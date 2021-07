Kaksi terveydenhuollon kivijalkana toimivaa lakia kumottiin vahingossa etuajassa kirjoitusvirheen takia. Korjaus onnistuu ministeriön mukaan jälkikäteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) joutuu korjaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittynyttä jo hyväksyttyä lakia, johon päässeen kirjoitusvirheen takia kansanterveyslaki ja erikoissairaanhoitolaki kumottiin etuajassa.

Tarkoitus on, että nämä lait kumotaan vasta 2023, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa järjestävät hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Kirjoitusvirheen takia nämä kaksi terveydenhuollon kivijalkoina nyt toimivaa lakia menivät kumoon saman tien.

Virheen havaitsi korkeimmassa oikeudessa työskentelevä juristi, esittelijäneuvos Ville Hinkkanen, joka twiittasi havaintonsa julki.

Hinkkasen twiitti aiheutti hetkellisiä sydämentykytyksiä sosiaali- ja terveysministeriössä, myöntää hallitusneuvos Auli Valli-Lintu STM:stä. Virhe havaittiin vasta sen perusteella.

”Se oli hyvä havainto. Siinä on jossain vaiheessa käynyt moka.”

”Kysymys on voimaanpanolain 69. pykälän kirjoitusvirheestä, jonka korjaamisesta on eduskunnan kanssa sovittu. Eli voimaanpanolain kyseisessä pykälässä viitataan kolmospykälään, kun pitäisi olla kakkospykälään. Tämä korjataan kirjoitusvirheenä, asia on hoidossa.”

Kyseisessä 69. pykälässä sanotaan, että laki tulee voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Seuraavassa lauseessa lukee ennen korjausta, että ”lain 3 § tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2023”.

Valli-Linnun mukaan korjaus tehdään eduskunnan vastaukseen ja julkaistaan säädöskokoelmassa. Eduskuntakäsittelyä ei Valli-Linnun mukaan tarvita.

Sote-uudistuksen voimaanpanolaki ja muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulevat pääosin voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021. Voimaanpanolaissa säädetään hyvinvointialueista annetun lain, sote-järjestämislain, pelastustoimen järjestämislain sekä Uudenmaan erillisratkaisua koskevan lain voimaantulosta. Presidentti vahvisti lait tiistaina.