ja tietyt rikostuomiot ja muut taustalla varmasti ovat useiden mieliä kuohuttaneet. Ei siitä pääse mihinkään.”

Halla-aholla on tuomiot kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta.

Valtosen mukaan sen ajan tilanteeseen liittyi paljon muutakin kuin Halla-aho puolueen johtajana.

”Siinä oli vaikeuksia hahmottaa sitä yhteistyökykyä ja myös Jussi Halla-ahon mahdollisuutta osallistua käytännössä hallitustyöhön kun hän oli meppi. Lisäksi siihen liittyi tietenkin puolueen sisäinen hajaannus, ja se, että minkälaisen porukan kanssa siinä ollaan yleensä liikenteessä. Ei se ollut pelkästään se veturi, joka silloin oli ongelma”, hän sanoo.

Valtonen sanoo, että vastaisuudessa kokoomuksen kannalta tärkeitä asiakysymyksiä mahdollista yhteistyötä ajatellen ovat muun muassa se, että kunnioitetaan Suomen jäsenyyttä Euroopan unionissa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta sekä Suomen länsi-integraatiota.

Valtonen huomauttaa myös, että eduskuntavaaleihin on vielä kaksi vuotta aikaa, ja paljon ehtii siihen mennessä tapahtua.

Häkkäsen mielestä perussuomalaisten elokuun puoluekokouksessa merkittävää on puheenjohtajavalinnan lisäksi se, minkälaisia linjavalintoja puolue tekee. Sekin vaikuttaa yleisiin poliittisiin asetelmiin.

”Tässähän on nähty jonkinlaista näytelmää siitä, että ovatko he perinteisen politiikan teemoissa enemmän oikealla vai vasemmalla, ja se on varmasti se iso kysymys”, Häkkänen sanoo.

”Soinin perussuomalaisethan oli talous-, sosiaali- ja työllisyyslinjassa vasemmalla ja nyt taas Halla-aho on tuonut oikealle, mutta siellä on voimakkaat jännitteet sisällä vähän suuntaan ja toiseen.”

Valtonen toteaa, että johtajavalinnassa punnitaan puolueen tulevaisuus jälleen kerran. Lopullisesti se – kuten minkä tahansa puolueen kohdalla – kuitenkin punnitaan vasta mahdollisilla vastuupaikoilla.

”Nythän perussuomalaiset ei tällä kokoonpanolla koskaan ole ollut vastuussa, joten siinä mielessä politiikan teko on helpompaa kun voi tehdä jatkuvasti omia avauksia eikä tarvitse tehdä kompromisseja tai myöskään kantaa vastuuta päätöksistä.”