Jos Silvia Modig jatkaisi EU-parlamentissa, Suomeen tulisi ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja.

Paavo Arhimäki, Silvia Modig ja Suldaan Said Ahmed.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä kertoi torstaina esittävänsä apulais­pormestarikseen kaupunginvaltuutettu Paavo Arhinmäkeä (vas).

Koska pesti tarkoittaa Arhinmäelle kansanedustajan tehtävistä luopumista, päätöksellä on vaikutuksia myös eduskuntaan.

Eduskuntaan nousee uusi kansanedustaja, ja puolueen eduskuntaryhmä tarvitsee uuden puheenjohtajan. Ketjureaktio saattaa ulottua Euroopan parlamenttiin saakka.

Arhinmäki on ollut kansanedustajana yhtäjaksoisesti vuodesta 2007 asti.

Hän sanoo päätöksen olleen erittäin vaikea ja kuvaa tunnelmiaan eduskunnasta lähtemisestä surullisiksi ja haikeiksi.

”Kansanedustajan tehtävä on nähdäkseni hienoin tehtävä kansan­vallassa, missä voi ihmisiä edustaa. Olen ollut hyvin motivoitunut kansan­edustaja.”

Arhinmäki sanoo jäävänsä kaipaamaan eduskunnasta debatteja, ”sitä parlamentarismin ydintä”, joita kuntapolitiikassa on vähemmän.

Arhinmäen mukaan hänelle tuli paljon viestejä, joissa häntä pyydettiin jatkamaan kansanedustajana.

Toisaalta myös ”kentiltä ja maauimaloista” viestittiin, että kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestariksi kannattaisi ryhtyä.

”Kai sitä ainakin kohtuullisesti on vuosien ja vuosikymmenien aikana tehnyt työnsä, kun niin moni sitä nyt kehui ja arvosti.”

Lopulta Arhinmäki sanoo päätyneensä ehdolle apulaispormestariksi, sillä hän piti sitä kuin räätälöitynä osaamiselleen ja intohimoilleen.

Jos ja kun Arhinmäki valitaan Helsingin apulaispormestariksi, eduskuntaan nousisi halutessaan varasijalta Silvia Modig. Hän toimii tällä hetkellä euro­parlamentaarikkona.

Modig ei kommentoinut asiaa HS:lle perjantaina.

Jos Modig palaisi kansanedustajaksi, EU-parlamenttiin nousisi kansanedustaja Merja Kyllönen. Seuraavana jonossa olisivat sosiaali- ja terveysministerinä aloittava Hanna Sarkkinen ja helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Mia Haglund.

Jos Modig taas haluaa jatkaa Brysselissä, eduskuntaan nousisi helsinkiläinen Suldaan Said Ahmed.

Said Ahmed on 28-vuotias kaupunginvaltuutettu ja kansalaisaktivisti. Hän sanoo olevansa valmis kansanedustajaksi ja toivoo, että Modig jatkaisi EU-parlamentissa. Hänestä Modig on tehnyt erittäin hyvää työtä parlamentissa.

Said Ahmed sanoo profiloituneensa valtuustossa erityisesti nuorten ja vähemmistöjen asioiden ajajana.

”Olisin varmasti kaikkien syrjäytyneiden ja syrjäytettyjen ihmisten kansanedustaja.”

Said Ahmedista tulisi Suomen ensimmäinen somali­taustainen kansan­edustaja. Hänen mielestään asialla on merkitystä esikuvana olemisen näkö­kulmasta.

Omassa nuoruudessaan hän ei nähnyt itsensä näköisiä ihmisiä edus­kunnassa.

”Uskon, että voin olla esimerkkinä nuorille, että heistäkin voi tulla ihan mitä vain tässä maassa.”

Aivan heti vaihdokset eivät toteudu. Arhinmäen valinta apulais­pormestariksi muuttuu viralliseksi Helsingin kaupungin­valtuuston kokouksessa elokuun alussa.

Tämän jälkeen Arhinmäen ja pormestarina aloittavan Juhana Vartiaisen (kok) tulee hakea eduskunnasta eroa. Eron myöntää eduskunnan täysistunto, eli se tapahtuu aikaisintaan syyskuussa.

Kesän ajan Arhinmäellä riittää töitä muun muassa eduskunta­ryhmän puheen­johtajana.

”Ei tämä nyt vielä tunnu miltään. Hanskat eivät ole pudonneet”, Arhinmäki sanoo.

Uudesta ryhmänjohtajasta päätetään puolueen kesäkokouksessa elokuun loppupuolella.

Kun Vartiaisesta tulee Helsingin pormestari, eduskuntaan nousee helsinkiläinen Atte Kaleva.