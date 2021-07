Suldaan Said Ahmed haluaisi jättää rasismista puhumisen muille: ”Usein maahan­muuttaja­taustaisille poliitikoille tehdään tietty rooli”

Syksyllä eduskuntaan nousevan Suldaan Said Ahmedin mielestä suomalaisen yhteiskunnan pahin uhka on nuorten syrjäytyminen.

”Minulla on ollut ihan pienestä lähtien sellainen oikeudenmukaisuuden ajatus, että haluaisin auttaa muita. En ole ikinä sietänyt epäoikeudenmukaisuutta”, sanoo Suldaan Said Ahmed.

Suldaan Said Ahmed kuuli hiljattain äidiltään muiston ajalta, jolloin perhe saapui Suomeen. Said Ahmed oli tuolloin 15-vuotias.

Maahantuloon kuului haastattelu suurlähetystössä. Said Ahmedilta kysyttiin, mitä hänestä tulisi isona Suomessa.

”Vastasin, että minusta tulee presidentti.”

Lähetystössä kerrottiin heti, ettei haave voisi toteutua: lain mukaan presidentin on pitänyt syntyä Suomessa. Said Ahmedin kiinnostus politiikkaan jäi kuitenkin kytemään.

Tällä viikolla Said Ahmedille selvisi, että hänestä tulee syksyllä vasemmistoliiton kansanedustaja. Hän nousee eduskuntaan varasijalta, kun Paavo Arhinmäestä tulee Helsingin apulaispormestari ja ensimmäisellä varasijalla ollut Silvia Modig jää EU-parlamenttiin.

Suomalaisen yhteiskunnan pahin uhka on nuorten syrjäytyminen, 28-vuotias Said Ahmed sanoo. Hän on aiemmin työskennellyt koulun ja työn ulkopuolella olevien nuorten parissa.

”Kun jokainen nuori tulee nähdyksi ja kuulluksi tässä yhteiskunnassa, voidaan myös ehkäistä näköalattomuutta ja sitä, että he joutuvat väärille raiteille.”

Yhtenä ratkaisuna nuorten ongelmiin Said Ahmed pitäisi terapiaan pääsemisen helpottamista. Tämän hän mainitsee myös tavoitteekseen eduskunnassa.

Hän korostaa, että asialla olisi merkitystä maan taloudenkin kannalta. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista mielenterveyssyistä pitäisi saada vähennettyä.

Tähän asti Said Ahmed on vaikuttanut Helsingin kaupunginvaltuustossa. Siellä hän on vaatinut aloitteissaan esimerkiksi selkokielistä viestintää, tet-jaksojen syrjimättömyyden varmistamista ja matalan kynnyksen velkaneuvontaa nuorille. Kaupunki aloitti anonyymin rekrytoinnin kokeilun hänen aloitteensa seurauksena.

Said Ahmedista tulee Suomen ensimmäinen somalitaustainen kansanedustaja. Taustalla sekä on että ei ole väliä, hän sanoo.

Hänestä on tärkeää, että ”politiikka näyttää siltä, miltä yhteiskunta näyttää”.

”Sillä on väliä, että päätöksiä on tekemässä ihmisiä, jotka ymmärtävät erilaisia elämäntapoja, erilaisia taustoja ja köyhyyttä. Sekä sitä, miltä tuntuu kasvaa kodissa, jossa ei ollut aina välttämättä ruokaa jääkaapissa.”

Said Ahmed uskoo, että hän voi kansanedustajana näyttää esimerkkiä monille. Hän vertaa tilannetta siihen, kun hän itse ensi kertaa näki tummaihoisen suomalaisen televisiouutisissa ankkurina.

”Se oli minulle voimaannuttava hetki: että näin sellaisen henkilön ja näin, että tämä on Suomessa mahdollista.”

Said Ahmed sanoo lapsuutensa vaikuttaneen vahvasti siihen, millaista politiikkaa hän ajaa.

Hänestä auttamisen halu on itsestään selvä asia, kun itsekin on aiemmin saanut apua.

”Lapsena olen kokenut ja nähnyt läheltä kuolemaa, kaaosta ja sotaa. Ja on ollut lukuisia läheltä piti -tilanteita. En halua, että yksikään lapsi kokee sellaista maailmassa enää.”

Vuonna 2008 perhe muutti Kontiolahdelle Pohjois-Karjalaan. Said Ahmedilla on kymmenen sisarusta, ja hänen äitinsä on yksinhuoltaja.

Kontiolahdelta on kaiken hyvän lisäksi ikäviäkin muistoja. Yli kymmenen vuotta sitten Joensuussa huolestuttiin kiristyneestä ilmapiiristä, joka näkyi ulkomaalaisiin kohdistuneissa asenteissa ja ilkivaltana.

Huoli yhteiskunnan jakautumisesta vaikutti Said Ahmedin päätökseen lähteä ensimmäistä kertaa ehdolle kuntavaaleissa vuonna 2012. Edellisenä vuonna perussuomalaiset oli saanut vaalivoiton eduskuntavaaleissa.

Uudessa kotikaupungissa Helsingissä 90 ääntä ei riittänyt valtuustopaikkaan. Paikka aukesi kuitenkin seuraavalla yrityksellä vuonna 2017.

Suldaan Said Ahmed pitää sosiaalista mediaa mahdollisuutena kasvattaa nuorten äänestysaktiivisuutta. Hän on itse aktiivinen esimerkiksi Instagramissa, jossa hänellä on yli 18 000 seuraajaa.

Nuorten osallisuuden lisäksi Said Ahmedille tärkeitä teemoja ovat vasemmistoliittolaiselle tyypillisesti ilmastonmuutoksen torjuminen sekä ihmisoikeudet Suomessa ja ulkomailla.

Said Ahmed on aiemmin kertonut olevansa muslimi. Uskonnon ja liberaalien arvojen yhdistäminen on vasemmistoliitossa epätyypillisempää, mutta hänelle aihe ei ole ollut vaikea. Said Ahmed suhtautuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liberaalisti ja vaatii translain muuttamista.

”Poliitikkona tehtävänäni ei ole miettiä, mitä joku tietty yhteisö tai henkilö ajattelee päätöksistäni. Tärkeintä on se, että toimin oikeudenmukaisesti kaikkia ihmisiä kohtaan ja että jokainen saa olla oma itsensä.”

Said Ahmed sanoo olleensa nuorempana monissa ajatuksissaan mustavalkoisempi kuin nykyään. Hän ei aiemmin halunnut edes keskustella eri mieltä olevien kanssa.

”Tänä päivänä olen hyvin rauhallinen ja dialogia käyvä, ei mitään ääriä.”

Toisaalta kansanedustajan taustalla ei Said Ahmedin mielestä pitäisi olla väliä.

Aiemmin hän on tuonut usein julkisesti esiin kokemaansa rasismia ja tekemiään rikosilmoituksia, mutta viime aikoina aiheesta on tullut vaikea. Kyse ei ole siitä, etteikö hän saisi rasistisia viestejä ja soittoja edelleen päivittäin.

”Samaan aikaan olen saanut monilta nuorilta soittoja nyt, kun eduskuntaan nousu konkretisoitui, että älä puhu enää rasismista. Koska usein maahanmuuttajataustaisille poliitikoille tehdään tietty rooli, jossa he puhuvat vain tietyistä asioista”, Said Ahmed sanoo.

”Että vaikka tiedetään, että se on sulle arkipäivää, yritä profiloitua jonkin toisen asian asiantuntijana.”

” Said Ahmed toivoo, että esimerkiksi rasismista puhuisivat ja oppisivat enemmän myös ne, jotka eivät ole joutuneet kärsimään siitä.

Said Ahmed on itsekin samoilla linjoilla. Hän aikoo nyt keskittyä eduskuntatyöhön ja antaa työnsä puhua puolestaan.

Said Ahmedin puhelin pirisee haastattelunkin aikana jatkuvasti, ja Helsingin kaduilla ihmiset onnittelevat spontaanisti.

Huomiota on tullut myös maailmalta. Hän kertoo, että esimerkiksi Somalian pääministeri on halunnut onnitella saavutuksesta ja Britannian yleisradioyhtiö BBC on haastatellut häntä.

Samaan aikaan Said Ahmedin kanssa eduskuntaan nousee kokoomuksen Atte Kaleva. Poliitikot tuntevat toisensa Helsingin kaupunginvaltuustosta. Esimerkiksi sittemmin kuopatusta suurmoskeijahankkeesta he olivat vahvasti eri mieltä.

Kun Said Ahmedilta kysyy, mitä mieltä hän on Kalevasta, hän alkaa puhua isän­maallisuudesta. Siitä Kalevakin puhuu usein.

Said Ahmedin mielestä isänmaallisuus on sitä, että ajetaan kaikkien suomalaisten etuja eikä maalailla turhia uhkakuvia. Hän sanookin olevansa hyvin isänmaallinen ja korostaa, että Suomessa ei esimerkiksi ole islamisaatiota.

”Ajattelen, että Atte on kokoomuslainen poliitikko. En ole hänen kanssaan samaa mieltä asioista. Mutta myös kunnioitan jokaista poliitikkoa, joka lähtee ajamaan yhteisiä asioita.”