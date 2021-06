Pilottitutkimuksessa oli mukana yhteensä 17 maata, joista Suomi sijoittui kokonais­tarkastelussa toiseksi. Ensimmäisellä sijalla oli Taiwan ja viimeisellä Ranska.

Suomessa onnistuttiin huomioimaan ihmisoikeudet varsin hyvin korona­viruksen vastaisessa taistelussa, selviää European University Instituten (EUI) pilotti­tutkimuksesta.

Tutkimuksen on tehnyt EUI:ssä kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien osa-aikaisena professorina toimiva Martin Scheinin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin yhteensä 17 maan osalta sitä, kuinka hyvin niiden koronavirus­toimenpiteissä on huomioitu kansalaisten ihmisoikeuksien toteutumisen vuoden 2020 loppupuoliskolla.

Tarkastelussa olleista maista ensimmäiselle sijalle sijoittui Taiwan 85,3 pisteellä sadasta ja toiselle Suomi 79,8 pisteellä sadasta. Viimeisellä sijalla oli Ranska, joka sai sadasta pisteestä vain 16,8.

Lähes 24 miljoonan asukkaan Taiwan on muillakin mittareilla suoriutunut hyvin korona­viruksesta. Maassa on Johns Hopkinsin yliopiston mukaan todettu keskiviikkoon mennessä 575 koronaviruksen aiheuttamasta taudista johtuvaa kuolemaa. Vastaava lukema hieman yli 5,5 miljoonan asukkaan Suomessa on 969.

Mukana olleista 17 maasta yhteensä vain kuusi sai pilotti­tutkimuksessa hyväksytyn arvosanan. Nämä maat olivat Taiwan, Suomi, Portugali, Tanska, Italia ja Chile.

Hylätyn arvosanan puolestaan saivat Bangladesh, Brasilia, Britannia, Ranska, Hongkong, Indonesia, Japani, Pohjois-Makedonia, Filippiinit, Turkki ja Ukraina.

Pilottitutkimuksessa tarkasteltiin maiden suoriutumista neljällä eri osa-alueella.

Osa-alueista ensimmäinen käsitteli taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuuristen oikeuksien, toinen kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien, kolmas tasa-arvon ja syrjimättömyyden ja neljäs oikeusvaltioperiaatteen toteutumista vuoden 2020 loppu­puoliskolla.

Näistä ensimmäisessä ja kolmannessa kategoriassa ensimmäisen sijan vei Taiwan, toisessa ja neljännessä puolestaan Portugali. Suomi sijoittui kaikilla osa-alueilla tasaisesti toiselle sijalle.

Eniten ongelmia Suomella oli tutkimuksen mukaan kansalaisten liikkumisvapauden toteutumisessa.

Hyväksytyn arvosanan vaatimuksena pilotti­tutkimuksessa oli, että maa sai vähintään puolet pisteistä kullakin osa-alueella.

Pilottitutkimus oli osa EUI:n laajempaa tutkimushanketta, jonka tarkoituksena on selvittää ihmisoikeuksien toteutumista eri maissa koronaviruksen vastaisen taistelun jälki­mainingeissa.

Scheinin esittää tutkimuksessaan, että vastaavanlaista tarkastelumallia voitaisiin vastedeskin käyttää vertailtaessa eri maiden kansallisia toimintamalleja.