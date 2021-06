Ensimmäisen rokoteannoksen saanut joutuisi testiin vasta maahaantulon jälkeen, ja matalan tautiriskin alueilta pääsisi Suomeen vapaasti. Eduskunta äänestää mallin hyväksymisestä perjantaina.

Hallituksen esitys uudeksi maahantulomalliksi oli tiistaina ensimmäisessä käsittelyssä eduskunnan täysistunnossa. Malli on tarkoitus toteuttaa väliaikaisilla muutoksilla tartuntatautilakiin.

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön sosiaali- ja terveysvalio­kunnan maanantaisen mietinnön mukaisena. Valiokunta oli tehnyt hallituksen esitykseen joitakin lievennyksiä, joita valiokunnan sosiaalidemokraatti­jäsenet eivät tukeneet.

Malli määrittelee, millaisilla testi- ja todistus­vaatimuksilla Suomeen pääsisi jatkossa matkustamaan. Mallin on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Se olisi voimassa 15. lokakuuta saakka.

Mallin hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestetään toisessa eduskunnan täysistunnon käsittelyssä perjantaina. HS käy läpi äänestykseen tulevan mallin sisällön.

Mitä Suomeen tulevilta vaadittaisiin?

Suomeen saapuvan olisi esitettävä todistus enintään kolme vuorokautta vanhasta negatiivisesta korona­testi­tuloksesta, vähintään kaksi viikkoa aiemmin saadusta täydestä korona­rokotus­sarjasta tai enintään kuusi kuukautta aiemmin sairastetusta korona­taudista. Negatiivisen koronatestitodistuksen kanssa saapuvan matkustajan pitäisi käydä toisessa korona­testissä 3–5 vuorokautta Suomeen saapumisen jälkeen.

Jos Suomeen saapuvalla matkustajalla ei ole mukanaan todistusta negatiivisesta testi­tuloksesta, täydestä rokote­sarjasta tai sairastetusta taudista, pitäisi hänen osallistua testaukseen rajalla.

Suomeen saapuvat matkustajat, jotka ovat saaneet yhden rokote­annoksen täydestä kahden rokotteen sarjasta, eivät joutuisi rajatestaukseen. Heiltä edellytettäisiin ainoastaan testissä käymistä 3–5 vuorokautta maahan saapumisen jälkeen.

Kuka olisi vapautettu vaatimuksista?

Vaatimus todistuksista ei koskisi vuonna 2006 tai sitä myöhemmin syntyneitä matkustajia.

Suomeen pääsisivät vapaasti ilman testi-, rokotus- tai tautitodistuksia ihmiset, jotka saapuvat ”sellaisesta maasta tai sellaiselta alueelta, jossa korona­viruksen ilmaantuvuus tai muuntuneen viruksen yleisyys ei aiheuta erityistä epidemian leviämisen riskiä”.

Määritelmää matalan riskin maista ja alueista tarkennettaisiin vielä valtioneuvoston asetuksella.

Suomessa matalan riskin alueina on pidetty maita, joissa taudin ilmaantuvuus on korkeintaan 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. EU:n suosituksessa kahden viikon ilmaantuvuus­lukeman yläraja niin kutsutuille vihreille maille on 50 tai 75 tapausta riippuen kunkin maan testipositiivisten osuudesta.

Miten vaatimuksia valvottaisiin?

Todistusten tarkastamisesta vastaisivat kunnat tai kunta­yhtymät, joiden alueella on maahan­tulo­piste. Kunnat ja kunta­yhtymät vastaisivat myös korona­testien järjestämisestä maahan­tulijoille.

Vaadittujen testien laiminlyömisestä voisi seurata uuden maahantulomallin mukaan sakkorangaistus. Matkustajia Helsinki-Vantaan lentokentällä kesäkuussa 2021.

Jos matkustaja ei osallistu häneltä rajan­ylityksessä tai maahan­tulon jälkeen vaadittuun testiin, voisi seurauksena olla sakkorangaistus.

Todistuksia voitaisiin tarkastaa pistokoemaisesti, jos matkustus­määrien kasvaessa kunnan tai kunta­yhtymän ei ole mahdollista tarkastaa kaikkia todistuksia. Jos kunnan tai kunta­yhtymän resurssit eivät riitä todistusten tarkastamiseen, kunta voisi siirtää tarkastamisen osto­palveluna tehtäväksi.

Malli lisää kuntien ja terveys­viranomaisten tehtäviä. Todistusten tarkastaminen vie resursseja erityisesti kunnissa, joissa sijaitsee rajanylityspisteitä.

Taakka korona­testauksesta kohdistuu todennäköisesti laajempaan joukkoon kuntia, koska moni maahan­tulija jatkaa matkaansa eri puolille Suomea, ja matkustaja voi hakeutua testiin missä kunnassa tahansa, arvioi sote-valiokunta mietinnössään.

Alkuperäisessä hallituksen esityksessä testi­vaatimus olisi koskenut myös matalan tautiriskin maista saapuvia. Eduskunnan täysistunnossa moni kiitteli sote-valiokunnan lievennyksiä siitä, että muutosten avulla terveydenhuollon resursseja kohdistetaan tarkoituksen­mukaisesti.

”On välttämätöntä kohdistaa toimenpiteitä ja resursseja riskimaista tuleviin, jotteivät raja-asemat, satamat ja lentokentät ajaudu hallitsemattomaan tilanteeseen”, sanoi Sari Multala (kok).

Toisaalta virusvarianttien, kuten erittäin herkästi tarttuvan delta­muunnoksen, aiheuttamat riskit herättivät istunnossa keskustelua. Deltamuunnosta on arvioitu tulleen Suomeen Pietarin EM-kisaturistien mukana, sillä muunnos on yleistynyt Venäjällä nopeasti.

Sote-valiokunnan jäsen ja maahantulomallin lievennyksiä vastustanut Aki Lindén (sd) nosti esiin huolen siitä, onko yhden rokoteannoksen saaneilla suomalaisilla riittävän hyvää suojaa viruksen deltavarianttia vastaan. Suomen aikuisväestöstä 20 prosenttia on saanut täyden rokotesarjan, kun EU- ja Eta-maissa täysi rokotesuoja on jo 36 prosentilla.

Alustavien tutkimustulosten mukaan jo ensimmäinen rokoteannos suojaa hyvin deltamuunnoksen aiheuttaman taudin vakavalta muodolta. On kuitenkin epävarmaa, missä määrin vaillinainen rokotesuoja ehkäisee tartunnan saamista tai viruksen tartuttamista eteenpäin.