Tulevan kansanedustajan mielestä perussuomalaiset olisi kokoomukselle luonnollinen suunta yhteistyölle.

Atte Kaleva sanoo olleensa aina oikeistolainen. ”Sellainen yhteiskunta, jossa ahkerilla ei mene paremmin kuin laiskoilla ja fiksuja valintoja tehneillä ei mene paremmin kuin tyhmiä valintoja tehneillä, on pohjimmiltaan epäterve yhteiskunta”, hän sanoo.

Atte Kaleva (kok) päätyi politiikkaan, kun hän ei enää saanut kouluttaa varusmiehiä Porin prikaatissa.

Nimenomaan kouluttaminen oli syy sille, miksi hän aikanaan vaihtoi diplomi-insinöörin opinnot sotatieteisiin. Hän piti Puolustusvoimien ympäristöstä ja selkeästä tavasta toimia.

Kouluttajana ei kuitenkaan saa jatkaa ikuisuutta. Kaleva yritettiin siirtää esikuntatehtäviin, mutta kahdesti hän onnistui estämään siirron.

”Kolmannella kerralla Porin prikaatin henkilöstöpäällikkö tuli ruokalassa sanomaan, että ”Atte tiedän, mitä olet kaksi kertaa tehnyt, se ei ole mitenkään jäänyt huomaamatta. Ja nyt on kolmas kerta, nyt se on pakko mennä”, Kaleva kertoo.

Esikunnan paperitöiden sijaan Kaleva halusi pyrkiä poliittiseksi päättäjäksi.

Oli myös toinen tekijä, julkisuus. Suuri yleisö muistaa Kalevan siitä, että hänet ja vaimonsa Leila Kaleva (kok) siepattiin Jemenissä vuonna 2012.

He olivat terroristijärjestön panttivankeina yhteensä 4,5 kuukautta ja vapautuivat toukokuussa 2013.

Kaappaus ja vapautuminen olivat luonnollisesti suuria mediatapahtumia. Kalevan mukaan Puolustusvoimissa julkisuus ei olisi välttämättä ollut hyvästä.

”Mietin, miten voisin käyttää julkisuutta hyväksi isänmaan puolesta. Julkisuudesta ei sinänsä ole mielestäni mitään muuta hyötyä muussa kuin poliittiseen virkaan pyrittäessä.”

Vuonna 2015 Kaleva asettui ensimmäisen kerran ehdolle eduskuntavaaleissa, mutta paikkaa ei vielä tullut. Sittemmin hän on tullut tunnetuksi Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Nyt Kaleva on nousemassa eduskuntaan varasijalta, kun Juhana Vartiaisesta (kok) tulee Helsingin pormestari. Kalevan keskeisiä teemojaan ovat talous, turvallisuus ja maahanmuutto.

Jos Kaleva saisi tehdä maahanmuutolle mitä tahansa, hän loisi koko EU:n laajuisen turvapaikkajärjestelmän. Turvapaikkaa haettaisiin leireillä, jotka perustettaisiin EU:n ulkorajoille tai jopa rajojen ulkopuolelle.

”Henkilö, joka ei saisi maahantulo-oikeutta, joutuisi poistumaan leiriltä lähtömaahansa. Jos he saisivat turvapaikan, heidät otettaisiin sieltä koko perhekunta, vanhemmat, lapset ja isovanhemmat. Koko porukka töihin ja kouluun.”

Kaleva haluaisi lisäksi kiristää maahantulon edellytyksiä pisteytys­järjestelmällä. Jokainen maahantulija, pois lukien kiinteistöpakolaiset, saisi pisteitä sen mukaan, kuinka todennäköistä hänen työllistymisensä on.

Hänen mielestään maahanmuutto on hyvä asia, jos se hyödyttää Suomea kansantaloudellisesti.

Kalevan mielestä osa suomalaisista kieltäytyy kategorisesti näkemästä maahanmuutossa mitään pahaa. Osa taas hänen mielestään näkee sen kategorisen kielteisenä.

”Jos meillä on vain nämä ääripäät, jotka keskustelevat, se on aika köyhä keskustelu.”

Oletko itse siinä näiden ääripäiden keskellä?

”Se varmaan riippuu siitä, missä porukassa on. Mutta kyllä koen, että olen kohtuullisen keskellä. Saan näistä kummastakin ääripäistä leimoja.”

Leimoilla Kaleva tarkoittaa sitä, että häntä moititaan toisissa piireissä esimerkiksi muslimien liiasta puolustamisesta ja toisissa häntä kutsutaan rasistiksi.

Kokoomuksessa Kaleva on nähty konservatiivisen laidan edustajana yhdessä esimerkiksi Wille Rydmanin kanssa. Kaleva puhui keskiviikkona tehdyssä haastattelussa kokoomuksen jakolinjoista sopuisaan sävyyn.

”En halua sanoa kenellekään, että hän on vääränlainen kokoomuslainen siksi, että hänellä on liberaalimmat ajatukset kuin minulla”, hän sanoo.

”Meidän täytyy hyväksyä se, että talous ja turvallisuus ovat ne asiat, jotka yhdistävät meidät.”

Kaleva sanoo lisäksi olevansa EU-myönteinen ja pitävänsä koulutusta tärkeänä, asioita joiden on perinteisesti ajateltu yhdistävän kokoomusta.

Lauantaina kokoomuksen pormestariehdokkuudesta vetäytynyt Kirsi Piha sanoi HS:n Kuukausiliitteessä ja julkaisemassaan pamfletissa, että kokoomuksessa on oikeistopopulistinen siipi, jota puoluejohto ei halua laittaa kuriin.

Lue lisää: Kirsi Piha luopui talvella Helsingin pormestari­ehdokkuudesta, ja nyt hän kertoo miksi

Piha nimeää pamfletissaan Kalevan yhdeksi oikeistopopulisteista. Hänen mukaansa Kalevan ja muiden samanmielisten poliittiset näkemykset kumpuavat ”hyvin ahdasmielisestä ja äärioikeistolaisesta retoriikasta”.

”Hiukan kyllä huvittaa se, että omaa suvaitsevaisuuttaan kuuluttavat eivät omassa puolueessaan hyväksy erilaisuutta. En kokenut Kirsiä kokoavana voimana, vaan hän ennemminkin jakoi meitä”, Atte Kaleva kommentoi HS:lle lauantaina.

Lue lisää: Näin kokoomus murtui keväällä taisteleviin leireihin – HS Visio selvitti puolueen tilan

Maahanmuuttokantojensa puolesta Kaleva voisi yhtä hyvin kuulua perussuomalaisiin. Esimerkiksi perussuomalaisten Riikka Purra sanoikin Twitterissä olevansa iloinen, että uusi kokoomuslainen kansanedustaja on juuri Kaleva.

Kalevan mielestä juuri EU- ja Nato-kysymykset erottavat hänet perus­suomalaisista.

Hän on tuonut kuitenkin esiin, että kokoomuksen pitäisi vahvistaa yhteistyötään puolueen kanssa. Hänen mielestään vihervasemmiston vastavoimaksi pitäisi muodostaa oikeistokoalitio.

Kaleva sanoo kysyneensä puolueensa sisällä, mitä muita vaihtoehtoja edes on. Sanna Marinin (sd) demarit ovat ”tulipunaisia”, ja vihreiden kanssa tarvittaisiin vielä useampia hallituskumppaneita.

”Uskon, että kokoomus kyllä löytää helpommin perussuomalaisten kanssa yhteisen sävelen EU-politiikasta kuin vasemmistopuolueiden kanssa talouspolitiikasta.”

Kaleva sanoo arvostavansa debatointia, jossa asiat ratkaisevat tunteiden sijaan. Hänet kuvattiin Helsinki Biennaalin terminaalirakennuksella Kauppatorin edustalla.

Sotilastaustansa Kaleva sanoo näkyvän esimerkiksi hänen ajatuksissaan Suomen puolustuspoliittisesta ja geopoliittisesta asemasta.

Kaleva ajaa vahvasti Suomen liittämistä Natoon. Hän uskoo sen tapahtuvan, kunhan ”saadaan yhteiskunnasta suomettumisen henki pois.”

Kaleva vaatii, että Suomessa käytäisiin läpi suomettumisen ongelmat ja siihen liittyneet henkilöt, joista osa vaikuttaa hänen mukaansa edelleenkin päivänpolitiikassa.

”Tuotaisiin esille se, miten Neuvostoliitto vaikutti Suomen poliittiseen järjestelmään ja koko yhteiskuntaan. Jotta sitä ei pääsisi tapahtumaan uudestaan.”

Kuvaannollista lynkkausta tai noitavainoja hän ei silti sano haluavansa. Mallia voisi hänestä ottaa esimerkiksi Desmond Tutun totuuskomissiosta, joka tutki Etelä-Afrikassa apartheidin ajan ihmisoikeusrikkomuksia.

Tämän kevään kuntavaaleissa Kaleva nostatti kohua vaalivideollaan. Siinä hän sanoi unelmoivansa Helsingistä ilman kommunismeja.

Kaleva sanoo halunneensa tuoda videolla normeja näkyväksi. Hänen mielestään kommunismia jopa romantisoidaan, mitä hän pitää kaksinais­moralistisena.

”Hyvin pieni porukka oikeasti haluaa Suomesta kansallissosialistisen, mutta sitä pidetään hirvittävän suurena uhkana. Aika pieni porukka haluaa luoda Suomesta kommunistisen yhteiskunnan, mutta sitä ei sitten pidetä uhkana. Tämä on aika erikoista.”

Suojelupoliisin mukaan äärioikeiston terrorismin uhka on kohonnut Suomessa. Äärivasemmistosta se mainitsi vuosikirjassaan muuhun terrorismin uhkaan verrattuna vähän.

Lue lisää: Supo pitää väestön­vaihto­teoriaa ääri­oikeistolaisen terrorismin yhtenä vaikuttimena: ”Tilannekuva on aiempaa huolestuttavampi”

Kaleva puhuu usein ja paljon segregaatiosta eli asuinalueiden eriytymisestä sekä islamistisista ääriliikkeistä jihadismista ja salafismista.

Osan mielestä hän maalailee näitä uhkakuvia tarpeettomasti. Mitä Kaleva ajattelee siitä?

”Olisihan se kauhean herttaista, jos ongelmat ratkeaisivat ummistamalla silmät.”

Jihadismin hän tosin sanoo olevan enemmänkin ”ikävä riesa”, kuin Suomen olemassaoloa uhkaava ilmiö. Eksistentiaalisena uhkana hän pitää Venäjää.

Samaan aikaan Kalevan kanssa eduskuntaan nousee vasemmistoliiton Suldaan Said Ahmed. Poliitikot tuntevat toisensa Helsingin kaupungin­valtuustosta. Esimerkiksi sittemmin kuopatusta suurmoskeija-hankkeesta he olivat vahvasti eri mieltä.

Kalevan mielestä Said Ahmed on tuonut vasemmistolaisia teemojaan johdonmukaisesti esiin. Hän kehuu kollegaansa, vaikka muistoja on kovastakin debatoinnista valtuustossa.

”Hän ei häpeä olla sitä mieltä mitä on. Kyllä se on kunnioitettavaa.”