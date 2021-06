Piirijohtajat toivovat värikästä puheen­johtaja­kisaa, vaikka odottavatkin vain vähäisiä linja­muutoksia puolueen politiikkaan. Moni painottaa, että paluuta Soinin aikaan ei ole.

Perussuomalaisten piirijohtajat eivät ennusta yllätysnimiä puolueen johtoon. Piiriyhdistysten johtajat nostavat esille mahdollisia puheen­johtaja­ehdokkaita kysyttäessä jo ennestään julkisuudessa mainitut varapuheen­johtaja Riikka Purran, eduskunta­ryhmän puheenjohtaja Ville Tavion sekä kansanedustaja Juho Eerolan.

Piirijohtajat ovat sitä mieltä, että puolueesta löytyy loistavia ehdokkaita, mutta lähes kukaan ei halunnut mainita nimeltä suosikkiaan.

Kukaan piirijohtajista ei toistaiseksi ole ilmoittanut olevansa ehdolla perus­suomalaisten puheen­johtajaksi Jussi Halla-ahon ilmoitettua maanantaina, ettei hän hae jatkokautta puolueen johdossa.

Helsingin Sanomat tavoitti perussuomalaisten 16:sta piirijärjestön puheenjohtajasta 12 kommentoimaan sitä, mitä perus­suomalaisten kenttäväki ajattelee puheenjohtaja­vaihdoksesta.

Halla-aho on piirijohtajien mukaan onnistunut synnyttämään puolueessa vahvan yhteishengen. Piirijohtajat ovat sitä mieltä, että Halla-aho on rakentanut puoluetta, joka on jäämässä hyvässä kunnossa seuraajan käsiin.

”Puolue on valmis ja pelastettu siitä mitä se oli vuosina 2015–2016. Nyt ollaan terveemmällä pohjalla. Halla-aho joutui tehtävään vaikeassa vaiheessa,” sanoo Hämeen piirin puheenjohtaja Antti Salminen.

”Jussi teki hienoa työtä, yhdisti kentän. Puolue ei ole ainoastaan puheen­johtajansa, vaan puheen­johtaja kuuntelee kenttää. Me-henki on päässyt korostumaan”, kertoo Pohjois-Savon piirijohtaja Henri Uljonen.

Halla-ahon puheenjohtajakaudella perussuomalaiset on onnistunut kasvattamaan jäsenmääräänsä. Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan puolueen jäsenmäärä oli viime vuoden lopussa noin 13 000. Vielä vuoden 2018 lopussa jäsenmäärä oli noin 11 000.

Piirijärjestöjen johtajat eivät ennakoi edessä olevan suurta linjanmuutosta puolueen politiikassa. Puheen­johtaja­kisaan he toivoivat kuitenkin mahdollisimman paljon ehdokkaita ja vaihtoehtoja. Jotkut arvelivat, että puheen­johtaja­kisasta saattaa tulla liiankin sopuisa.

”Äänestäjäkunta on asioiden takana. Ei meillä palvota ihmistä vaan asiaa. En usko että puheenjohtajavaihdos vaikuttaa kannatukseen”, sanoo Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Marko Koskinen.

”Toivoisin värikästä [puheenjohtajakisaa], mutta saattaa tulla turhankin sopuisa”, sanoo Hämeen piirin Salminen.

Perussuomalaisten kansanedustaja Juho Eerola on kertonut harkitsevansa puheenjohtajakisaan lähtöä.

Perussuomalaisten Kymen piirin puheenjohtaja Kai Karhukorpi pohtii, suhtautuvatko muut puolueet avoimemmin yhteistyöhön perussuomalaisiin puolueen vaihdettua puheen­johtajaansa.

"On ollut sellaisia heittoja, ettei hallitusyhteistyö Halla-ahon johtaman perus­suomalaisten kanssa onnistu. Mitenköhän käy jatkossa, vai tuleeko samat fraasit taas ulkoapäin? Mielenkiintoista seurata, mutta näen tämän mahdollisuutena”, sanoo Karhukorpi.

Halla-aho syrjäytti puolueen pitkäaikaisen puheenjohtajan Timo Soinin Jyväskylän puoluekokouksessa vuonna 2017. Halla-aho valittiin vuonna 2019 toiselle kaksi­vuotiskaudelle.

Raju vaihdos on yhä piirijohtajien mielessä. Moni heistä toi esille, ettei Timo Soinin puheen­johtaja­tyyliin tai linjaan ole enää paluuta. Piirijohtajat muistelivat Soinin perus­suomalaisia yhden henkilön liikkeenä, jossa keskityttiin enemmän sloganeiden heittelemiseen kuin kentän kuuntelemiseen.

Haastateltavat toistivat Halla-ahon maanantaisen puheen viestiä siitä, että liiallinen henkilöityminen on puolueelle haitaksi.

Tavoitetuista piirijohtajista ainoastaan Kainuun Eila Aavakare kertoo avoimesti kannattavansa Riikka Purraa. Varapuheenjohtaja Purra kerää muiltakin mainintoja kentällä suuresti pidettynä, viisaana ja sanavalmiina poliitikkona, jonka nähdään kykenevän jatkamaan Halla-ahon työtä.

Puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra kertoi tiistaina vielä miettivänsä ehdolle asettumista.

Pohjois-Karjalan piirin Koskinen kertoo kenttäväen arvostaneen Purraa jo hänen työskennellessään puolueen poliittisena suunnittelijana vuodesta 2016 alkaen.

”Purra nosti puoluetta mediakelpoisemmaksi, niin sanotusti salonki­kelpoiseksi. Hän hävitti tunkkaista menneisyyttä ja stailasi puoluetta parempaan suuntaan”, sanoo Koskinen.

Hämeen Salminen ja Pohjois-Pohjanmaan Ahti Moilanen kertovat pitävänsä hyvänä asiana, jos perussuomalaiset saisi naisjohtajan. Muut piirijohtajat eivät nostaneet sukupuolta esille merkittävänä tekijänä.

Suurin osa piirijohtajista ei halua kertoa mahdollisia suosikki­ehdokkaitaan, sillä he eivät halua vaikuttaa kentän näkemyksiin asiasta.

Uusi puheenjohtajisto valitaan elokuun puolivälissä perus­suomalaisten puolue­kokouksessa Seinäjoella. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla puolueen jäsenellä on puheen­johtaja­vaalissa yksi ääni.

Kuntavaalien jälkeen tullut Halla-ahon luopumisilmoitus jättää alle kaksi kuukautta kampanjointi­aikaa puolueen puheenjohtaja­ehdokkaille. Piirijohtajat näkevät Halla-ahon puheen­johtajuuden päättymis­ajankohdan kuitenkin onnistuneena suhteessa seuraaviin eduskunta­vaaleihin.

”Seuraavalle puheenjohtajalle jää nyt aikaa sopeutua ja luoda omaa johtamis­linjaansa eduskunta­vaaleihin mennessä,” sanoo Pirkanmaan piiriyhdistyksen Harri Vuorenpää.

Monet piirijohtajista kuvailevat tunteneensa haikeutta, vaikka eivät olleetkaan yllättyneitä Halla-ahon ilmoituksesta. Usea sanoo toivoneensa Halla-ahon jatkavan puheen­johtajana vielä kolmannen kauden.

”Kyllähän siinä vähän tietysti pureskeltavaa oli, eikä hyvältä maistunut alkuun,” kertoo Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Jyrki Niittymaa.

Piirijohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että puolueesta löytyy varmasti henkilö, joka pystyy astumaan Halla-aho saappaisiin, vaikkei tehtävä helppo olekaan.