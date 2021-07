Suomalaisten näkemykset ilmaston­muutoksen torjunnasta eivät HS:n kyselyn valossa ole muuttuneet juurikaan vuodesta 2019. ”Ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvä luontokato eivät kysy meidän mielipidettämme”, sanoo Greenpeacen Kaisa Kosonen.

IlmastonmuutoKSEN torjuntaan liittyvät kysymykset jakavat suomalaiset kahteen eri tavoin ajattelevaan leiriin. Näin voi tulkita tuoreesta HS-gallupista.

Tutkimuksessa esitettiin vastaajille neljä ilmastonmuutokseen ja sen torjuntaan liittyvää väittämää. Kyseinen verraten selvä kahtiajako näkyi vastauksissa kautta linjan.

Joka toinen kyselyn vastaaja, 50 prosenttia, oli esimerkiksi täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan Suomen tulee olla ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä. 45 prosentin näkemys oli päinvastainen, eli he olivat täysin tai jokseenkin eri mieltä edellä­kävijyyden tarpeellisuudesta.

48 prosenttia oli valmis tinkimään omasta elintasostaan ilmastonmuutoksen vuoksi. 45 prosenttia puolestaan ei ollut valmis tekemään niin.

Vastaajille esitettiin myös väittämä, jonka mukaan monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisuudessa. 48 prosenttia ei usko, että niin tehtäisiin. 42 prosenttia puolestaan uskoo näin.

” Niukka enemmistö ei usko, että pakottamatta olisi mahdollista saada aikaan riittävästi muutoksia.

Lopulta vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa vapaaehtoisuuteen ja toisaalta pakkoihin ilmastonmuutoksen torjunnan välineinä.

Tässä kysymyksessä niukka enemmistö, 53 prosenttia, ei usko, että pakottamatta olisi mahdollista saada aikaan riittävästi muutoksia. 39 prosentin mielestä ihmisten vapaaehtoiset valinnat riittävät ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Kyselystä käy ilmi myös, etteivät suomalaisten ilmastokannat ole muuttuneet juuri lainkaan sitten syksyn 2019, jolloin HS viimeksi kysyi asiasta. Kyselyn neljästä väittämästä kolme kysyttiin myös tuolloin. Muutokset mahtuvat pitkälti virhemarginaaliin.

”On yllättävää, että tulokset olivat niinkin samanlaiset kuin edellisessä kyselyssä. Asetelma ei näyttäisi muuttuneen mihinkään suuntaan tässä väliaikana”, sanoo kyselyn HS:n pyynnöstä tehneen Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela.

Hän uskoo, että kantojen pysyvyys voi johtua osittain kyselyn ajankohdasta: Ilmastonmuutos on koronavirus­kriisin aikana ollut vähemmän julkisuudessa ja ihmisten huolet ovat keskittyneet ehkä enemmän tautitilanteeseen.

Sakari Nurmela

Nurmela pitää kiinnostavana myös sitä, että kahtiajako tuloksissa on niin johdonmukainen.

Hän tulkitsee tätä niin, että ilmastonmuutoksen torjuntaa koskeviin kysymyksiin vastataan jossain määrin arvopohjaisesti. Vastaus saatetaan toisin sanoen valita omaan identiteettiin sopivasti, miettimättä kovin tarkkaan juuri käsillä olevaa tiettyä kysymystä.

Neljän väittämän lisäksi vastaajilta kysyttiin, kuinka paljon ilmastonmuutos huolestuttaa heitä tällä hetkellä.

Tässäkin kysymyksessä vajaa puolet oli joko erittäin tai melko huolissaan. Toinen vajaa puolet oli ei kovin paljon tai tuskin lainkaan huolissaan ilmastonmuutoksesta.

Vastaukset jakautuivat kahtia myös kysymyksessä, jossa kysyttiin tulisko Suomessa verottaa lento­matkustamista ilmasto­syistä.

Ilmastonmuutokseen liittyviä asenteita tutkinut apulaisprofessori Annukka Vainio Helsingin yliopistosta sanoo, että kyselyn osoittama kahtiajako välittää viestin ilmasto­toimista päättäville poliitikoille.

Annukka Vainio

”Tämä on merkki siitä, että tietyt kysymykset ilmastonmuutoksen ratkaisemisessa jakavat ihmisiä, ja on hirveän tärkeää saada yhteiskunnan tuki ilmastotoimien taakse”, hän sanoo.

Samalla Vainio uskoo, että HS:n kyselyssä kysytyt ilmasto­kysymykset ovat luonteeltaan polarisoivammasta päästä.

Kahtiajako on ollut vähäisempää kyselyissä, joissa on kysytty muita ilmastonmuutokseen liittyviä asioita, vaikkapa siitä, miten vakavana ongelmana ilmastonmuutosta pidetään. Tätä tiedusteltiin esimerkiksi tuoreessa Eurobarometrissa. Suomalaisista vastaajista 66 prosenttia oli sitä mieltä, että ilmastonmuutos on ”hyvin vakava ongelma” ja lisäksi 16 prosenttia piti sitä ”jokseenkin vakavana” ongelmana.

Vainio kiinnittää HS:n kyselyssä muutoin huomiota esimerkiksi kysymykseen ilmastohuolesta. Hän pitää esimerkiksi Eurobarometrin tulosten valossa yllättävänä, ettei huolestuneiden osuus ollut suurempi.

Mitä tulee mielipiteiden pysyvyyteen, Vainiokin arvelee, että taustalla voi vaikuttaa esimerkiksi koronakriisin dominointi ihmisten arjessa ja julkisuudessa.

” Erityisesti perussuomalaisten kannattajat vaikuttavat suhtautuvan ilmastonmuutoksen torjuntaan vähempimerkityksellisenä.

Kysymysten jakavuus hahmottuu tarkemmin, jos tuloksia tarkastellaan väestöryhmittäin.

Nuoret, opiskelijat, akateemisesti koulutetut, vihreät, vasemmistoliittolaiset ja itsensä poliittiseen vasemmistoon sijoittavat vaikuttavat johdonmukaisesti katsovan ilmastonmuutoksen torjumisen olevan tärkeää.

Erityisesti perussuomalaisten kannattajat puolestaan vaikuttavat suhtautuvan ilmastonmuutoksen torjuntaan vähempimerkityksellisenä.

Kyseinen jako näkyy esimerkiksi vastauksissa väittämään, jonka mukaan Suomen on oltava edelläkävijä ilmastotoimissa. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien selkeät enemmistöt ovat väittämän kanssa samaa mieltä, eli puolustavat edelläkävijyyttä. Perussuomalaisten kannattajien selvä enemmistö on päinvastaisella kannalla.

Perussuomalaisten joukossa on lisäksi laajaa skeptisyyttä ilmastonmuutos­keskusteluun julkisuudessa. Enemmistö, 53 prosenttia, perussuomalaisista vastaajista on kyselyn mukaan täysin varma siitä, että monia ilmastonmuutoksen vaikutuksia liioitellaan julkisuudessa.

Ilmastonmuutoksesta huolestuneita on keskimääräistä enemmän vihreissä ja vasemmistossa sekä jonkin verran enemmän naisten kuin miesten joukossa. Lisäksi nuoret, alle 30-vuotiaat, ovat siitä keskimäärin huolestuneempia kuin muiden ikäryhmien edustajat.

Kaikista väestöryhmistä löytyy silti kaikella tapaa ajattelevia.

Ympäristöjärjestö Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen pitää kyselyn mielenkiintoisimpana tuloksena sitä, etteivät kansalaisten ilmastokannat ole kyselyn valossa muuttuneet juuri lainkaan vuodesta 2019.

Kaisa Kosonen

” ”Ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvä luontokato ei kysy meidän mielipidettämme.”

Hän sanoo, että 20 vuoden kokemuksella ilmastotyöstä hänen tuntumansa kentältä on hiukan toinen: Erityisesti sen jälkeen, kun kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n raportti vuonna 2018 herätteli ilmasto­kriisin vakavuuteen, on Kososen mielestä Suomessa aina kunnista yrityksiin ja päättäjiin ollut yhä vahvempi tuki ilmastotoimille ja halua toimintaan.

Kosonen huomauttaa myös, että tulokset voivat vaihdella kysytyn kysymyksen mukaan. Monissa muissa kyselyissä esimerkiksi suomalaisten huolestuneisuus ilmastonmuutoksesta on vaikuttanut selvästi suuremmalta. Hän ottaa yhtenä esiin Maanpuolustus­tiedotuksen suunnittelukunnan taannoisen kyselyn, jossa 73 prosenttia oli paljon tai jonkin verran huolestunut asiasta.

”Kaikkein olennaisinta on kuitenkin, ettei ilmastonmuutos ja siihen kytkeytyvä luontokato kysy meidän mielipidettämme. Jos nyt katsoo vaikka noita Kanadan ennätyshelteitä, niin eipä siellä Lyttonin kylän asukkailta kysytty, että mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta, kun koko kylä paloi poroksi yhdessä hetkessä”, Kosonen sanoo.

Lue lisää: Kanada on liekeissä, ja sen pitäisi olla viimeinen varoitus­merkki Suomelle, sanoo ilmastotutkija: ”Tyrmäävä hetki pohjoiselle luonnolle”

Hän nostaa kyselystä esiin myös kysymyksen, jossa on tiedusteltu ihmisten halua tinkiä elintasostaan ilmastotoimien vuoksi.

”Onko meillä ylipäänsä aidosti valittavissa tulevaisuus, jossa voimme jatkaa saastuttamista ja ylikulutusta ilman, että sillä olisi seurauksia myös omalle elintasollemme?”

HS:n Kyselyn tulokset viittaavat joka tapauksessa siihen, että ilmastopäätöksiä tekevillä poliitikoilla ja esimerkiksi niitä puoltavilla järjestöillä on haaste saada koko kansa tai sen suuri enemmistö tukemaan vahvoja ilmastotoimia.

Kysymys on hyvin ajankohtainen ajatellen, että hallituksen odotetaan syksyllä linjaavan uusista toimista, joilla Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035. Lisäksi EU:n komissio on pian julkistamassa laajan ilmastotoimien Fit for 55 -paketin, joka tulee vaikuttamaan myös Suomeen.

”Poliittinen polarisaatio on yksi iso este tälle ilmastonmuutoksen hillitsemiselle”, Annukka Vainio Helsingin yliopistosta sanoo.

Hän uskoo, että sillä, miten asiasta viestitään, on suuri merkitys asenteiden muodostumista ja muuttumista ajatellen.

Kosonen korostaa, että toimia pitää tehdä huolimatta siitä, onko koko kansa vielä täysin mukana.

”Ymmärrän, että päättäjien on tietenkin paljon helpompi tehdä päätöksiä siinä vaiheessa, kun todella suuri enemmistö jo todella selkeästi vaatii sitä. Mutta sitä luksustahan meillä ei näissä ilmasto- ja luonto­kysymyksissä ole, että voisimme jäädä odottamaan sitä tilannetta. Päätöksiä on tehtävä joka tapauksessa”, hän sanoo.

Kosonen korostaa, että päättäjien tehtävä on suojella kansalaisiaan uhilta parhaan tiedon valossa, ja silloin heidän pitää katsoa faktoja, joita esimerkiksi tiedeyhteisö kertoo.

Tutkijoilta on viime aikoinakin kuulunut vakavia viestejä. Julkisuuteen vuosi vastikään hallitustenvälisen ilmastopaneelin raportti­luonnos, jossa paneeli varoittaa ilmastonmuutoksen synkistä vaikutuksista, jos päästöjä ei saada kuriin.

” Edellä­kävijyyden ei tarvitse tarkoittaa vain uhrauksia.

Greenpeacen Kaisa Kososesta ilmasto­keskustelussa olisi vastaisuudessa hyvä saada nykyistä enemmän esiin sitä positiivista muutosta, joka on jo käynnissä ja tekee mahdottomana pidettyjä tavoitteita mahdollisiksi, esimerkiksi yritysmaailmassa.

”Jos katsoo, mihin isot yritykset jo varautuvat, niin niille nämä muutokset ja ilmastokriisi ovat todella monille jo totta ja esimerkiksi hiilineutraalius 2035 -tavoitteen toimeenpanoa mietitään jo hyvin konkreettisesti.”

Vainion sanoo, että jos päättäjät haluavat tuen toimille, tulisi näiden puhua nykyistäkin enemmän siitä, ettei HS:n kyselyssäkin kysytyn edellä­kävijyyden tarvitse tarkoittaa vain uhrauksia. Se voi tarkoittaa esimerkiksi etulyönti­asemaa tiettyjen tärkeiden teknologioiden kehityksessä ja siten hyviä asemia vienti­markkinoilla.

Lopulta Vainio korostaa, että joskus – vaikka päälle päin näyttää, että ihmisten asenteissa suuria eroja – voi pinnan alla olla paljon yhteistä. Hän viittaa HS:n hiljattaiseen artikkeliin, jossa toimittaja Anna-Stina Nykänen puhui suuren ihmisjoukon kanssa ilmastonmuutoksesta. Nykänen huomasi, että ilmastoteot ovat hyvinkin erilaisille suomalaisille jo täyttä arkipäivää. Hyvät teot vain jäävät usein kiistelyn alle.