Metsä­kiista selitettynä: Tästä on kyse hiili­nieluissa, riidassa hakkuista ja EU:n tällä viikolla julkaistavissa suunnitelmissa Suomenkin metsän­käytöstä

Tällä viikolla EU-komissio julkistaa ehdotuksiaan lainsäädännöksi, joka koskee muun muassa metsien käyttöä.

Viime viikkoina Suomessa on kohistu Euroopan unionin metsäpolitiikasta, jossa tapahtuu paljon tänä vuonna.

Osan mielestä metsiä ei pitäisi hakata nykyiseen tapaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon vuoksi. Toisten mielestä myös taloudellinen ja sosiaalinen kestävä kehitys pitäisi lisäksi ottaa vahvemmin huomioon .

EU on oma lukunsa siksi, että metsäpolitiikan ei ole katsottu kuuluvan sen toimivaltaan. Kuitenkin se laatii unionin yhteisen metsästrategian ja tavoitteet päästöjen vähentämiseksi, missä metsillä on roolinsa.

HS etsi vastaukset metsäriidan ajankohtaisiin ja ajattomiin kysymyksiin.

Miksi EU:ssa käsitellään Suomen ja muiden jäsenmaiden metsiä?

EU:lla ei varsinaisesti ole yhteistä metsäpolitiikkaa, sillä unionin perus­sopimuksissa ei mainita metsiä. On siis ajateltu, että maat päättävät itse metsistään.

Kuitenkin EU:lla on esimerkiksi yhteistä energia-, ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaa. Niiden kautta se vaikuttaa myös metsiin Suomessa ja muualla.

Juuri nyt EU tekee ilmastopolitiikkaansa täysremonttia. Jäsenmaat ovat sopineet vähentävänsä päästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Metsien ja muun maankäytön vaikutus ilmakehän hiilidioksidi­pitoisuuteen on suuri, sillä puut ja muut kasvit sitovat itseensä hiilidioksidia ilmasta.

Toinen syy metsistä puhumiseen on luontokato. Viime vuonna komissio julkaisi biodiversiteetti­strategiansa, johon parlamentti otti kantaa alkukesästä.

Millaisia hiilinieluja metsät ovat ja mitä se tarkoittaa?

Hiilinielut ovat ikään kuin päästöjen vastakohta. Kun puut ja muut kasvit yhteyttävät, ne sitovat itseensä hiilidioksidia ilmasta. Vastaavasti kun esimerkiksi metsää hakataan, hiilidioksidia vapautuu ilmaan.

EU:ssa halutaan kasvattaa hiili­nielujen roolia ilmasto­toimissa. Tavoitteet ovat niin kovia, että ne voidaan saavuttaa vain sekä vahvistamalla nieluja että vähentämällä päästöjä. Jos nielut pienenisivät, päästöjä pitäisi vähentää enemmän esimerkiksi liikenteestä tai energian­tuotannosta.

Koko EU:n päästöt ilman hiilinieluja vuonna 2019 olivat 4 067 miljoonaa hiilidioksidi­ekvivalenttitonnia. Kun mukaan lasketaan maankäytön päästöt ja nielut, luvusta voidaan vähentää 234 miljoonaa hiilidioksidi­ekvivalenttitonnia.

Viimeisimpien tietojen mukaan komissio haluaisi nostaa maankäytön netto­nielun 310 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä.

Vuosittainen vaihtelu riippuu käytännössä metsien hakkuista.

Mitä tällä viikolla tapahtuu?

Euroopan komission on määrä esitellä keskiviikkona 14. heinäkuuta kasa ilmastoon liittyvää lainsäädäntöä. Ehdotuksista ainakin kaksi tulee koskemaan läheisesti metsiä.

Niin sanotussa lulucf-asetuksessa määritellään, miten esimerkiksi metsien ja peltojen hiilinielut ja päästöt otetaan huomioon ilmasto­tavoitteissa. Lisäksi komissio aikoo muuttaa uusiutuvan energian direktiiviä. Siinä biomassan eli esimerkiksi puun käytölle asetetaan kestävyys­kriteerit.

Esittelyn jälkeen parlamentti ja jäsenmaista koostuva neuvosto alkavat käsitellä ehdotuksia.

Lisäksi komissiolta odotetaan päivitystä EU:n metsästrategiaan, jonka nykyinen versio on vuodelta 2013. Keskustelu strategiasta on tähän mennessä pitkälti perustunut luonnosversioon, joka vuodettiin laajasti kesäkuussa.

Arvostelijoiden mielestä vuotaneessa versiossa korostetaan ekologisuutta liikaa talouden kustannuksella. Metsästrategia on poliittinen linjapaperi, jonka suorat vaikutukset ovat vähäisiä.

Miksi metsät ovat Suomelle erityinen kysymys?

Metsäpolitiikka herättää Suomessa intohimoja, sillä Suomi on suhteessa EU:n metsäisin maa. Toisena tulee Ruotsi.

Viime vuonna Suomessa oli metsää 22,8 miljoonaa hehtaaria, mikä oli yli 73 prosenttia maa-alasta.

Esimerkiksi Saksassa metsää on vain 32,7 prosenttia maa-alasta. Tiedot selviävät Metsien tila 2020 -raportista.

Toisaalta tilavuudessa mitattuna monissa maissa on Suomea enemmän puustoa. Tämä johtuu erilaisista ilmastoista, maaperän oloista ja puulajeista.

Taloudelle metsien merkitys on joka tapauksessa suuri.

Metsäteollisuuden osuus Suomen tavaraviennistä on noin 18 prosenttia. Metsäteollisuus ry:n mukaan metsäala työllistää Suomessa suoraan noin 41 700 ihmistä.

On myös inhimillinen syy tunteikkaaseen metsäpuheeseen. Suomessa on yhteensä yli 600 000 metsänomistajaa. Luonnonvara­keskuksen mukaan suomalaisista metsistä noin 60 prosenttia on yksityisomistuksessa.

Viime vuonna puuston määrä lisääntyi Suomessa 24 miljoonalla kuutiometrillä. Kuvassa kuusikkoa Savonlinnassa.

Kuinka paljon metsää hakataan ja suojellaan Suomessa?

Suomessa metsää kasvaa enemmän kuin sitä hakataan. Jos olisi toisin, metsät eivät olisi hiilinielu vaan päästöjen lähde, ja ennen pitkää metsävarat hupenisivat.

Esimerkiksi viime vuonna puuston määrä lisääntyi 24 miljoonalla kuutiometrillä.

Luonnonvarakeskus on arvioinut, että tällä hetkellä Suomessa on mahdollista hakata keskimäärin enintään 80,5 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa.

Tämän jutun kartasta voit tarkastella Suomessa ilmoitettuja hakkuita 15 viime vuoden ajalta.

Määrän lisäksi merkitystä on laadulla. Suomessa 9,6 prosenttia metsistä on suojeltu niin, että niitä ei hakata ollenkaan. Suojeltuja ja rajoitetussa metsätalouskäytössä olevia metsiä on 12,6 prosenttia.

Ympäri Eurooppaa metsien suojelulla tarkoitetaan hyvin erilaisia asioita, joten vertailua on vaikea tehdä. Metsien tila 2020 -raportin mukaan Suomessa on suojeltuja metsiä absoluuttisesti 6. eniten ja suhteellisesti 13. eniten Euroopassa.

Tarkoittaako hiili­nielujen vahvistaminen väistämättä sitä, että metsien puun­käyttöä pitää vähentää?

Kysymys on vaikea. Ensin täytyisi määritellä, mihin tasoon verrattuna hiilinieluja haluttaisiin kasvattaa.

Suomen netto­nielut ovat viime vuosina vaihdelleet 8,2–23 hiilidioksidi­ekvivalenttitonnin välillä. Suomen hiilinielut ovat vastanneet koko EU:n nieluista 3,2–8,7 prosenttia.

Nieluja voidaan suhteuttaa päästöihin. Esimerkiksi vuonna 2020 Suomen päästöt olivat 48,3 miljoonaa hiilidioksidi­ekvivalenttitonnia, kun nieluja ei huomioida.

Tutkijoiden mukaan varmaa on, että jos metsää hakataan enemmän, hiilinielu jää pienemmäksi. Tämä näkyy nielu­tilastossa vuonna 2018, joka oli hakkuissa ennätysvuosi.

Metsäteollisuuden mielestä puun­jalostusta olisi mahdollista jopa lisätä ja samalla ylläpitää vahvoja hiili­nieluja hyvällä ja oikea-aikaisella metsän­hoidolla.

Yksi tekijä on puun kasvutahti, josta on saatu erilaisia tutkimustuloksia viime vuosina. Ilmastonmuutoksen on sanottu vauhdittaneen kasvua, mutta toisaalta se voi lisätä kuivuutta, tulvia ja metsätuhoja.

Nieluihin kuuluu lisäksi muutakin kuin metsät, esimerkiksi viljelypellot ja turvemaat. Lisäksi metsäkato vaikuttaa nielujen kokoon.

Toisaalta hiilinielut eivät ole luonnon­suojelijoiden ainoa peruste lisä­hakkuita vastaan. Myös luontokadon torjuminen on saanut tilaa EU-päätöksenteossa.

Mitä avohakkuiden vähentäminen tarkoittaisi metsä­teollisuudelle?

Metsästrategian vuodettu luonnos herätti monissa huolta avohakkuiden kohtalosta. Vanhemman luonnoksen mukaan komissio halusi välttää avohakkuita. Niiden suoranainen kieltäminen strategian kautta ei tosin olisi edes mahdollista.

Myöhemmin julki vuotaneessa versiossa kantaa oli kuitenkin lievennetty, ja siinä hakkuisiin kehotettiin enää vain suhtautumaan harkiten.

Vaihtoehto avohakkuille on jatkuvan kasvatuksen menetelmä, jossa metsästä kaadetaan puita useammin, mutta vähemmän kerralla.

Tutkimusta menetelmän vaikutuksista puun­tuotantoon on toistaiseksi vähän. Etelä-Suomessa tehdyssä tutkimuksessa jatkuvan kasvatuksen kuusikko tuotti pitkällä aikavälillä 15–25 prosenttia vähemmän puuta kuin tasaikäinen viljely­kuusikko.

Metsäteollisuus lisäksi painottaa, että jos jatkuva kasvatus yleistyisi, metsiä pitäisi käsitellä yhtä aikaa suuremmalla pinta-alalla.

Toisten mielestä ilmaston ja luonnon ottaminen paremmin huomioon hyödyttäisi myös taloutta pitkällä aikavälillä.

Miten Suomen ja EU:n näkemykset metsistä eroavat toisistaan?

Hallituksen sisällä on kiistelty siitä, miten Suomen tulisi suhtautua tulevaan metsästrategiaan ja metsien käyttöön.

Viimeksi sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) arvosteli keskustaa ja Sdp:tä hallitusohjelman vastaisesta toiminnasta.

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd) mukaan kuitenkin kaikki metsäkannat, joita hallitus on esittänyt EU-instituutioille, ovat ”yhdessä laadittuja, yksimielisesti sovittuja ja yhteen sovitettu hallituksen EU-ministerivaliokunnassa”.

Suomi on korostanut, että metsäpolitiikan pitää pysyä jäsenvaltion omissa käsissä ja että kestävä kehitys tarkoittaa ekologisuuden lisäksi myös sosiaalisten ja taloudellisten näkö­kulmien huomioimista.

