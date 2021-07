Komissio kertoo keskiviikkona ehdotuksensa, josta neuvotellaan parlamentin ja jäsen­maiden kesken ainakin parin vuoden ajan. Suomessa huolehditaan metsien­hoidon ja meri­kuljetusten huomioimisesta.

Tulevasta viikosta on tulossa EU:ssa suuri ilmasto­viikko, sillä EU:n komissio kertoo keskiviikkona 14. heinäkuuta ehdotuksensa lähivuosien ilmasto­toimista ja käytännön työ­kaluista, joilla EU tavoittelee päästö­vähennyksiä.

Tulossa on peräti tusinan verran lain­säädäntö­ehdotuksia, joissa on mukana kokonaan uusia työ­kaluja. Ehdotus sisältää esimerkiksi vähintään suunta­viivat hiili­tulleista, jotka EU asettaisi löyhemmän ympäristösäätelyn maista tuleville hiili-intensiivisille tuontituotteille.

Paketti on iso siksi, että ilmastosäännökset ovat monin tavoin sidoksissa toisiinsa.

Komissio tekee ehdotukset EU:n lain­säädännöksi, mutta päätösvalta on jäsenmailla ja EU-parlamentilla. Edessä onkin vähintään parin vuoden neuvottelu­jakso, jossa komission ehdotukset muuttuvat EU-maita sitoviksi laeiksi.

Tämä on tiukka paikka myös suomalais­päättäjille, sillä komission ehdotuksissa voi olla paljon viilattavaa, jotta muutamat Suomen erityispiirteet tulisivat otetuksi huomioon.

Etukäteen on puhuttu eniten metsistä, mutta paketissa on Suomen kannalta muutakin kiistan­alaista. Suomen vientiteollisuus on esimerkiksi pitkälti merirahdista riippuvainen – ja jos päästökauppa laajenee meriliikenteeseen, nousevatko kuljetus­kustannukset, heikkeneekö yritysten kilpailukyky?

EU kiristi päästövähennystavoitettaan niin, että vuonna 2030 kasvi­huone­kaasu­päästöjen tulee olla 55 prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990.

Lisäksi EU haluaa olla ilmastoneutraali vuonna 2050, eli hiilidioksidi­päästöjä tuotettaisiin korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Uudesta tavoitetasosta tulee ilmastopaketin englanninkielinen nimitys Fit for 55 (valmiina 55:een).

Päästövähennystavoite on kirjattu EU:n ilmastolakiin, eli se velvoittaa oikeudellisesti tekemään päästöjä leikkaavia toimia.

EU:n tavoitteet ovat linjassa Suomen hallituksen aikeiden kanssa. Suomi haluaa olla ilmasto­neutraali jo vuonna 2035, mutta osa tähän tarvittavista päätöksistä on Suomessa vielä tekemättä.

HS käy läpi, mitä komission esityksistä tällä hetkellä tiedetään ja miten esitykset vaikuttavat Suomeen. Suomen hallitus muodostaa omat kantansa komission esityksiin tulevan syksyn aikana.

Päästökauppa

EU:lla on ollut vuodesta 2005 lähtien käytössä päästökauppa, joka koskee teollisuutta, energian­tuotantoa ja EU:n sisäistä lentoliikennettä. Nämä alat maksavat oikeudesta päästää hiilidioksidia ilmakehään.

Päästökauppa on ollut EU:n ilmastopolitiikan tärkein työkalu, ja sen merkitys näyttää vain kasvavan. Suomi on yksi tätä ajavia maita.

Komissio aikoo ennakkotietojen mukaan esittää erillistä päästökauppaa tie­liikenteeseen ja rakennusten lämmitykseen. Nykyisen päästökaupan piiriin kuuluvat jo kaikki suuremmat kaukolämmön tuotantolaitokset sekä sähköntuotanto.

Päästökaupassa mukana olevien laitosten on hankittava lupa jokaista ilmaan päästämäänsä hiilidioksiditonnia kohti. Tätä varten ne ostavat päästö­oikeuksia huuto­kaupalla, jossa hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Osa luvista on myönnetty ilmaiseksi niin sanotussa ilmaisjaossa. Komissiosta vuotaneiden tietojen mukaan ilmaisjakoa vähennettäisiin ensin puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä ja se päättyisi aikaisintaan vuonna 2035.

Tämä tarkoittaa, että päästöoikeuden hinta tulee nousemaan. Se on vahva kannuste mahdollisimman päästöttömään tuotantoon.

Suomessa päästöoikeuden tähänastinen hinnannousu on johtanut esimerkiksi turpeen syrjäytymiseen energiantuotannossa.

Suomessa on käynnissä selvitys tieliikenteen kansallisesta päästökaupasta. Tämä ei etene, jos tulossa on koko EU:n laajuinen järjestelmä.

Tieliikenteen päästökaupassa kyseeseen voisi tulla malli, jossa polttoaineen jakelija ostaisi päästöoikeuksia. Kun tarkoituksena on saada päästöt vähenemään, päästö­kauppa todennäköisesti nostaisi polttoaineen hintaa.

Komission odotetaan esittävän päästökaupan laajentamista myös EU-maiden väliseen meri­liikenteeseen. Suomi haluaa EU:n ottavan huomioon muun muassa sen, että jäävahvisteiset alukset vievät enemmän energiaa ja tuottavat enemmän päästöjä.

Lue lisää: Talvimeren­kulun huomiotta jättäminen EU:n päästö­kaupassa voi tarkoittaa lisälaskua Suomelle – ministeri Harakka kirjelmöi asiasta komissiolle

Hiilitullit

Hiilitullit ovat kokonaan uusi EU:n ilmastopolitiikan työkalu, ja onkin vielä epävarmaa, miten valmiin ehdotuksen komissio pystyy ensi viikolla tekemään.

Tarkoituksena on estää niin sanottua hiilivuotoa eli sitä, että tuotantoa siirtyy EU:sta löperömmän ilmastosäätelyn maihin EU:n ulkopuolella.

Hiilitullit ja päästökauppa täytyy sovittaa toimimaan yhdessä, sillä tähän asti nimenomaan ilmaisten päästöoikeuksien jakaminen teollisuudelle on ollut EU:n keino estää hiilivuotoa eli teollisuuden pakenemista kevyemmän säätelyn maihin.

Vuonna 2023 voimaan tulevat hiilitullit voisivat koskea esimerkiksi teräksen, alumiinin, sementin, lannoitteiden ja sähkön tuontia EU:n ulkopuolelta.

Ratkaistavia asioita on paljon. Niistä polttavin on se, miten hyvin hiilitullit sopivat maailman­kaupan pelisääntöihin. Uhkana on se, että EU saa niskaansa vastatoimia esimerkiksi Kiinan tai Venäjän suunnasta.

Hiilitulleilla on toinenkin tarkoitus: EU on suunnitellut keräävänsä niillä tuloja, joita EU-kielessä sanotaan ”omiksi varoiksi”. Niillä voitaisiin lyhentää velkaa, jota EU nyt ottaa rahoittaakseen jäsenmaiden elvytystä.

Financial Times -lehden mukaan tavoitteena on kerätä vuosittain hiilitulleina noin 10 miljardia euroa.

Taakanjako

Taakanjako tarkoittaa sitä, että EU on asettanut kansalliset, sitovat päästö­vähennys­tavoitteet päästö­kaupan ulkopuolisille toimialoille eli liikenteelle, lämmitykselle, maa­taloudelle ja jäte­huollolle.

Päästövähennykset taakanjakosektorille on jaettu jäsenmaiden kesken pääsääntöisesti bruttokansantuotteen pohjalta. Rikkaana maana Suomen tavoite on korkeimmasta päästä: nyt voimassa oleva velvoite on vähentää päästöjä 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Komission tavoitteena on lisätä myös taakanjakosektorin päästövähennyksiä, ja niiden jyvitys maittain herättää tunteita. Itä-Euroopan maiden velvoitteet ovat nyt matalat.

On epäselvää, säilyvätkö liikenne ja lämmitys mukana taakanjaossa, jos niille sorvataan erillinen päästökauppa.

Suomessa muun muassa Energiateollisuus on kantanut huolta siitä, onko komissiolta tulossa päällekkäistä ja osin jopa ristiriitaista säätelyä.

Autojen päästönormit

Komissio aikoo kiristää henkilö- ja pakettiautojen päästörajoja. Kiristys voi olla niin tuntuva, että uusien poltto­moottori­autojen tuotanto Euroopassa loppuu 2030-luvulla.

Suomi kannattaa tätä, minkä lisäksi toiveena on, että viime aikoina yleistyneiden kaasu­autojen tuotanto jatkuisi Euroopassa. Suomessa on meneillään useita bio­kaasun tuotantoon liittyviä hankkeita.

Maankäyttö

Komissio aikoo uudistaa vastikään voimaan tulleen asetuksen, joka koskee maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsiä – ja joka tunnetaan myös lyhenteellä lulucf.

Maankäyttö ja metsät otetaan nyt vahvasti mukaan osaksi EU:n päästö­vähennys­tavoitteita.

Koko EU:n mittakaavassa maankäyttö toimii nettonieluna, eli se poistaa enemmän hiili­dioksidia kuin tuottaa sitä ja on siis merkittävä vastapaino päästöille.

Tilanne maittain vaihtelee. Suomessa metsien nettonielu on merkittävä, mutta sen koko riippuu vuosittaisista hakkuista.

Ennakkotietojen mukaan komissio aikoo ehdottaa, että nettonielua kasvatettaisiin vuoteen 2030 mennessä, kun aiemmin riitti se, että nielu ei saanut ainakaan pienentyä. HS:n näkemän esitysluonnoksen mukaan jokaiselle maalle jyvitettäisiin sitova tavoite. Oleellista Suomen kannalta on, että vastuu ei lankea vain metsäisille maille.

Nykyiset laskentasäännöt ovat monimutkaiset, ja toiveena on, että uudistus toisi tähän parannusta.

Lue lisää: EU-komissiosta uusi metsävuoto: aikoo esittää kansallisia hiilinielutavoitteita jäsenmaille

Uusiutuva energia

Komissio aikoo nostaa uusiutuvan energian tavoitetta. Nykyisen tavoitteen mukaan uusiutuvien energianlähteiden osuuden tulee EU:ssa olla vähintään 32 prosenttia energian loppukulutuksesta vuoteen 2030 mennessä. Suomi on asettanut omaksi tavoitteekseen 50 prosenttia.

Nykyisen uusiutuvan energian direktiivin toimeenpano on vasta alkanut. Se sisältää kestävyyskriteerit Suomelle tärkeälle metsäbiomassalle, eli edellytykset sille, milloin puuhun perustuva energia katsotaan kestäväksi ja voidaan laskea mukaan uusiutuvan energian tavoitteeseen.

Kriteerit koskevat sekä EU:ssa tuotettua että kolmansista maista tuotua biomassaa.

Näyttää siltä, että komissio avaa juuri sovitut kestävyyskriteerit, mitä Suomen metsä­teollisuudessa pidetään malliesimerkkinä liian lyhytjänteisestä päätöksenteosta. Metsäbiomassan kestävyydelle on tulossa uusia vaatimuksia.

Energiatehokkuus

Energian tuhlaaminen kasvattaa päästöjä, joten komissio kiristää energia­tehokkuus­tavoitteita.

Tämä koskee sekä komission yleistavoitetta vuodelle 2030 että jäsenvaltio­kohtaisia tavoitteita, joihin on ennakkotietojen mukaan tulossa merkittäviä korotuksia.

Suomessa yritykset ja kunnat ovat tehneet vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia, joilla nykyisen direktiivin velvoitteet on täytetty. Keinoja on paljon, esimerkiksi hukkalämmön talteenotto, kiinteistöjen talotekniikan parantaminen ja niin edelleen.

Energiaverot

Komissio esittänee jäsenmaille, että kansallisiin energiaveroihin liittyvistä poikkeuksista ja tuista yritettäisiin päästä eroon.

Toisaalta komissio saattaa esittää, että veropohjaa laajennettaisiin uusiin tuotteisiin, esimerkiksi vetyyn, jonka tuotannosta on vireillä useita hankkeita Suomessakin. Siirtymäaikojen uskotaan olevan pitkiä.