Ministerineuvoston pääsihteerin mukaan petoksia tai kavalluksia ei epäillä.

Kööpenhaminassa toimivan Pohjoismaiden ministerineuvoston taloushallinnossa on havaittu merkittäviä ongelmia. Ministerineuvoston viime vuoden tilinpäätös saatiin toimitettua Tanskan Valtiontalouden tarkastusvirastolle vasta kesäkuussa sen jälkeen, kun sihteeristö oli tehnyt laajan sisäisen tarkastuksen neuvoston hankehallinnosta.

Syynä oli se, että viraston pistokokeissa löytyi viitteitä hankehallinnossa tehdyistä kirjanpitovirheistä.

Ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki sanoi tiedotustilaisuudessa, että kevään aikana neuvostossa käytiin uudelleen läpi kaikki yli 600 hanketta. Lehtomäen mukaan edessä on vielä paljon työtä uusien hallintomekanismien rakentamisessa. Tilanteen johdosta ministerineuvosto rajoittaa uusien hankkeiden määrää.

”Teemme lujasti työtä ongelmien ratkaisemiseksi”, Lehtomäki sanoi.

Epäselvyyksissä ei Lehtomäen mukaan ole herännyt epäilyjä petoksista tai kavalluksista. Hän pahoitteli, että ministerineuvoston hallinnollisista ongelmista aiheutuu haittaa monille yhteistyökumppaneille, kun hankkeiden aloittaminen viivästyy.

Talouspäällikkö Gerner Oddersheden mukaan tarkastuksissa ilmeni, että maksuja on kirjattu puutteellisesti. Kirjanpidosta puuttuu tositteita tai laskuja noin 57 000 Tanskan kruunun (7 600 euron) maksuista, jotka on tehty yhteiskäytössä olleelta luottokortilta. Tästä 34 000 kruunua on käytetty tietokoneohjelman lisenssin hankintaan.

Asia oli esillä myös pohjoismaisten yhteistyöministerien kokouksessa, joka pidettiin maanantaina ja tiistaina Porvoossa. Pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaava ministeri Thomas Blomqvist (r) totesi, että hankehallinnon vaikeudet huolestuttavat ministereitä.

”Totesimme, että sihteeristö katselmoi prosessinsa perusteellisesti, koska hankehallinnosta on yhä löytynyt puutteita. Päätimme tämänpäiväisessä kokouksessa myös useista lisävaatimuksista, joiden pitää täyttyä, jotta pohjoismaisen budjetin hallinnointi olisi varmasti luotettavaa”, Blomqvist sanoi tiedotteessa.