Turkistarhaus jakaa selvästi Suomalaisten mielipiteitä, selviää Helsingin Sanomien gallupista. Gallupin mukaan 45 prosenttia suomalaisista olisi valmis kieltämään turkistuotannon.

Turkistuotantoa ei sen sijaan olisi kieltämässä 37 prosenttia suomalaisista. Kantaansa ei osannut kertoa 18 prosenttia vastanneista.

Mikäli asiaa olisi kysytty vain naisilta, olisi turkistuotannon vastustajilla ollut enemmistö. Naisvastaajista 52 prosenttia olisi valmis kieltämään turkistuotannon siinä missä 26 prosenttia oli toista mieltä.

Miesvastaajista turkistuotannon kieltämisen kannalla oli vain 37 prosenttia ja sitä vastaan 48 prosenttia.

Kyselyn virhemarginaali oli koko aineiston tasolla noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tarkka kysymyksenasettelu oli: ”Viron parlamentti päätti kesäkuussa kieltää eläinten kasvattamisen vain turkistuotannon tarpeisiin. Pitäisikö myös Suomen kieltää turkistuotanto?”

Virossa turkistarhaus kiellettiin kesäkuun alussa siirtymäajalla vuoteen 2026 mennessä.

Myös ikä vaikutti vastauksiin. Mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse, sitä todennäköisemmin hän myös vastusti turkistuotantoa.

Kaikkein voimakkaimmin turkistuotannon olisivat halunneet kieltää enintään 30-vuotiaat. Heistä 68 prosenttia oli turkistuotannon lakkauttamisen kannalla. Yli 70-vuotiailla vastaava lukema oli vain 24 prosenttia.

Sukupuolen ja iän lisäksi myös puoluetausta vaikutti vastauksiin. Varsinkin vasemmistoliiton kannattajat vastustivat turkistuotantoa. Heistä 71 prosenttia oli sitä mieltä, että Suomen pitäisi kieltää turkistuotanto. Vasemmistoliiton perässä oli vihreät, joiden kannattajista tätä mieltä oli 68 prosenttia.

Selvästi vahvimmin turkistuotannon puolella olivat keskustan kannattajat, joista 68 prosenttia ei ollut turkistuotannon kieltämisen kannalla.

Maanantaina EU:n maatalousministereiden tapaamisessa Hollannin ja Itävallan johdolla yhteensä kaksitoista EU:n jäsenmaata vaati Euroopan komissiota kieltämään turkistarhauksen täysin unionin jäsenmaissa.

Hollannin ja Itävallan aloitetta tukivat Belgia, Saksa, Slovakia, Italia, Ranska, Irlanti, Puola, Slovenia, Bulgaria ja Luxemburg.

Suomessa ei sen sijaan monen muun Euroopan maan tavoin ole tällä hetkellä käynnissä lainsäädäntöhankkeita, joilla pyrittäisiin kieltämään turkistarhausta.

Päin vastoin, Saga Furs -turkishuutokauppa­yhtiön toimitusjohtaja Magnus Ljung arvioi HS:lle kesäkuun puolivälissä, että minkintuotanto voisi Suomessa jopa kaksinkertaistua.

Eläinoikeusjärjestö Animalian eläinpoliittinen asiantuntija Elina Hietanen ei ole yllättynyt siitä, että turkistuotannon kannattajia on sen vastustajia vähemmän.

”Turkistarhaus on ala, jota rajoitetaan voimakkaasti muualla Euroopassa. Suomi on jäämässä EU:n viimeiseksi maaksi, jossa siihen ei puututa” Hietanen sanoo.

Hietasen mukaan turkistuotannon kieltäminen olisi ainoa oikea ratkaisu reagoida.

”Eläinten kärsimys ja huonot olot ovat käytännössä alan elinehto. Monista Euroopan maista on nähty, että mikäli eläinten hyvinvointia parannetaan lainsäädännöllä, muuttuu tarhaaminen kannattamattomaksi.”

Fifurin toiminnanjohtaja Marja Tiura (vas.) ja Animalian eläinpoliittinen asiantuntija Elina Hietanen ovat eri linjoilla turkiseläinten hyvinvoinnista Suomessa.

Tätä ei allekirjoita Suomen turkiseläin­kasvattajien liitto Fifurin toiminnanjohtaja Marja Tiura. Tiuran mukaan tuotantoeläinten hyvinvointi on jo tällä hetkellä alan edellytys.

”On syytä muistaa, että Animalia tähtää kaikkien tuotantoeläinalojen lopettamiseen. Tämä on ideologinen asia, jolla ei mitään tekemistä eläinten hyvinvoinnin kanssa”, Tiura kommentoi asiaa.

Animalian mukaan se tavoittelee tuotantoeläinten lukumäärän vähentämistä kaikilla tuotantoeläinaloilla. Turkistuotannon kohdalla sillä on tavoitteena alan lopettaminen, koska turkikset ovat sen näkökulmasta ylellisyystuotteita.

Tiura ei myöskään usko, että tarhausta tullaan EU:ssa kieltämään. Hänen mukaansa komission lähtökohta tällä hetkellä valmistelussa olevaan Euroopan laajuiseen eläinten hyvinvointilakiin on, että turkistuotantoalaa kehitettäisiin eläinten hyvinvointisertifikaatin avulla ja eläinten hyvinvointia kehittämällä – ei koko alaa kieltämällä.

Suomi on Tiuran mukaan oikea paikka kasvattaa turkiseläimiä, koska tällä eläinten hyvinvoinnille on sääntelyä ja valvontaa.

”Turkiseläimiä kasvatetaan niin kauan, kun niille on kysyntää. Silloin on parempi, että niitä kasvatetaan täällä tiukemman sääntelyn alaisesti, kuin muissa heikommin valvotuissa ja säännellyissä maissa”, Tiura sanoo.

Animalian Hietanen näkee asian toisin. Hänen mukaansa turkiseläimet eivät voi Suomessa niin hyvin, että alaa voisi kutsua riittävän säännellyksi tai vastuulliseksi.

”Suomi on nyt jäämässä Kiinan kaltaisten valtioiden kanssa samaan joukkoon eläinten hyvinvointiasioiden kanssa. Näinkö me haluamme maana näyttäytyä ulospäin?”

Turkistarhauksen vastustamisesta on suomalaisilta kysytty ennenkin, mutta varsin vaihtelevin tuloksin. Kysymyksenasettelulla on ollut suuri rooli siinä, millainen kanta turkistarhaukseen vastaajilta on saatu.

Animalia on vuonna 2020 saanut 73 prosentilta vastaajista kielteisen vastauksen kysymällä, pitäisikö turkistarhauksen jatkua nykyisen kaltaisena.

Fifur puolestaan on kysynyt vuonna 2021 suomalaisilta miten he suhtautuvat suomalaiseen, sertifioiduilla turkistiloilla tehtyyn kasvatukseen. Tähän 48 prosenttia vastasi suhtautuvansa erittäin tai melko myönteisesti.