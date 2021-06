Jatkossa jäsenmaiden tulisi ohjata vähintään 25 prosenttia suorista maatalouden tuista ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Euroopan unionin maatalouspolitiikan merkittävästä uudistuksesta saavutettiin perjantaina poliittinen sopu.

Tulosta on kiitelty erityisesti maatalouden piirissä, mutta sitä on kritisoinut erityisesti ympäristö- ja ilmastoliike.

Uudistus määrittelee tulevina vuosina maiden yhteistä maatalous­politiikkaa, joka täytyi saada vastaamaan esimerkiksi unionin ilmasto­tavoitteita.

Jatkossa jäsenmaiden tulisi ohjata vähintään 25 prosenttia suorista maa­talouden tuista ympäristö- ja ilmastotoimiin. Maatalouden kehittämis­rahoista osuuden tulisi olla 35 prosenttia.

Lisäksi pienille ja keskisuurille tiloille tulisi ohjata vähintään kymmenen prosenttia suorista tuista.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) sanoo olevansa neuvottelutulokseen varovaisen tyytyväinen.

”Siellä on muutamia yksityiskohtia, joista täytyy vielä selvittää, mitä ne merkitsevät meille”, Leppä sanoo.

Lepän mukaan yksityiskohdat liittyvät Suomen viljely­olo­suhteisiin ja maa­talouden rakenteeseen.

Leppä on tyytyväinen siihen, että päätöksessä otetaan huomioon eri maiden olo­suhteet entistä paremmin ja turvataan ruoan­tuotannon jatkuvuus. Lisäksi hänen mukaansa ympäristö- ja ilmastokunnian­himo kasvaa nykyiseen verrattuna.

Ratkaisu vaatii vielä virallisen hyväksynnän sekä EU-parlamentilta että jäsenmaita edustavalta neuvostolta. EU-maiden maatalous­ministerit käsittelevät tulosta maanantaina alkavassa kokouksessaan.

Ympäristö- ja ilmastoministerin Krista Mikkosen (vihr) mielestä taas neuvottelu­tuloksen ympäristö­ehdot jäivät heikoiksi.

”Kansallisessa suunnitelmassa tulee ohjata vahvemmin ympäristö- ja ilmastotoimiin, jotta ne [olisivat] viljelijälle taloudellisestikin järkevä valinta”, Mikkonen kirjoitti viestipalvelu Twitterissä perjantaina.

Mikkonen myös ihmetteli sitä, miten on mahdollista, että maa­talouden päästöt eivät ole laskeneet viljelijöiden vapaa­ehtoisista ilmastotoimista huolimatta. Hän pohti, mitä asialle voisi tehdä.

”On ihan selvää, että silloin kun maata muokataan, siitä syntyy päästöjä”, aloittaa ministeri Leppä kysymykseen vastaamisen.

Hänen mukaansa Suomen maataloudessa omaksuttu toiminta­malli tulee vähentämään päästöjä ja viljelijät ovat siihen sitoutuneita. Leppä mainitsee toimista esimerkiksi maan­muokkauksen teknologian, poltto­aineiden ja lannoite­valmisteiden uudistamisen.

”Eihän me tyydytä siihen, mitä meillä ennen on tehty, vaan me tehdään työtä, jotta me pidämme tämän etu­matkamme, joka meillä on ollut Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.”

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK pitää EU-päätöstä tervetulleena. MTK uskoo ratkaisun mahdollistavan Suomelle tarpeeksi joustoa, jota tarvitaan esimerkiksi sääolojen vuoksi.

MTK:n puheenjohtajan Juha Marttilan mukaan jo 90 prosenttia suomalaisista tiloista tekee vapaa­ehtoisia ympäristötoimia. Hänen mukaansa aiemmin maa­talouden ympäristö­toimien pääpaino on ollut vesistöistä huolehtimisessa. Tämä osaltaan vastaa myös Mikkosen kysymykseen.

”Jos ajatellaan, että vesiensuojelu pysyy ennallaan, nyt pitäisi tulla enemmän resursseja ilmasto­toimiin”, sanoo Marttila.

Muutosten on tarkoitus astua voimaan vuonna 2023.

Sitä ennen Suomi valmistelee kansallisen strategiansa, joka EU-komission tulee vielä hyväksyä.

”Hyvää tässä on se, että vihdoin ja viimein saatiin päätös, että päästään kansallisesti valmistelemaan asioita”, sanoo MTK:n Marttila.

Marttilan mukaan uudistus näkyy aikanaan jokaisella suomalaisella tilalla. Suoria tulo­tukia leikataan, ja niiden sijaan lisätään tukia, jotka perustuvat tiettyihin tavoitteisiin, kuten ympäristö- ja ilmastotoimiin.

Kansainväliset ympäristöjärjestöt olivat pettyneitä sopuun. Niiden mielestä päätökset käytännössä vain säilyttävät nykytilan ja jättivät huomiotta ilmasto- ja biodiversiteettikriisit.

”Tätä ei voida kutsua yhteiseksi päätökseksi. Parlamentti menetti käytännössä kaikki muutos­ehdotuksensa, jotka olisivat voineet tehdä EU:n yhteisen maatalous­politiikan tulevaisuudesta jotenkin virheämmän ja reilumman. Neuvosto sai useimmat vaatimuksensa läpi”, sanoo tiedotteessa Jabier Ruiz ympäristöjärjestö WWF:n Euroopan-toimistolta.

Ympäristöjärjestöt eivät pidä siitä, että maat saivat joustavuutta kansallisten suunnitelmien toteuttamiseen. Niiden mukaan riskinä on, että suunnitelmat jäävät viherpesun tasolle eivätkä tavoitteet toteudu.