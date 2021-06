Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta sai maanantaina valmiiksi mietintönsä hallituksen maahantulomallista. Valiokunnan sosiaalidemokraatit eivät tukeneet lievennyksiä.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta näyttää maanantaina valmistuneessa mietinnössään vihreää valoa hallituksen maahantulomallille.

Valiokunta esittää malliin kuitenkin muutoksia.

Se katsoo muun muassa, ettei yhden koronarokotuksen saaneilta matkustajilta tarvitsisi edellyttää kahta koronavirustestiä Suomeen saapumisen yhteydessä. Sen sijaan yksi testi riittäisi, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk).

Hallituksen esityksessä yhden rokotuksen saaneilta matkustajilta edellytettäisiin sekä ennakkotesti, josta todistus esiteltäisiin maahantulon yhteydessä että toinen testi Suomessa 3–5 vuorokauden kuluessa. Sosiaali- ja terveysvaliokunta katsoo, että ennakkotestiä ei tarvittaisi ja Suomessa otettu testi riittäisi.

HALLITUKSEN esityksessä on kyse väliaikaisesta muutoksesta tartuntatautilakiin.

Lain tavoitteena on vähentää Suomeen rajat ylittävän liikenteen kautta leviäviä koronatartuntoja ja ehkäistä uusien virusmuunnosten leviämistä Suomeen kun matkailu vähitellen avautuu.

Hallituksen esityksessä laki olisi voimassa vuoden loppuun ja toisen testin vaatimus lokakuun puoleenväliin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta lyhensi lain voimassaoloaikaa lokakuun puoleenväliin. Tämä oli perustuslakivaliokunnan edellytys sille, että laki voidaan säätää tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Perustuslakivaliokunta antoi lausuntonsa lakiesityksestä viime viikolla. Se kiinnitti huomiota myös siihen, että lähtömaiden riskitaso olisi hyvä huomioida laissa. Hallituksen esityksessä vaatimukset ovat samat rajalla riippumatta siitä, mistä maasta matkustaja tulee.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta teki myös tämän muutoksen. Se katsoo, että niin sanotuista vihreistä maista voisi saapua Suomeen vapaasti.

”Lähdimme siitä, että asetuksella säädetään, että niistä maista, jotka ovat niin sanottuja vihreitä maita [...] pääsisi vapaasti tänne tulemaan. Voisimme kohdentaa resursseja niihin kohteisiin, jotka ovat riskikohteita”, Lohi sanoo.

Vihreillä mailla viitataan maihin, joissa ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta per 100 000 asukasta per 14 päivää.

Lohen mukaan valiokunnan tekemät muutokset perustuvat paitsi perustuslakivaliokunnan lausuntoon myös asiantuntijakuulemisiin. Niissä kävi Lohen mukaan ilmi, ettei valiokunnan esittämille muutoksille ole lääketieteellisiä tai epidemiologisia esteitä.

”Näimme, että jos ei ole lääketieteellisiä perusteita säätää tällä tavalla tiukasti, niin silloin meidän pitää ajatella yhteiskunnan kokonaistilannetta ja myös sitä, että yhteiskuntaa ja matkailuakin voidaan avata terveysturvallisesti kun rokoteohjelmat etenevät”, Lohi sanoo.

Mietinnön sisällöstä äänestettiin. Valiokunnan sosiaalidemokraatit tukivat hallituksen alkuperäistä esitystä ja olisivat jättäneet lievennykset tekemättä. Ainoastaan voimassaoloaikaa olisi lyhennetty perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla.

Valiokunnan jäsen Aki Lindén (sd) sanoo, että sosiaalidemokraateissa lievennyksiä pidettiin riskeinä.

”Emme tukeneet sitä kohtaa, missä toisin kuin hallituksen alkuperäisessä esityksessä mentiin eri maiden rankkeeraamiseen. Sehän tarkoittaa sitä, että niistä maista voidaan tulla Suomeen ilman mitään testiä ja ilman mitään rokotteita.”

Lindén on huolissaan erityisesti siitä, että näistä maista pääsisi alhaisesta ilmaantuvuudesta huolimatta leviämään Suomeen niin sanottua viruksen delta-muunnosta, jonka tartuttavuus on suuri.

Myös yhden rokotuksen saaneiden vapauttaminen ennakkotestistä on Lindénin mielestä huono ajatus.

”Sehän voi tarkoittaa käytännössä tilannetta, että ihmisiä kävelee maahan ja heillä voi olla silti tartuntaa päällä, kun he ovat saaneet vasta ensimmäisen rokotuksen”, hän sanoo.

Hallituksen esittelemän mallin mukaan Suomeen saapuvilta edellytettäisiin maahantulon yhteydessä luotettavaa todistusta kuuden kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, saadusta hyväksyttävästä koronarokotussarjasta tai ennen Suomeen saapumista tehdystä negatiivisesta koronatestistä.

Jos todistusta mistään näistä ei ole, pitäisi matkustajan käydä koronatestissä heti Suomeen saavuttuaan.

Ennen maahantuloa tehdyn testin pitäisi olla tehty enintään kolme vuorokautta ennen Suomeen saapumista.

Jos matkustaja ei ole saanut täyttä rokotussarjaa tai sairastanut koronatautia, hänen tulisi lisäksi käydä toisessa testissä Suomessa 3–5 vuorokauden kuluessa.

Velvollisuus esittää todistus tai käydä testissä koskisi yli 16-vuotiaita.

Jos testeihin ei osallistuisi, voisi seuraamuksena olla sakkorangaistus.

Lakiin ei ole kirjattu varsinaista vaatimusta omaehtoisesta karanteenista testien välillä, mutta lähikontakteja ohjeistetaan välttämään. Tämä vastaa THL:n nykyistä suositusta.

Laki on määrä saada käsiteltyä eduskunnassa vielä ennen kesätaukoa eli tällä viikolla.

Mallia koronatestituloksien esittämiseksi rajoilla on koetettu luoda pitkään ja prosessi on ollut vaikea.

Viime syksynä hallituksen yritys mallin luomiseksi ei läpäissyt sellaisenaan perustuslakivaliokunnan seulaa.