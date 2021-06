EU:n maatalous­politiikan uudistuksesta on saavutettu poliittinen sopu kolmen vuoden valmistelun jälkeen

Sopu vaatii vielä hyväksynnän sekä EU-parlamentilta että jäsenmaita edustavalta neuvostolta.

Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistuksesta on saavutettu poliittinen sopu instituutioiden välisissä neuvotteluissa. Asiasta kertoo maatalous­komissaari Janusz Wojciechowski Twitterissä.

Wojciechowskin mukaan joissain kysymyksissä komissio olisi toivonut toisenlaista tulosta, mutta sopuun voi olla kokonaisuudessaan tyytyväinen. Hän toivoo, että myös EU-jäsenmaat antavat sovulle tukensa.

”Olen tyytyväinen, että voin sanoa, että teimme sen! Jossain asioissa toivoimme erilaista lopputulosta, mutta kaiken kaikkiaan uskon, että voimme olla tyytyväisiä saavuttamaamme sopimukseen”, twiittasi Wojciechowski.

”Toivon, että Agrifish (maatalous- ja kalastusneuvosto) näkee asian samalla lailla ja tukee sopimusta kokouksessamme Luxembourgissa ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Iso kiitos kaikille”, hän jatkoi.

Neuvottelutulosta käsitellään maanantaina alkavassa EU-maiden maatalousministerien kokouksessa. Hyväksymiseen tarvitaan jäsenmaiden määräenemmistö, eli yksittäinen jäsenmaa ei voi kaataa sopua.

Uudistus määrittelee sen, millaista yhteistä maatalouspolitiikkaa EU:ssa tehdään tulevina vuosina. Kyseessä on valtava kokonaisuus, jossa yksi merkittävistä kysymyksistä on ollut se, kuinka suuri osuus maataloustuista tulisi varata ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Uudistus on saanut kovaakin kritiikkiä esimerkiksi ilmastoaktivisteilta, jotka ovat kritisoineet uudistusta kunnianhimottomaksi ilmastotoimien suhteen.

Nyt EU-instituutioiden välisissä neuvotteluissa saavutetun poliittisen sovun mukaan jäsenmaiden tulisi ohjata vähintään 25 prosenttia suorista maatalouden tuista ympäristö- ja ilmastotoimien toteuttamiseen. Maatalouden kehittämisrahoista osuuden tulisi olla 35 prosenttia.

Jatkossa myös vähintään kymmenen prosenttia suorista tuista tulee ohjata pienille ja keskisuurille tiloille.

Wojciechowskin mukaan tasosta tulee jäsenmaille sitova ja niiden on pystyttävä osoittamaan, että toimeen todella tartutaan. EU:n pyrkimys on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Komission varapuheenjohtaja Frans Timmermans kertoi pitävänsä selvänä, ettei näissä neuvotteluissa tehty vielä tarpeeksi ilmaston eteen.

"Tietenkään emme ole tehneet tarpeeksi. Totta kai meidän on tehtävä enemmän. Olemme vasta aloittaneet”, Timmermans sanoi.

Komissiolta odotetaan heinäkuussa suurta lakipakettia, jossa viitoitetaan ilmastotoimia eteenpäin.

Sopuun sisältyy vaatimus kosteikkoalueiden ja turvemaiden suojelusta.

”Turvemaat ovat olennaisia hiilinielujen ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tämä on ainoa asia, jonka haluan sanoa, heitä (viljelijöitä) on palkittava siitä, että he tulevat mukaan tähän työhön”, sanoi Timmermans.

Maatalouskomissaari Wojciechowski kertoi perjantaina, että tämän osalta työstetään edelleen teknistä ratkaisua siihen, miten vaatimusta sovelletaan Suomessa. Yksityiskohtia ei ole vielä tiedossa.

Maatalouspolitiikan uudistuksella on suuri merkitys, koska noin kolmasosa EU:n yhteisestä budjetista menee maatalouteen ja yhteisellä maatalouspolitiikalla määritellään, miten tukieuroja käytetään.

EU:n maataloustuet jakaantuvat kahteen niin kutsuttuun pilariin. Suorat tuet muodostavat rahoituksen ykköspilarin ja maaseudun kehittämisrahat kakkospilarin. Näistä jälkimmäinen on Suomelle perinteisesti tärkeä, sillä Suomi on hyötynyt kehittämisrahoista suhteellisen hyvin.

Suomi on tavoitellut toimiin joustoa kahden rahoituspilarin välille niin, että jos jäsenmaa tekee paljon ympäristö- ja ilmastotoimia maaseudun kehittämisrahoilla, voitaisiin tämä ottaa huomioon, kun suorien tukien puolella tehtäviä toimia tarkastellaan.

Uudet yhteiset maatalouspolitiikan säännöt on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 alusta.

Kokonaisuutta on valmisteltu jo noin kolme vuotta. Esitys asiasta annettiin edellisen komission kaudella vuonna 2018, eli ennen kuin EU muotoili vihreän kehityksen ohjelmansa.

Neuvotteluja käytiin myös toukokuun loppupuolella, jolloin ne kariutuivat yli kestettyään yli kaksi vuorokautta.