Riikka Purra asettuu arvokartalla lähimmäksi perussuomalaisten keskiarvoa, selvästi lähemmäksi kuin Jussi Halla-aho.

Arvuuttelu perussuomalaisten tulevasta puheenjohtajasta käynnistyi oitis maanantaina, kun Jussi Halla-aho kertoi jättävänsä paikkansa elokuun puoluekokouksessa Seinäjoella.

Toistaiseksi ilmoittautumisia seuraajakisaan odotellaan. Veikkauksissa näkyvimmin esillä on ollut puolueen varapuheenjohtaja Riikka Purra. Lisäksi mahdollisina seuraajina on pidetty esimerkiksi eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Ville Taviota, kolmatta varapuheenjohtajaa Juho Eerolaa ja toista varapuheenjohtajaa Arja Juvosta.

Miten he eroavat nykyisestä puheenjohtajasta Halla-ahosta?

Kaikki yllä mainitut ovat tehneet viime vuosina läheisesti työtä Halla-ahon kanssa. Siksi voi veikata, ettei puolueen linja kenenkään johdolla muuttuisi kovin merkittävästi.

Pieniä painotuseroja voi silti hakea tarkastelemalla HS:n arvokarttaa, jolle mahdolliset puheenjohtajaehdokkaat sijoittuvat sen perusteella, miten he ovat vastanneet HS:n vaalikoneen kysymyksiin.

Vastauksista käy ilmi esimerkiksi se, että kaikki ovat odotetusti Halla-ahon tavoin arvokartan oikeassa yläkulmassa eli sekä oikealla että konservatiivisella laidalla.

Riikka Purra

Riikka Purra asettuu kartalla lähimmäksi perussuomalaisten kaikkien kuntavaaliehdokkaiden keskiarvoa, itse asiassa aivan sen tuntumaan.

Lisäksi kartta osoittaa esimerkiksi, että Halla-aho asettuu arvotarkastelussa selvemmin konservatiiviseen laitaan kuin mahdolliset seuraajaehdokkaansa ja perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat keskimäärin. Selkeimmin Halla-ahosta erottuu tässä suhteessa Arja Juvonen, joka on melko lähellä liberaalin kentän rajaa.

Arvokartta on muodostettu HS:n vaalikoneen konservatiivi–liberaali-jakoa ja vasemmisto–oikeisto-jakoa mittaavista kysymyksistä, joita oli yhteensä kahdeksan. Lista on kokonaisuudessaan tämän jutun lopussa.

Konservatiivi–liberaali-jakoa mittaaviin kysymyksiin kuuluu muun muassa väittämä, jonka mukaan on hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla.

Tämän väittämän kohdalla mahdollisten seuraajaehdokkaiden ja Halla-ahon välillä näkyy eroja.

Halla-aho on väittämästä osittain eri mieltä.

”Ihminen on suvullisesti lisääntyvä olento, ja jokaisella ihmisellä on isä ja äiti. Kenelläkään ei ole kahta äitiä eikä kahta isää, eikä mielestäni ole perusteltua luoda tällaista illuusiota adoptiojärjestelyillä", hän kirjoittaa vaalikonevastauksessaan.

Arja Juvonen

Juvonen puolestaan on täysin samaa mieltä väittämän kanssa, eli hänestä on hyvä asia, että homo- ja lesbopareilla on samat avioliitto- ja adoptio-oikeudet kuin heteropareilla. Juvonen ei perustele asiaa vaalikoneessa.

Ville Tavio

Ville Tavio on osittain samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa.

"Muuten samaa mieltä samoista oikeuksista, paitsi että kirkolliset vihkimiset kuuluvat mielestäni uskontokuntien omaan päätösvaltaan", hän toteaa.

Riikka Purra vastaa, ettei hän osaa sanoa.

"Avioliittolain uudistus, joka mahdollisti avioliiton ja samalla perheen ulkoisen adoption samaa sukupuolta oleville pareille, astui voimaan vuonna 2017, joten asiaintila on tosiasia. Toivottavasti seuraavaksi vanhemmuutta ei mahdollisteta useammalle kuin 1–2 henkilölle", hän kirjoittaa.

Juho Eerola

Juho Eerola ei vastannut HS:n kuntavaalikoneeseen tänä keväänä ja hänen vastauksensa on kerätty vuoden 2019 eduskuntavaalikoneesta, jossa kysyttiin samat arvokartan taustakysymykset. Hän vastasi samoin kuin Halla-aho, eli osittain eri mieltä.

”Lapsi saa biologisesti alkunsa sekä miehestä ja naisesta, eli isästä ja äidistä. Lähden siis siitä, että on lapsen oikeus saada tasa-arvoisesti molempia sukupuolia edustavat vanhemmat. Mitään muuta tarvetta minulla ei ole rajata homojen ja lesbojen oikeuksia.”

Maahanmuuttoa koskevasta väittämästä koko joukko on keskenään yksimielinen.

He ovat toisin sanoen täysin eri mieltä väittämästä, joka kuuluu: Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntaani, tarjous pitää hyväksyä.

Tämä on ainoa arvokartan taustakysymys, jonka suhteen joukosta ei löydy edes painotuseroja.

Halla-ahon on katsottu vieneen perussuomalaisia oikealle Timo Soinin ajoista. Seuraajaehdokkaiden asettuminen oikeisto–vasemmisto-akselilla on tässä mielessä kiinnostavaa.

Erot vaalikonevastauksissa ovat maltillisia. Tavio ja Juvonen sijoittuvat eniten arvokartan oikeaan laitaan. Halla-aho ja Eerola hivenen heistä vasemmalle ja Purra vielä hiukan lähemmäksi keskustaa kuten perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat keskimäärin.

Erot syntyvät verraten pienistä painotuseroista vastauksissa. Huomattavin ero näkyy väittämässä, joka kuuluu seuraavasti: Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

Purra on tästä väittämästä eri linjalla kuin muut tässä jutussa mainitut. Hän on väittämän kanssa osittain eri mieltä. Toisaalta hän avovastauksessaan toteaa, että voisi vastata sekä osittain samaa mieltä että osittain eri mieltä.

Tämä heijastaa arvokartan yhtä puutetta: se ei kykene huomioimaan avovastausten perusteluja tai sitä, että eri ihmiset saattavat lukea kysymyksiä hivenen eri tavoin.

”Tähän voisi vastata sekä osittain samaa että eri mieltä. Suomessa on alhaiset tuloerot ja näin tulee ollakin. On kuitenkin selvää, että opiskelemalla ja työtä tekemällä pitää olla mahdollisuus menestyä. Muu olisi sosialismia. Työssä käynnistä pitäisi jäädä enemmän käteen kuin sosiaaliturvalla elämisestä. Näin ei valitettavasti nykypäivänä aina ole”, Purra kirjoittaa.

Halla-aho on väittämästä täysin samaa mieltä.

”On tärkeää, että ihmisellä on oikeus ja mahdollisuus menestyä työllään tai lahjakkuudellaan. Köyhien ongelma on se, että he ovat köyhiä, ei se, että joku muu on varakas.”